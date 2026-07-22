Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветер снесет всё на пути: погодный коллапс в Алтае заставил ГИБДД выпустить экстренную сводку
Пока Эль-Ниньо привлекает всё внимание: в Атлантике развивается редкое климатическое явление
Природа под линейку: как создать версальский дворец на собственных шести сотках
Карьера началась еще за партой: союз бизнеса и образования в Туве стер границы
Больше не придется выбирать между карьерой и домом: Хабаровский край пересмотрел выплаты педагогам
Корейцы и немцы на самом дне: свежий рейтинг авто с реальным пробегом 400 000 км
Природа выше политики: общая перепись редких кошек в Приморье и Китае вынудит пересмотреть патрулирование
Башкирия бьет рекорды экспорта: жесткий контроль пшеницы открыл путь в соседние государства
Иллюзия пирсинга: почему самые дерзкие украшения этого лета не требуют ни единого прокола

Кошки больше не антидепрессант? Новое исследование раскрыло неожиданный эффект общения

Зоосфера

Нидерландские ученые разрушили миф о кошачьей терапии. Исследование показало: пушистые питомцы не снимают нервное напряжение, а провоцируют его рост. Пока собаки демонстрируют эмоциональную нейтральность, коты превращают жизнь владельца в сложный квест по настройке домашнего биотопа.

Собака и кошка
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Собака и кошка

Скрытые механизмы кошачьего стресса

Эксперимент охватил две сотни жителей Нидерландов и Бельгии. Специальное мобильное приложение фиксировало эмоциональный фон людей 10 раз в сутки. Результат оказался жестким: прямой контакт с кошкой коррелирует с ростом тревожности.

Кошка — это сложная система, требующая ювелирного подхода к личному пространству. Если привычные действия вызывают состояние беззащитности, животное начинает транслировать агрессию, которая рикошетом бьет по психике хозяина.

"Многие путают кошку с мягкой игрушкой. Попытка навязать нежность хищнику — это грубое нарушение границ биотопа. Животное впадает в тактильную ярость, а владелец получает порцию кортизола вместо окситоцина", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Исследователи отметили парадокс. Отрицательный эффект дает именно активное взаимодействие. Если кот просто находится в комнате, не требуя внимания, человек чувствует себя спокойнее.

Часто владельцы не замечают признаки, которые нельзя игнорировать, воспринимая замирание питомца у стены как игру, хотя это может быть сигналом о неисправности проводки или присутствии грызунов.

Инстинкты против комфорта владельца

Для кошки дом — это охотничьи угодья. Поведение некоторых особей запрограммировано на постоянный поиск ресурсов. Часто привычка лечь у лица владельца интерпретируется как любовь, но ученые видят в этом поиск термоцентра и доминирование.

Столкновение интересов человека и зверя создает эмоциональное трение. Владельцу приходится учитывать, что активные породы кошек превращают квартиру в арену, где покой невозможен физически.

"Кошки — территориальные эгоисты. Чтобы минимизировать трение, владельцу нужно выстроить жесткие границы. Это парадоксально, но именно дистанция и конкретные модели поведения формируют у хищника доверие к человеку", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Безопасность среды также влияет на уровень стресса обеих сторон. Например, безобидные растения на подоконнике могут стать причиной тяжелого отравления питомца. Постоянный контроль за тем, чтобы кот не съел ядовитый лист, добавляет хозяину лишние баллы к общему уровню тревоги.

Тип питомца Влияние на уровень стресса владельца
Собака Нейтральное. Эмоциональные колебания минимальны.
Кошка (активный контакт) Отрицательное. Повышение тревожности и раздражительности.
Кошка (пассивное присутствие) Положительное. Стабилизация состояния без прямой тактильности.

Иногда поведение животного становится индикатором скрытых процессов. В зоопсихологии известно, что резкая смена настроения любимца может быть реакцией на химические изменения в организме хозяина. Тонкое восприятие летучих соединений заставляет кошек нервничать, что передается человеку. Система "владелец — питомец" работает как сообщающиеся сосуды.

"Исследование подтверждает: кошка в доме — это не антидепрессант, а полноправный и часто сложный сожитель. Для стабильной психики владельца важно понимать биологию зверя, а не ждать от него функций успокоительного", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о стрессе от питомцев

Почему кошки вызывают больше тревоги, чем собаки?

Кошки менее предсказуемы в своих тактильных предпочтениях. Собаки транслируют понятные социальные сигналы, тогда как кошачья агрессия часто кажется владельцу неспровоцированной.

Как общаться с кошкой, чтобы не нервничать?

Соблюдайте правило пассивного контакта. Позвольте животному самому инициировать сближение. Не навязывайте игры и объятия, если питомец спит или занят уходом за шерстью.

Читайте также

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Садоводство, цветоводство
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города
Новосибирская область
Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Амурская область
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Последние материалы
Башкирия бьет рекорды экспорта: жесткий контроль пшеницы открыл путь в соседние государства
Кошки больше не антидепрессант? Новое исследование раскрыло неожиданный эффект общения
Иллюзия пирсинга: почему самые дерзкие украшения этого лета не требуют ни единого прокола
Яд не нужен, если есть зола: как в июле сберечь картошку от колорадской орды
Мечты о точеных ногах рушатся: бег оказался бессилен против объемов в зоне галифе
Скрытый потенциал обувных коробок: как за копейки создать удобное хранение без лишних трат
Повторение кошмара с Уэмбли: состояние Гарри Стайлса вынудило организаторов остановить шоу
Красота без изъянов: как вырастить ровные, хрустящие и сочные огурцы на зависть соседям
На карте это обычный участок океана: именно здесь корабли исчезают так, будто их никогда не было
5 шагов к молодой коже: секрет эффективного ухода, о котором забывают многие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.