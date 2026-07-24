Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу

Слепоглухота у собак не является препятствием для освоения сложных навыков, таких как мантрейлинг — поиск человека по индивидуальному запаху. Успех белого терьера по кличке Хапи, который первым в мире с такими особенностями сдал аттестацию Mantrailing Global Level 1 (нашел цель за 11 минут), подтверждает, что обоняние может полностью компенсировать отсутствие зрения и слуха.

Фото: Own work by Marlies Kloet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек и собака

Особенности работы слепоглухих собак

Когда животное не получает визуальную и аудиальную информацию из среды, ведущую роль берет на себя обонятельный анализатор. В мантрейлинге собака фокусируется исключительно на молекулах запаха, которые оставляет человек, что позволяет ей ориентироваться в пространстве даже при полной сенсорной изоляции от других каналов восприятия.

По мнению эксперта по поведению животных Павла Смирнова, обучение таких собак строится на создании устойчивых связей между действием и положительным последствием. В случае с Хапи использовались методы положительного подкрепления, которые позволяют животному чувствовать себя в безопасности и быть мотивированным на поиск.

Важным фактором в адаптации слепоглухого животного становится глубокое доверие между владельцем и собакой. Поскольку привычные способы коммуникации недоступны, взаимодействие перестраивается на тактильный уровень и четкие сигналы, которые животное может считывать через прикосновения или изменение натяжения поводка.

Экспертный комментарий: "Работа с собаками, имеющими сенсорные нарушения, требует управления средой и постепенного наращивания сложности задач. Главное — обеспечить животному предсказуемость действий человека и исключить стрессовые факторы", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Возможности и ограничения

Пример Хапи показывает, что собаки с инвалидностью могут выполнять высокоспециализированные задачи. Однако такая активность возможна только при условии полного здоровья других систем организма и правильной организации среды.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что реализация видового поведения (поиск, выслеживание) приносит животному психологическое удовлетворение и помогает в социализации, даже если оно ограничено в восприятии мира. Обогащение среды для таких собак происходит через запахи и тактильные ощущения.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов

зоолог Дмитрий Мельников