Небо не любит лишних взмахов: птичий клин даёт стае то, без чего не обойтись в дальнем пути

Инженеры Брауновского университета раскрыли механику перелетов северных лысых ибисов. Математическая модель показала, что построение клином позволяет птицам экономить энергию за счет физики воздушных потоков. Ученые вычислили точные параметры снижения нагрузки на крылья при движении в строю.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Птицы

Аэродинамика живого биотопа

Воздух для птицы — это плотная среда. Каждое движение крыла создает возмущение. Лидер стаи рассекает поток, оставляя за собой невидимый след из вихрей. Те, кто летит следом, попадают в зону восходящего потока. Это позволяет им держаться в небе с меньшими усилиями. Птицы интуитивно находят точки, где сопротивление среды минимально. Такое поведение характерно для многих мигрирующих видов, чьи биологические особенности позволяют преодолевать тысячи километров.

"Птичий клин — это не иерархия, а сложная физика взаимодействия тел. Каждая особь в строю становится частью единого аэродинамического организма. Если одна птица выбивается из ритма, нагрузка на соседей мгновенно возрастает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Механика экономии ресурса

Исследование подтвердило, что летящая сбоку и сзади птица тратит на 11% меньше механической энергии. Основной профит заключается не в подъемной силе, а в изменении геометрии взмаха. В выгодной позиции птицы делают более плоские движения крыльями. Амплитуда сокращается до 70% от обычных показателей. Подобная адаптация критична для выживания, так как полет птиц требует колоссальных метаболических затрат.

Показатель полета Значение в клине Экономия механической энергии 11% Амплитуда взмаха крыла 70% от нормы

Снижение частоты и силы ударов крылом позволяет сохранять мышечный ресурс. Это особенно важно для видов, которые проводят в воздухе большую часть жизни. Даже городские птицы, чье прошлое тесно связано с человеком, используют элементы групповой аэродинамики для маневров в плотной застройке.

"Экономия энергии в 11% кажется незначительной только на бумаге. В условиях длительной миграции это дистанция между успешным перелетом и гибелью от истощения. Птицы оптимизируют свои движения с точностью до миллиметра", — подчеркнул эксперт по поведению животных Павел Смирнов специально для Pravda.Ru.

Технологии природы для робототехники

Открытый механизм имеет прикладное значение для инженеров. Алгоритмы, копирующие поведение ибисов, планируют внедрить в системы управления беспилотниками. Группы дронов, летящие клином, смогут дольше находиться в воздухе без подзарядки. Это радикально изменит эффективность мониторинга лесов, тушения пожаров и обработки сельхозугодий. Природа уже создала идеальные генетические особенности для решения сложных задач, человеку остается лишь оцифровать этот опыт.

"Использование воздушного следа — это готовое решение для автономных систем. Мы видим, как биологические модели становятся основой для логистических протоколов будущего. Экономия ресурса здесь является приоритетом номер один", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о полете птиц

Почему лидер клина часто меняется?

Первая птица в строю принимает на себя максимальное сопротивление воздуха и не получает аэродинамических бонусов. Она устает быстрее остальных. Поэтому в стае происходит постоянная ротация: уставший лидер уходит в хвост клина для отдыха, а его место занимает полная сил особь.

Все ли птицы летают клином?

Нет, этот строй характерен для крупных птиц с тяжелым полетом, таких как гуси, журавли, ибисы или пеликаны. Мелким воробьиным птицам проще летать хаотичными группами, так как их аэродинамика работает на иных принципах и скоростях.

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