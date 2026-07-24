Танец на невидимых волнах: как вожак птичьей стаи облегчает жизнь остальным

Секрет выносливости перелетных птиц кроется не только в их физической силе, но и в умелом использовании законов физики. Исследователи из Брауновского университета, изучавшие перелеты северных лысых ибисов, выяснили: движение в строю позволяет пернатым радикально снижать нагрузку на мышцы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain полет клином

Аэродинамический след: как вихри помогают лететь

Когда стая выстраивается клином, каждая птица, за исключением вожака, занимает позицию чуть позади и сбоку от впереди идущего соседа. Ученые создали цифровую модель, которая детально описывает поведение воздушных масс в такой группе. Выяснилось, что за кончиками крыльев ведущего ибиса образуются мощные вихри. Потоки воздуха, направленные вверх, создают дополнительную подъемную силу для тех, кто следует в строю.

"Птицы инстинктивно находят точки максимального восходящего потока, что позволяет им преодолевать огромные расстояния без остановок", — отметил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Такое построение птиц клином дает преимущество в 11% механической энергии. Однако подъемная сила — лишь часть успеха. Главное открытие исследователей связано с тем, как именно птицы меняют свою биомеханику в ответ на помощь "соседа".

Экономия энергии и "плоские" взмахи

Основная выгода от полета в воздушном следе заключается в снижении сопротивления воздуха. Из-за того, что давление на крыло распределяется более эффективно, птице не нужно совершать глубокие, размашистые движения. В выгодной позиции ибисы переходят на так называемые "плоские" взмахи. Амплитуда движений сокращается до 70% от стандартной, что существенно бережет мышечный ресурс.

"Сокращение амплитуды взмаха напрямую влияет на метаболизм: птица меньше перегревается и медленнее расходует жировые запасы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Это наблюдение подтверждает ранее выдвинутые гипотезы, которые не удавалось доказать математически. Теперь точно известно: птица в клине — это не просто следующий за лидером ведомый, а активный пользователь энергетического ресурса всей группы. Подобная слаженность требует высочайшей координации, ведь малейшее смещение в сторону лишает летящего всех аэродинамических преимуществ.

От ибисов к технологиям будущего

Принципы, подсмотренные у северных лысых ибисов, имеют колоссальное значение для бионики и робототехники. Исследователи полагают, что групповой полет по "птичьему" принципу позволит значительно увеличить автономность дронов. Это критически важно для беспилотников, занятых в сельском хозяйстве или мониторинге лесных пожаров, где требуется длительное нахождение в воздухе при ограниченном заряде батареи.

"Использование естественных законов аэродинамики в программировании роев беспилотников сократит затраты на эксплуатацию техники на десятки процентов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Уникальность птиц проявляется не только в механике полета, но и в физиологии. Например, ранее удалось выяснить, что здоровье кошек и собак сильно зависит от тиамина, в то время как птицы обладают поразительной способностью восстанавливать клетки крови в три раза быстрее млекопитающих благодаря особенностям митохондрий в эритроцитах.

Параметр полета Эффект в строю Механическая энергия Снижение затрат на 11% Амплитуда взмаха крыла Сокращение до 70% от нормы Подъемная сила Увеличивается за счет восходящих вихрей Сопротивление воздуха Падает при нахождении в "правильном" следе

Ответы на популярные вопросы о полете птиц

Почему птицы летят именно клином, а не в ряд?

Построение клином позволяет каждой следующей птице находиться в зоне восходящего потока, создаваемого предыдущей. В ряду птицы бы мешали друг другу, создавая турбулентность.

Меняются ли птицы местами во время полета?

Да, роль лидера — самая энергозатратная, так как вожак не получает аэродинамической поддержки. Птицы периодически сменяют друг друга, чтобы лидер мог отдохнуть в глубине строя.

Все ли виды птиц используют такую тактику?

Нет, это характерно в основном для крупных птиц (гуси, журавли, ибисы, пеликаны), для которых экономия энергии при большом весе критически важна во время миграций.

Помогает ли клин ориентироваться в пространстве?

Помимо физической выгоды, такое построение обеспечивает отличный визуальный контакт между всеми членами стаи, что облегчает навигацию и управление группой.

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