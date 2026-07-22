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Такие травмы делают жизнь в тайге невозможной: перелёт из Владивостока изменил судьбу тигриц

Зоосфера

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла из Владивостока в Москву двух амурских тигриц. Животные направлены в хоспис "Дом тигра" в Ленинградской области, так как по решению Росприроднадзора они признаны неспособными вернуться в дикую природу из-за травм лап, полученных при столкновениях с автомобилями.

Амурский тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Varnav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Амурский тигр

Техническое обеспечение перевозки

Для выполнения рейса SU1703 "Аэрофлот" заменил узкофюзеляжный самолет на широкофюзеляжный Airbus A330-300. Это позволило одновременно разместить в грузовом отсеке все специализированные контейнеры с хищниками. Логистика включала предварительную отправку пустых клеток из Москвы во Владивосток.

Перевозка осуществлялась в соответствии с правилами IATA (Live Animals Regulations). Для крупных хищников используются усиленные стальные контейнеры с двойной системой запирания и распорными планками, которые исключают контакт животного с персоналом при погрузке. Габариты клетки рассчитываются таким образом, чтобы зверь мог стоять и лежать, но не имел возможности разогнаться и удариться о стенки.

Транспортировка крупных кошачьих требует отказа от полной седации во время полета, так как наркоз на высоте создает критические риски для сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Вместо этого применяется затемнение клетки и предварительная адаптация животного к ней на земле, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

Статистика и партнерство

Перевозка организована совместно с Центром "Амурский тигр" при поддержке Московского зоопарка. С 2020 года авиакомпания переправила из Дальнего Востока в европейскую часть России и страны СНГ 24 особи амурского тигра.

Последний крупный рейс состоялся в мае текущего года: четыре тигра были доставлены по маршруту Хабаровск — Москва — Алматы. Данная перевозка проходила в рамках межгосударственной программы по реинтродукции подвида в Казахстане.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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