Птицы выбирают небо: пернатые в парке Avifauna предпочли полёт гарантированной еде

Полет для птицы — не просто способ перемещения из точки А в точку Б. Утрехтские биологи доказали: пернатые получают от самого процесса глубокое удовлетворение. Австралийские розовые какаду настоящие исследователи, чья психика требует постоянной нагрузки.

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Биотоп неба: почему птицам важно летать

Эксперимент в голландском парке Avifauna показал: даже при избытке корма в вольере, птицы неизменно выбирают небо. Из 17 какаду за время наблюдений почти никто не отказался от возможности взлететь. Старые представления о птицах как о живом декоре уходят в прошлое.

"Свободный полет — ключевой фактор нейробиологического здоровья птицы. Лишая пернатого крыльев, мы ограничиваем не только его физическую форму, но и когнитивные связи мозга", — отметил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Тест на оптимизм: когнитивные игры с пернатыми

Ученые использовали психологический метод для оценки эмоционального фона. Попугаям предложили выбор: цвет-награда (орех) или цвет-пустышка (семя). Какаду, летавшие ежедневно, чаще выбирали "неопределенный" цвет в надежде на деликатес. Это явный маркер оптимизма. Периоды запрета на полеты неизменно погружали птиц в апатию.

Состояние Реакция Регулярный полет Высокий оптимизм, азарт, риск в тестах Долгое заточение Снижение интереса к наградам, угнетенность

Поведенческие маркеры и уровень стресса

После возвращения в вольер какаду демонстрируют возбуждение: чистят перья, усердно ищут корм и поднимают хохолки. Это психология здорового животного, находящегося в безопасности. Биологи пробовали искать гормон стресса в помете. Физическая нагрузка обнуляет результат: показатели полета равны показателям отдыха.

"Мы склонны приписывать животным простоту, но их гормональная система тонка. Если питомец не может выразить энергию, он начинает её разрушать через самоощипывание или навязчивое поведение", — констатировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о содержании птиц

Зачем нужно измерять pH воды для птиц?

Неправильная кислотность нарушает микрофлору кишечника, что ведет к снижению иммунитета и проблемам с усвоением витаминов.

Сколько часов нужно летать какаду дома?

Минимум 2-3 часа активного движения вне клетки ежедневно. Это база для предотвращения ожирения органов.

Почему птица выщипывает перья в клетке?

Это классический симптом хронического стресса из-за отсутствия физической активности и дефицита интеллектуальных задач.

Опасно ли свободное содержание в комнате?

Опасно без подготовки. Нужно спрятать провода, убрать зеркала и защитить окна, так как птица часто травмируется о стекло.

Йорг Массен настаивает: зоопарки обязаны радикально расширить вольеры. Возможность летать — фундаментальное право любого живого организма. Птицы, запертые в тесноте, медленно теряют способность радоваться.

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