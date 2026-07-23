Не мельтешат крыльями: в птичьем клине открылась странная аэродинамическая выгода

Стая — не просто группа перемещающихся птиц. Это филигранная аэродинамическая система, где каждый участник вносит вклад в экономию энергии. Исследователи из Брауновского университета разобрались, как ибисы используют энергию воздушных потоков для дальних перелетов. Их работа вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Птицы редко преодолевают тысячи километров в одиночку. В небе формируется настоящий биотоп: организованная структура, где лидеры и ведомые действуют как единый механизм. Эволюционная адаптация превратила их полет в искусство. Раньше считалось, что клин помогает лишь корректировать строй, но реальные физические показатели оказались куда интереснее.
"Птицы не тратят энергию просто так. Ими управляет биологическая прагматика. Полет в строю — лучший пример того, как вид синхронизирует действия для выживания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.
Ученые создали аэродинамическую модель полета северных лысых ибисов. Она показала: птица, занимающая позицию чуть сзади и правее лидера, тратит на 11% меньше механической энергии. Секрет кроется в законцовках крыльев ведущего. Здесь возникают мощные воздушные вихри. Правильное позиционирование позволяет "оседлать" восходящие потоки.
Главный профит заключается не в дополнительной подъемной силе, а в снижении сопротивления. Следующей за лидером птице легче совершать движение вперед. Взмахи крыльев становятся плоскими. Их амплитуда сокращается до 70% от обычной.
|Показатель
|Эффект в строю
|Энергозатраты
|-11%
|Амплитуда взмаха
|~70% от нормы
"Любое лишнее движение — это сжигание калорий. Ибисы экономят ресурс, когда корректируют угол атаки крыла. Человек часто копирует такие паттерны из природы в технику", — отметил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.
Данные о поведении птиц помогут разработчикам беспилотных летательных аппаратов. Оптимизируя групповой полет, аграрии смогут дольше удерживать дроны в воздухе. Тушение пожаров также станет эффективнее, если техника научится "чувствовать" воздушные потоки собратьев.
"Копирование повадок животных — основа современной бионики. Если мы научим дроны летать клином, их радиус действия вырастет в разы, что жизненно важно для спасательных операций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.
Клин минимизирует турбулентность и позволяет каждой птице, кроме лидера, пользоваться восходящими потоками воздуха.
Нет, такая стратегия характерна для крупных стайных перелетных птиц, чья биология заточена под преодоление огромных расстояний.
Лидер принимает на себя основной удар воздушного сопротивления. Поэтому стаи часто меняют "головного" участника, распределяя нагрузку.
В условиях квартиры птицы лишены длинных дистанций, поэтому их поведенческие навыки полета не могут быть реализованы полноценно.
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