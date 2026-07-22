Самое необычное лето за десять лет: белые акулы массово меняют привычный маршрут

Тихоокеанское побережье США готовится к рекордному наплыву белых акул. Изменение температуры океана, вызванное климатическим циклом Эль-Ниньо, заставляет молодых хищников покидать мексиканские воды. Ученые фиксируют аномальное перемещение хищных рыб к берегам Калифорнии, чего не наблюдали уже десять лет.
Океан — это хрупкая экосистема, где тепловой баланс определяет маршруты всех обитателей. Явление Эль-Ниньо приносит в восточную часть Тихого океана массы прогретой воды. Для многих видов сложившийся биотоп становится невыносимым из-за перегрева. Рыба ищет комфортные зоны, а вслед за кормовой базой движутся и охотники.
"Мы наблюдаем масштабное движение биомассы. Белые акулы крайне чувствительны к температурным градиентам. Когда вода в привычных районах Мексики нагревается выше нормы, молодежь устремляется в калифорнийские воды, которые сейчас напоминают им родные джунгли", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Поведение хищников напоминает реакцию высокоинтеллектуальных существ на кризис ресурсов. Белая акула обладает сложной системой адаптации, позволяющей ей находить оптимальные условия для роста. В теплых течениях вместе с ними могут появиться и другие виды, например, акулы-молоты, которые обычно редко заходят так далеко на север.
Исследователи из Shark Lab зафиксировали, что плотность популяции у берегов Лонг-Бич резко возросла. Раньше такие скопления были локальными, но теперь они охватывают огромные участки западного побережья. Это не просто визит, а временная смена среды обитания. Подобная миграция акул часто приводит к нежелательным встречам с человеком.
"Важно понимать, что акулы не ищут встречи с людьми. Они следуют за тепловыми пятнами и косяками рыб. Однако концентрация крупных особей в зонах отдыха создает объективные риски, которые нельзя игнорировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
|Параметр наблюдения
|Текущая ситуация
|Основная причина миграции
|Аномальное влияние Эль-Ниньо
|Возрастная группа акул
|Преимущественно молодые особи
|Сопутствующие виды
|Акулы-молоты, серые акулы
Акула — это не декоративный элемент океана, а вершина пищевой цепочки. Их присутствие говорит о сохранении активности экосистемы, несмотря на климатические сбои. Иногда ученые находят виды в совсем неожиданных местах, как это бывает, когда акула в Азовском море или Амурском заливе становится объектом споров.
Власти Калифорнии уже ввели ограничения на использование донных сетей и некоторых снастей на пирсах. Это сделано для защиты молоди белых акул от случайного вылова и для охраны отдыхающих. Конфликты в воде часто происходят из-за того, что рыбаки привлекают хищников приманками слишком близко к пляжам. В отличие от некоторых видов, таких как шагающая акула, белые хищники крайне мобильны и быстры.
"Запрет на тяжелые снасти в общественных местах — это здравый шаг. Мы должны развести пути людей и крупных морских обитателей, чтобы избежать трагедий из-за банального любопытства животных", — подчеркнул эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров специально для Pravda.Ru.
Наблюдение за поведением акул продолжается с помощью дронов и спутниковых меток. Это позволяет ученым давать точные прогнозы и вовремя закрывать участки побережья при появлении крупных стай.
Они не боятся ее, но молодые особи не обладают достаточным слоем жира и объемом тела для эффективного сохранения тепла. Им нужны прогретые участки для быстрого роста и метаболизма.
Явление меняет океанические течения и перемещает зоны, богатые планктоном. Вслед за ними движутся косяки мелкой рыбы, которые служат пищей для акул.
Власти призывают к осторожности. Рекомендуется избегать купания на рассвете и в сумерках, а также в местах, где много морских котиков или рыболовных судов.
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