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Шерсть кошки выглядит безобидно, пока не попадает в желудок: когда ножницы действительно спасают

Зоосфера

Необходимость стрижки домашних кошек напрямую зависит от породы животного и условий его содержания, при этом для некоторых питомцев эта процедура жизненно важна даже без специальных медицинских указаний. Ветеринар Евгений Цыпленков в разговоре с Pravda.Ru объяснил, что если обычные европейские кошки способны самостоятельно поддерживать гигиену шерсти, то искусственно выведенные длинношерстные породы нуждаются в регулярном уходе со стороны владельца.

окрас кошек
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under publiс domain
окрас кошек

Специалист подчеркнул, что основной проблемой для пушистых питомцев становится образование колтунов, которые не только портят внешний вид, но и провоцируют воспалительные процессы на коже. В условиях городских квартир, где не всегда работают системы кондиционирования, плотный подшерсток мешает нормальному теплообмену. Из-за этого летняя стрижка нередко становится единственным способом облегчить состояние животного. Процедура позволяет нормализовать обменные процессы и избавляет кошку от перегрева.

Особое внимание ветеринар уделил физиологическим рискам, связанным с линькой. При вылизывании кошки проглатывают большое количество отмерших волосков, что ведет к серьезным патологиям пищеварительной системы.

"Они столько шерсти нализываются, что в желудке появляется огромный пук шерсти, он закупоривает кишечник, кошка может погибнуть. Если сильно линяет кошка и ничего не можете сделать, конечно, лучше подстричь", — пояснил ветврач.

Для предотвращения опасных осложнений владельцам рекомендуется регулярно использовать специальные средства, способствующие естественному выводу шерсти из организма. Если же ворс укорочен, формирующиеся в желудке комки получаются менее плотными и легче проходят через кишечник. По словам эксперта, это минимизирует вероятность хирургического вмешательства.

Помимо медицинских аспектов, стрижка помогает поддерживать чистоту в доме, особенно когда кот линяет слишком интенсивно. Цыпленков отметил, что владельцам персидских и других длинношерстных кошек, которые не всегда справляются с вычесыванием, проще один раз подстричь питомца, чем бороться со спутанной шерстью.

"Лохматым кошкам без кондиционера тяжело. Лучше подстричь, чтобы легче обменные процессы шли. Жара и колтуны — это основные показания. Под ними кожа "взрывается", начинаются всякие проблемы", — резюмировал ветеринарный врач.

В периоды экстремального зноя важно помнить и о других методах терморегуляции. Специалисты часто напоминают, что неправильно выбранный способ охлаждения может нанести организму животного дополнительный вред. Кроме того, качественный уход за шерстью позволяет хозяевам не только сохранить здоровье любимца, но и избавить интерьер от лишнего пуха.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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