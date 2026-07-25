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Исследование на острове Коулман показало влияние айсберга на популяцию пингвинов

Зоосфера

Императорские пингвины в Антарктиде оказались перед жёстким препятствием: гигантский айсберг перекрыл им путь к кормовым районам, и число выживших птенцов на острове Коулман в 2025 году упало почти на 69%. Для колонии это не просто статистика. Это наглядный пример того, как одна ледяная преграда меняет судьбу целого выводка.

Арктика
Фото: Own work by Lowcarb23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арктика

Что произошло с колонией на острове Коулман

Исследователи из международной группы под руководством Чон-Хуна Кима из Сеульского национального университета изучили колонию императорских пингвинов в Антарктиде и зафиксировали резкое падение числа птенцов. В ноябре и декабре 2025 года они провели два этапа аэрофотосъемки и насчитали 6658 живых птенцов. Это заметно меньше среднего показателя за предыдущие семь лет и ниже результата 2024 года.

Для императорских пингвинов стабильность морского льда особенно важна в период размножения с июня по январь. Взрослые птицы уходят с кромки льда в море за пищей, а потом возвращаются к еще не оперившимся детенышам. Если этот маршрут нарушается, колония быстро чувствует удар.

"Для таких колоний важны не только температура и площадь льда, но и то, насколько свободно птица может добраться до воды и вернуться обратно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru  орнитолог Алексей Пронин.

На фоне данных по острову Коулман особенно заметно, как тесно судьба пингвинов связана с аэродинамикой птиц и условиями их перемещения, хотя в этом случае решающим стал не полёт, а путь по льду и к открытой воде. Авторы работы опирались на спутниковые снимки и подробную трехмерную модель айсберга, полученную с помощью аэрофотосъемки.

Как айсберг изменил путь к корму

Главной причиной сбоя стал крупный айсберг. Он откололся от шельфового ледника в марте 2025 года, затем дрейфовал вдоль берега и в июле сел на мель. Это произошло как раз в сезон вылупления птенцов.

По данным ученых, южный склон айсберга перекрыл привычные пути к открытой воде. Взрослым птицам пришлось летать и ходить дальше до мест кормления. В 2024 году расстояние до них составляло 9,3 километра. В 2025 году оно выросло примерно до 14,9 километра.

Такое удлинение маршрута увеличило нагрузку на взрослых особей. Им приходилось тратить больше сил, чтобы добыть корм и вернуться к птенцам. В результате еды приносили меньше, а молодняк оказался уязвимее.

"Когда путь к пище удлиняется сразу на несколько километров, взрослые птицы начинают работать на пределе. Для птенцов это быстро превращается в дефицит корма", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач  Максим Лазарев.

На этом фоне особенно показательно, что общие ледовые условия в регионе были благоприятными. Исследователи отдельно отметили: проблема возникла не из-за общего состояния льда, а из-за локального события. Для понимания таких ситуаций полезно сравнивать отдельные наблюдения с долгими рядами данных, как это делают при изучении восстановления популяции или поведения животных в меняющейся среде.

Почему птенцы не пережили сезон

Авторы работы считают, что слишком долгие маршруты сделали добычу пищи чрезмерно затратной. Взрослые пингвины не успевали приносить достаточно еды своим птенцам. Это и привело к массовой гибели последних.

Исследование носит наблюдательный характер, потому что ученые изучали только один сезон. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы увидеть: один крупный айсберг способен резко изменить успех размножения целой колонии.

Для подобных случаев важен не только лед, но и поведение взрослых птиц. Именно оно показывает, насколько быстро колония реагирует на барьер между гнездом и морем. В этом смысле наблюдения перекликаются с тем, как специалисты изучают поведение кошек или реакцию собак на помехи в привычном маршруте, хотя у пингвинов цена ошибки намного выше.

"Подобные эпизоды особенно опасны тем, что они выглядят как разовая локальная история, а удар по потомству получается очень сильным. Именно поэтому такие случаи нужно учитывать при оценке будущего колоний", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Михаил Кравцов.

Что показало исследование ученых

Работа группы Чон-Хуна Кима показала, что судьбу колонии может изменить не только общая ледовая обстановка, но и одно локальное событие. Айсберг, севший на мель, стал препятствием между птицами и кормовыми угодьями. Итогом стало почти 69-процентное снижение числа выживших птенцов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.

Ученые предлагают учитывать такие эпизоды при прогнозировании будущих популяций антарктических животных. Их вывод прост: если путь к пище нарушен, даже внешне спокойный сезон может закончиться тяжелыми потерями.

Сходный подход к анализу риска применяют и в других темах о животных, от паразитах у человека до безопасности корма для кошек и собак. Сначала смотрят на источник проблемы, а потом — на то, как он влияет на жизнь животного.

Проблема / привычка Решение / лайфхак / результат
Айсберг перекрыл путь к кормовым угодьям Птицам пришлось уходить дальше к открытой воде, и это снизило успех кормления птенцов
Маршрут к пище вырос с 9,3 до 14,9 километра Повысилась нагрузка на взрослых птиц, а количество принесенной еды уменьшилось
Колония зависит от стабильного морского льда При оценке популяций нужно учитывать не только общий ледовый фон, но и локальные препятствия
Один сезон не дает полной картины Наблюдения важно сопоставлять с многолетними данными, чтобы не упустить повторяющийся риск

Ответы на популярные вопросы о императорских пингвинах

Почему колония так резко сократилась?
Птенцы пострадали из-за айсберга, который перекрыл птицам доступ к кормовым угодьям и удлинил путь взрослых особей к морю.

Почему для императорских пингвинов так важен морской лед?
В период размножения они зависят от льда: взрослые уходят с его кромки за пищей и возвращаются к птенцам.

Что именно изменилось в 2025 году?
Расстояние до мест кормления выросло примерно с 9,3 до 14,9 километра, и это сделало добычу пищи тяжелее.

Можно ли считать выводы окончательными?
Нет. Авторы подчеркивают, что работа основана на одном сезоне, поэтому речь идет о наблюдении, а не о полном прогнозе.

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