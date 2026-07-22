За одной партой: обезьяны прошли тест на распознавание геометрических форм вместе с детьми

Обезьяны видят мир не как набор разрозненных пятен. Они считывают формы подобно детям. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, доказывает: геометрическое мышление — глубокий биологический механизм, а не результат обучения в школе. Интеллект приматов опирается на те же алгоритмы восприятия, что и сознание человека.
Павианы анубис и макаки-резусы проходили испытание на сенсорных экранах. Задача — подобрать пару к образцу. Усложнение: объекты постоянно меняли размер и угол поворота. Животным приходилось отбрасывать лишние детали и абстрагироваться. Они искали инвариантную форму — прообраз того, что мы называем биотопом восприятия.
"Геометрическое восприятие — это фундаментальный навык выживания. Если животное не отличает форму укрытия от формы ловушки, оно проигрывает. Это не когнитивная надстройка, а база, заложенная в нервную систему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Ученые сравнили результаты приматов с действиями дошкольников (3-6 лет) и народа цимане из Боливии. Группы показали поразительное сходство. Возраст и культурный код не стали преградой для абстрактного анализа. Базовая архитектура ума универсальна. Исследователи подтвердили: наши дети рождаются с предустановленным "геометрическим софтом".
|Группа участников
|Основа мышления
|Макаки и павианы
|Инстинктивная интуиция формы
|Дети дошкольного возраста
|Развивающаяся биологическая база
Важно понимать границы этого мышления. Воспитание эмпатии у детей часто строится на образах, но сама способность к анализу пространства первична. Это фундамент для будущих математических навыков.
"Интуиция формы — прямой предок алгебры. Когда мы наблюдаем за поведением питомца, мы видим лишь результат, но внутри скрыт колоссальный вычислительный процесс", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Человек фиксировал геометрические структуры десятки тысяч лет назад. Параллельные линии возрастом 70 тысяч лет или насечки на бивне мамонта — свидетельства абстрактного мышления. Мы использовали форму для кодирования данных еще до изобретения письменности.
Это не просто комфортный опыт общения. Это оперирование свойствами пространства. Даже необычные животные, демонстрирующие отклонения в строении скелета, остаются частью этой системы восприятия.
"Нам кажется, что геометрия — сложная наука. Но мозг примата — от мартышки до человека — обрабатывает эти матрицы автоматически. Мы достраиваем реальность до простых фигур, чтобы экономить энергию при оценке угроз", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Нет, их навыки сугубо интуитивны и связаны с распознаванием образов в среде обитания.
Эволюция подготовила наш мозг к анализу пространства задолго до появления школы.
Оно уже активно. Игры на развитие интеллекта, поиск лакомства в головоломках снижают стресс у питомцев.
Базовая интуиция остается, но на нее напластовывается формальный математический опыт.
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