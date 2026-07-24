Паразитологи исключили кошек и собак из цепочки передачи циклоспороза человеку

Вспышки циклоспороза подняли шум в СМИ. Владельцы домашних животных по привычке задают ветеринарам один и тот же вопрос: опасны ли наши питомцы? Короткий ответ — нет. Собаки и кошки не участвуют в цикле передачи Cyclospora cayetanensis.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака и кошка

Биология паразита: почему это не касается кошек и собак

Cyclospora cayetanensis - одноклеточный апикомплексный протист. Паразит живет исключительно в организме человека. Это облигатный антропоноз. Животные не могут быть ни "резервуаром", ни "носителем" конкретно этого вида.

"Люди — единственный значимый хозяин. Все попытки найти этот паразит у домашних любимцев заканчивались ничем. ДНК-находки у животных — это не инфекция, а случайное прохождение паразита транзитом через стул. Эпидемиологический риск со стороны питомцев равен нулю", — объяснил эксперт по паразитологии Валерий Климов.

Характеристика Данные по человеку Основной хозяин Только человек Роль домашних животных Не участвуют

Как на самом деле передается инфекция

Заражение происходит через фекально-оральный путь. Паразит попадает в организм с грязной водой или продуктами. Важный нюанс: ооциста циклоспоры не инфекционна сразу после выхода из кишечника. Ей нужны условия внешней среды для созревания — от 7 до 14 дней.

"Прямая передача от человека к человеку невозможна. Ооцисты должны провести время в тепле и влаге, чтобы стать опасными. Это классическая пищевая инфекция, а не бытовая", — отметил врач-инфекционист Светлана Полякова.

Симптомы циклоспороза включают водянистую диарею, тошноту и мышечную слабость. Болезнь протекает волнообразно. Диагноз ставят по результатам лабораторного исследования кала.

"Самолечение или ожидание того, что "само пройдет", чревато обезвоживанием. При симптомах кишечной инфекции нужно не искать причины в кошках, а сдавать анализ в лаборатории", — подчеркнул врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о циклоспорозе

Нужно ли сдавать анализы питомцу, если у хозяина нашли циклоспору?

Нет. Методики поиска этого паразита не входят в ветеринарный скрининг по причине отсутствия клинического значения для животных.

Поможет ли мытье овощей?

Да. Проточная вода и тщательная обработка свежих продуктов снижают вероятность попадания ооцист в ЖКТ.

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