Это выглядит как настоящая бойня: тактика косаток в Калифорнийском заливе шокировала биологов

В Калифорнийском заливе зафиксировали необычный способ взаимодействия косаток с добычей: киты используют тактику "зажима и удара", чтобы буквально раздробить тело крупной рыбы на мелкие фрагменты. Наблюдение, опубликованное в журнале Frontiers in Ethology, описывает поведение, которое ранее не фиксировалось у этого вида.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Касатка

Объектом охоты стали рыбы-луна (в частности, вид Masturus lanceolatus) — одни из самых тяжелых костистых рыб в мире. Их вес может превышать 1800 кг, а длина — достигать двух метров. Хотя луны часто поднимаются к поверхности воды для терморегуляции или очистки кожи от паразитов, именно в этот момент они становятся уязвимыми для хищников.

Механика "разбивания" добычи

Исследователи задокументировали два независимых случая с интервалом в год. В обоих эпизодах косатки действовали слаженно: одна особь удерживала тушу погибшей рыбы-луны за хвостовой плавник, фиксируя её в воде. В этот момент вторая косатка на высокой скорости наносила мощный таранный удар по телу рыбы. В результате столкновения ткани луны распадались на сотни мелких кусочков.

Интересно распределение пищи после удара: молодые особи поедали именно мелкие фрагменты, возникшие в результате разрушения тканей, в то время как взрослые киты питались основными частями туши.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что подобная координация действий может свидетельствовать о социальном обучении или заботе о потомстве. Разделение крупной добычи на более доступные части упрощает прием пищи для молодых китов, которые еще не обладают силой взрослых особей.

Биологический смысл и ограничения

Поскольку в обоих случаях рыбы-луны были мертвы до начала процесса, ученые полагают, что таран здесь служит не способом убийства, а методом "обработки" пищи. Авторы выдвигают гипотезу о микробиологической выгоде: при разрушении желатинового слоя (капсулы) рыбы-луны в воду выбрасывается огромное количество микроорганизмов. Контакт с этим биомом может влиять на иммунную регуляцию или питательную ценность трапезы для косаток.

Однако результат исследования имеет ряд ограничений:

Разрушение тканей таким образом было замечено только у одного вида — острохвостой рыбы-луны. Неясно, характерно ли это для всех видов лун или зависит от специфики анатомии конкретного вида.

Не установлено, были ли в обоих случаях задействованы одни и те же особи косаток.

Не исключено, что такое поведение является формой игры, учитывая высокую социальность китов.

Эти данные дополняют понимание диеты и охотничьих стратегий популяции косаток в Калифорнийском заливе, которая остается недостаточно изученной. Для подтверждения гипотез о микробиоме и видоспецифичности разрушения тканей требуются дополнительные наблюдения за разными видами рыб-лун.