Кошки больше не антидепрессант? Новое исследование раскрыло неожиданный эффект общения

Нидерландские ученые разрушили миф о кошачьей терапии. Исследование показало: пушистые питомцы не снимают нервное напряжение, а провоцируют его рост. Пока собаки демонстрируют эмоциональную нейтральность, коты превращают жизнь владельца в сложный квест по настройке домашнего биотопа.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака и кошка

Скрытые механизмы кошачьего стресса

Эксперимент охватил две сотни жителей Нидерландов и Бельгии. Специальное мобильное приложение фиксировало эмоциональный фон людей 10 раз в сутки. Результат оказался жестким: прямой контакт с кошкой коррелирует с ростом тревожности.

Кошка — это сложная система, требующая ювелирного подхода к личному пространству. Если привычные действия вызывают состояние беззащитности, животное начинает транслировать агрессию, которая рикошетом бьет по психике хозяина.

"Многие путают кошку с мягкой игрушкой. Попытка навязать нежность хищнику — это грубое нарушение границ биотопа. Животное впадает в тактильную ярость, а владелец получает порцию кортизола вместо окситоцина", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Исследователи отметили парадокс. Отрицательный эффект дает именно активное взаимодействие. Если кот просто находится в комнате, не требуя внимания, человек чувствует себя спокойнее.

Часто владельцы не замечают признаки, которые нельзя игнорировать, воспринимая замирание питомца у стены как игру, хотя это может быть сигналом о неисправности проводки или присутствии грызунов.

Инстинкты против комфорта владельца

Для кошки дом — это охотничьи угодья. Поведение некоторых особей запрограммировано на постоянный поиск ресурсов. Часто привычка лечь у лица владельца интерпретируется как любовь, но ученые видят в этом поиск термоцентра и доминирование.

Столкновение интересов человека и зверя создает эмоциональное трение. Владельцу приходится учитывать, что активные породы кошек превращают квартиру в арену, где покой невозможен физически.

"Кошки — территориальные эгоисты. Чтобы минимизировать трение, владельцу нужно выстроить жесткие границы. Это парадоксально, но именно дистанция и конкретные модели поведения формируют у хищника доверие к человеку", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Безопасность среды также влияет на уровень стресса обеих сторон. Например, безобидные растения на подоконнике могут стать причиной тяжелого отравления питомца. Постоянный контроль за тем, чтобы кот не съел ядовитый лист, добавляет хозяину лишние баллы к общему уровню тревоги.

Тип питомца Влияние на уровень стресса владельца Собака Нейтральное. Эмоциональные колебания минимальны. Кошка (активный контакт) Отрицательное. Повышение тревожности и раздражительности. Кошка (пассивное присутствие) Положительное. Стабилизация состояния без прямой тактильности.

Иногда поведение животного становится индикатором скрытых процессов. В зоопсихологии известно, что резкая смена настроения любимца может быть реакцией на химические изменения в организме хозяина. Тонкое восприятие летучих соединений заставляет кошек нервничать, что передается человеку. Система "владелец — питомец" работает как сообщающиеся сосуды.

"Исследование подтверждает: кошка в доме — это не антидепрессант, а полноправный и часто сложный сожитель. Для стабильной психики владельца важно понимать биологию зверя, а не ждать от него функций успокоительного", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о стрессе от питомцев

Почему кошки вызывают больше тревоги, чем собаки?

Кошки менее предсказуемы в своих тактильных предпочтениях. Собаки транслируют понятные социальные сигналы, тогда как кошачья агрессия часто кажется владельцу неспровоцированной.

Как общаться с кошкой, чтобы не нервничать?

Соблюдайте правило пассивного контакта. Позвольте животному самому инициировать сближение. Не навязывайте игры и объятия, если питомец спит или занят уходом за шерстью.

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