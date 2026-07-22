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Птица, которая забыла землю: как обыкновенный стриж проводит в небе 10 месяцев подряд без единой посадки

Зоосфера

Обыкновенный стриж — уникальный представитель пернатых, для которого небо стало единственным полноценным домом. Исследования подтверждают, что эти птицы способны находиться в непрерывном полете до 10 месяцев в году, преодолевая огромные расстояния без единой приземления. 

Стриж
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стриж

Жизнь в движении: биологические особенности стрижа

Стрижи возвращаются на землю исключительно ради продолжения рода. Период гнездования короток — он занимает всего два-три месяца. Сразу после того как молодняк встает на крыло, начинается длительная миграция в регионы южнее Сахары. В этот период птицы проводят в воздухе более 99% времени, а некоторые особи не касаются лапами поверхностей вовсе. Даже базовые потребности — питание и утоление жажды — реализуются на лету. Стрижи ловят насекомых в воздушных потоках и подхватывают воду с поверхности водоемов, не снижая скорости.

"Такая выносливость обеспечивается не только строением крыльев, но и специфическим метаболизмом, который позволяет расходовать энергию крайне экономно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Загадка сна: как отдыхать в облаках

Один из самых сложных вопросов для орнитологов — как стрижи спят. Хотя прямых данных ЭЭГ для этого вида пока недостаточно, ученые наблюдают за их поведением на закате и рассвете. В это время птицы совершают набор высоты, после чего начинают плавно планировать вниз. Предполагается, что именно в эти моменты они используют кратковременные эпизоды отдыха, подобные микроснам, поддерживая при этом базовую бдительность. Это позволяет им восстанавливаться без прекращения движения.

"Важно понимать, что работа нервной системы таких животных сильно отличается от нашей; их мозг способен балансировать между отдыхом и управлением полетом", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Почему земля опасна для небесных жителей

Для стрижа приземление на ровную поверхность — критическая ситуация. Их лапки слишком коротки и слабы для ходьбы, а длинные крылья мешают совершить взлет с земли. Именно поэтому птицы выбирают для гнезд труднодоступные места: расщелины скал, дупла или подкровельные пространства зданий. Подобно тому как инстинкты домашних животных диктуют им поиск безопасных укрытий, стрижи минимизируют любые контакты с почвой, где они становятся легкой добычей для хищников.

"Стрижи — заложники собственной специализации; любая вынужденная посадка вне гнезда для них часто заканчивается гибелью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Научное подтверждение рекорда

Долгое время непрерывный десятимесячный полет оставался лишь теорией. Только в 2016 году команда шведских ученых из Лундского университета под руководством Андерса Хеденстрёма представила доказательства, полученные с помощью миниатюрных регистраторов. Датчики фиксировали уровень освещенности и активность движения птиц в течение года. Результаты подтвердили: небо действительно является постоянным местом жительства для стрижей, а земля — лишь временной площадкой для размножения.

Жизненный процесс Способ реализации в воздухе
Питание Захват насекомых клювом на лету
Питье Сбор воды клювом при касании поверхности водоема
Отдых Планирование с большой высоты во время микросна
Размножение Способны спариваться в полете

Ответы на популярные вопросы о жизни стрижей

Как молодые стрижи справляются с перелетом сразу после гнезда?

Молодые птицы обладают врожденными навигационными способностями и физической выносливостью, позволяющей им проводить в небе первые годы жизни до наступления половой зрелости без посадок.

Что едят стрижи во время десятимесячного марафона?

Их рацион составляет так называемый воздушный планктон — мелкие насекомые и пауки, поднятые потоками воздуха на значительную высоту.

Может ли стриж взлететь, если случайно упадет на асфальт?

Из-за строения крыльев и коротких лап взлет с плоской поверхности крайне затруднен. Птице требуется помощь человека или наличие возвышенности, с которой она может соскользнуть в воздух.

Как на стрижей влияет непогода и сильные ливни?

Птицы вынуждены облетать зоны циклонов, иногда преодолевая сотни лишних километров, так как дождь "прибивает" их основной корм — насекомых — к земле.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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