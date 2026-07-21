Пушистый левша у вас дома: простой тест, чтобы узнать ведущую лапу у кошки

Ваша кошка живет рядом, но остается загадкой. Каждое движение животного — не случайность, а работа отлаженного нейронного механизма. У кошек, как и у людей, есть выраженная моторная асимметрия. Питомцы делятся на левшей и правшей, сообщает канале "Анна Белова: все о кошках". Эта черта заложена в генах и формируется еще в период эмбрионального развития.

Фото: NewsInfo.Ru by Ольга Сидорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Играющая кошка

Биология левшества

Мозг кошки управляет телом перекрестно. Правое полушарие контролирует левую часть, левое — правую. Ведущая лапа отражает доминирование конкретной зоны мозга в нейробиологическом планировании. Особи с развитым левым полушарием чаще опираются на правую сторону. Это основа их биологической адаптации.

"Левшество у животных часто коррелирует с их реактивностью в условиях стресса. Это не болезнь, а особенность организации нервной системы, которую важно учитывать при коррекции поведения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Связь лапы и характера

Владельцы фиксируют различия в темпераменте. "Левши" демонстрируют повышенную чувствительность. Любой вирус или недомогание, а также смена обстановки, погружают их в состояние тревоги. "Правши" показывают более стабильные реакции. Они хладнокровнее оценивают новые условия жизни.

Тип питомца Поведенческие признаки Кошка-левша Высокая чувствительность, долгая адаптация к изменениям. Кошка-правша Стрессоустойчивость, предсказуемая реакция на раздражители.

"Ведущая лапа напрямую связана с тем, как питомец получает информацию об окружающем мире. Наблюдение за этой деталью помогает лучше понять потребности животного в условиях домашнего содержания", — отметила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Практический тест на латеральность

Определить предпочтение помогает простой опыт. Поместите лакомство в глубокий узкий сосуд. Лапа, которой животное тянется за добычей чаще, — ведущая. Повторите замер 10 раз. Если результат 7 к 3 — вы нашли доминантную конечность. Равное распределение говорит об амбидекстрии.

"Точность тестов зависит от спокойствия кошки в момент эксперимента. Исключите внешние раздражители — тогда питомец проявит свой естественный моторный алгоритм", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о поведении кошек

Может ли кошка менять лапу?

Нет, ведущая конечность остается неизменной на протяжении жизни животного.

Все ли кошки имеют предпочтения?

Большинство проявляет асимметрию. Лишь незначительная часть особей является амбидекстрами.

Влияет ли порода на выбор лапы?

На сегодняшний день научные данные не подтверждают жесткую связь между породой и латеральностью.

Нужно ли корректировать предпочтения кошки?

Нет, это врожденная характеристика. Проявляйте уважение к индивидуальности вашего питомца.

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