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Самое необычное лето за десять лет: белые акулы массово меняют привычный маршрут

Зоосфера

Тихоокеанское побережье США готовится к рекордному наплыву белых акул. Изменение температуры океана, вызванное климатическим циклом Эль-Ниньо, заставляет молодых хищников покидать мексиканские воды. Ученые фиксируют аномальное перемещение хищных рыб к берегам Калифорнии, чего не наблюдали уже десять лет.

Белая акула
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Белая акула

Биотоп под влиянием Эль-Ниньо

Океан — это хрупкая экосистема, где тепловой баланс определяет маршруты всех обитателей. Явление Эль-Ниньо приносит в восточную часть Тихого океана массы прогретой воды. Для многих видов сложившийся биотоп становится невыносимым из-за перегрева. Рыба ищет комфортные зоны, а вслед за кормовой базой движутся и охотники.

"Мы наблюдаем масштабное движение биомассы. Белые акулы крайне чувствительны к температурным градиентам. Когда вода в привычных районах Мексики нагревается выше нормы, молодежь устремляется в калифорнийские воды, которые сейчас напоминают им родные джунгли", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Поведение хищников напоминает реакцию высокоинтеллектуальных существ на кризис ресурсов. Белая акула обладает сложной системой адаптации, позволяющей ей находить оптимальные условия для роста. В теплых течениях вместе с ними могут появиться и другие виды, например, акулы-молоты, которые обычно редко заходят так далеко на север.

Миграция хищников на север

Исследователи из Shark Lab зафиксировали, что плотность популяции у берегов Лонг-Бич резко возросла. Раньше такие скопления были локальными, но теперь они охватывают огромные участки западного побережья. Это не просто визит, а временная смена среды обитания. Подобная миграция акул часто приводит к нежелательным встречам с человеком.

"Важно понимать, что акулы не ищут встречи с людьми. Они следуют за тепловыми пятнами и косяками рыб. Однако концентрация крупных особей в зонах отдыха создает объективные риски, которые нельзя игнорировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Параметр наблюдения Текущая ситуация
Основная причина миграции Аномальное влияние Эль-Ниньо
Возрастная группа акул Преимущественно молодые особи
Сопутствующие виды Акулы-молоты, серые акулы

Акула — это не декоративный элемент океана, а вершина пищевой цепочки. Их присутствие говорит о сохранении активности экосистемы, несмотря на климатические сбои. Иногда ученые находят виды в совсем неожиданных местах, как это бывает, когда акула в Азовском море или Амурском заливе становится объектом споров.

Меры безопасности на побережье

Власти Калифорнии уже ввели ограничения на использование донных сетей и некоторых снастей на пирсах. Это сделано для защиты молоди белых акул от случайного вылова и для охраны отдыхающих. Конфликты в воде часто происходят из-за того, что рыбаки привлекают хищников приманками слишком близко к пляжам. В отличие от некоторых видов, таких как шагающая акула, белые хищники крайне мобильны и быстры.

"Запрет на тяжелые снасти в общественных местах — это здравый шаг. Мы должны развести пути людей и крупных морских обитателей, чтобы избежать трагедий из-за банального любопытства животных", — подчеркнул эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров специально для Pravda.Ru.

Наблюдение за поведением акул продолжается с помощью дронов и спутниковых меток. Это позволяет ученым давать точные прогнозы и вовремя закрывать участки побережья при появлении крупных стай.

Ответы на популярные вопросы об акулах

Почему белые акулы боятся холодной воды?

Они не боятся ее, но молодые особи не обладают достаточным слоем жира и объемом тела для эффективного сохранения тепла. Им нужны прогретые участки для быстрого роста и метаболизма.

Как Эль-Ниньо влияет на поведение рыб?

Явление меняет океанические течения и перемещает зоны, богатые планктоном. Вслед за ними движутся косяки мелкой рыбы, которые служат пищей для акул.

Безопасно ли сейчас плавать в Калифорнии?

Власти призывают к осторожности. Рекомендуется избегать купания на рассвете и в сумерках, а также в местах, где много морских котиков или рыболовных судов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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