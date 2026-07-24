Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гармония комфорта и фантазии: что сделать с коллекцией винных пробок на даче
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик

Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу

Зоосфера » Собаки

Слепоглухота у собак не является препятствием для освоения сложных навыков, таких как мантрейлинг — поиск человека по индивидуальному запаху. Успех белого терьера по кличке Хапи, который первым в мире с такими особенностями сдал аттестацию Mantrailing Global Level 1 (нашел цель за 11 минут), подтверждает, что обоняние может полностью компенсировать отсутствие зрения и слуха.

Человек и собака
Фото: Own work by Marlies Kloet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек и собака

Особенности работы слепоглухих собак

Когда животное не получает визуальную и аудиальную информацию из среды, ведущую роль берет на себя обонятельный анализатор. В мантрейлинге собака фокусируется исключительно на молекулах запаха, которые оставляет человек, что позволяет ей ориентироваться в пространстве даже при полной сенсорной изоляции от других каналов восприятия.

По мнению эксперта по поведению животных Павла Смирнова, обучение таких собак строится на создании устойчивых связей между действием и положительным последствием. В случае с Хапи использовались методы положительного подкрепления, которые позволяют животному чувствовать себя в безопасности и быть мотивированным на поиск.

Важным фактором в адаптации слепоглухого животного становится глубокое доверие между владельцем и собакой. Поскольку привычные способы коммуникации недоступны, взаимодействие перестраивается на тактильный уровень и четкие сигналы, которые животное может считывать через прикосновения или изменение натяжения поводка.

Экспертный комментарий: "Работа с собаками, имеющими сенсорные нарушения, требует управления средой и постепенного наращивания сложности задач. Главное — обеспечить животному предсказуемость действий человека и исключить стрессовые факторы", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Возможности и ограничения

Пример Хапи показывает, что собаки с инвалидностью могут выполнять высокоспециализированные задачи. Однако такая активность возможна только при условии полного здоровья других систем организма и правильной организации среды.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что реализация видового поведения (поиск, выслеживание) приносит животному психологическое удовлетворение и помогает в социализации, даже если оно ограничено в восприятии мира. Обогащение среды для таких собак происходит через запахи и тактильные ощущения.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Гармония комфорта и фантазии: что сделать с коллекцией винных пробок на даче
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.