Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды на пляже в Якутске
Всего десять лишних минут: малиновое варенье без косточек получается как дорогой конфитюр
Судебные приставы восстановили права жителей Кировского района Астрахани на квартиры
Ремонт проспекта Ленина в Томске переходит на стадию нанесения разметки
Партийный эксклюзив эпохи СССР: готовим невероятно сочный шницель по-министерски
Подготовка теплосетей в Кызыле: гидравлические испытания пройдут с 27 июля по 5 августа
Белорусские перевозчики переходят на технику МАЗ и китайский импорт
Активность клещей в Пермском регионе резко снизилась к концу лета
В Омской области ожидаются громкие звуки из-за испытаний военной техники

Паразитологи исключили кошек и собак из цепочки передачи циклоспороза человеку

Зоосфера » Ветеринария

Вспышки циклоспороза подняли шум в СМИ. Владельцы домашних животных по привычке задают ветеринарам один и тот же вопрос: опасны ли наши питомцы? Короткий ответ — нет. Собаки и кошки не участвуют в цикле передачи Cyclospora cayetanensis.

Собака и кошка
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Собака и кошка

Биология паразита: почему это не касается кошек и собак

Cyclospora cayetanensis - одноклеточный апикомплексный протист. Паразит живет исключительно в организме человека. Это облигатный антропоноз. Животные не могут быть ни "резервуаром", ни "носителем" конкретно этого вида.

"Люди — единственный значимый хозяин. Все попытки найти этот паразит у домашних любимцев заканчивались ничем. ДНК-находки у животных — это не инфекция, а случайное прохождение паразита транзитом через стул. Эпидемиологический риск со стороны питомцев равен нулю", — объяснил эксперт по паразитологии Валерий Климов.

Характеристика Данные по человеку
Основной хозяин Только человек
Роль домашних животных Не участвуют

Как на самом деле передается инфекция

Заражение происходит через фекально-оральный путь. Паразит попадает в организм с грязной водой или продуктами. Важный нюанс: ооциста циклоспоры не инфекционна сразу после выхода из кишечника. Ей нужны условия внешней среды для созревания — от 7 до 14 дней.

"Прямая передача от человека к человеку невозможна. Ооцисты должны провести время в тепле и влаге, чтобы стать опасными. Это классическая пищевая инфекция, а не бытовая", — отметил врач-инфекционист Светлана Полякова.

Симптомы циклоспороза включают водянистую диарею, тошноту и мышечную слабость. Болезнь протекает волнообразно. Диагноз ставят по результатам лабораторного исследования кала.

"Самолечение или ожидание того, что "само пройдет", чревато обезвоживанием. При симптомах кишечной инфекции нужно не искать причины в кошках, а сдавать анализ в лаборатории", — подчеркнул врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о циклоспорозе

Нужно ли сдавать анализы питомцу, если у хозяина нашли циклоспору?

Нет. Методики поиска этого паразита не входят в ветеринарный скрининг по причине отсутствия клинического значения для животных.

Поможет ли мытье овощей?

Да. Проточная вода и тщательная обработка свежих продуктов снижают вероятность попадания ооцист в ЖКТ.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-паразитолог Валерий Климов, врач-инфекционист Светлана Полякова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Экономика и бизнес
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Цены на билеты пригородных поездов в Ивановской области вырастут с августа 2026 года
Уровень воды в реке Туре в Тюмени приблизился к критической отметке
В Кирове ограничили движение транспорта после удара по предприятию
Почему недостаток тиамина в рационе опасен для кошек и собак
Смертность в дорожных авариях в Самарской области снизилась на 12,8%
Заповедные зоны Астраханской области получат новый внедорожник для патрулирования
Трассу до аэропорта Толмачёво отремонтируют с использованием износостойкого асфальта
Дефицит предложения и рост издержек подняли стоимость квартир в Екатеринбурге
В Карелии на мусорную площадку выбросили более двадцати канистр с маслом
Без оглядки на студии: составлен список режиссёров, управляющих Голливудом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.