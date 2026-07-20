Мир хищных сумчатых оказался древнее: случайная находка в Квинсленде сдвинула сроки эволюции

Палеонтологи обнаружили останки древнейшего представителя семейства хищных сумчатых (дазиурид) — группы, к которой относятся современные тасманийские дьяволы и сумчатые куницы. Находка позволяет отодвинуть дату появления этого семейства на пять миллионов лет назад, однако точный путь эволюции группы всё ещё требует уточнения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тасманийский дьявол

Исследование, опубликованное в журнале Australian Zoologist, основано на анализе семи фрагментов нижних челюстей с сохранившимися зубами. Образцы были найдены в Риверслее (штат Квинсленд, Австралия). Возраст находок составляет 18,24 миллиона лет, что соответствует началу миоцена.

Особенности нового вида

Команда под руководством Тимоти Черчилля из Университета Нового Южного Уэльса выделила новый род и вид — Miyumba chrisdickmani. Анализ строения премоляров и моляров показал, что этот зверь был очень мелким: его вес составлял от 23 до 33,5 граммов. Судя по размерам, животное обитало во влажных тропических лесах и питалось насекомыми и другими беспозвоночными.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что размер тела и рацион питания позволяют реконструировать экологическую нишу животного: по своему образу жизни Miyumba chrisdickmani напоминал современных новогвинейских сумчатых крыс.

Пересмотр эволюционной шкалы

До этого открытия старейшие подтвержденные останки дазиурид датировались плиоценом (около 5,3 миллиона лет назад), хотя теоретические модели предсказывали их появление раньше. Обнаружение Miyumba chrisdickmani позволило ученым перепроверить и другие находки. В частности, подтвердился статус другого вида — Mayigriphus orbus, который жил в позднем миоцене и весил около 20 граммов.

Обновленная реконструкция эволюционного древа показывает, что семейство дазиурид возникло примерно 23,2 миллиона лет назад (в конце олигоцена или начале миоцена). Это означает, что группа появилась значительно раньше, чем считалось ранее.

Результат уточняет время разделения основных ветвей хищных сумчатых и показывает, что их предки изначально освоили влажные леса, и лишь позже перешли в саванны и пустыни. Главным ограничением работы остается фрагментарность ископаемой летописи: выводы сделаны на основе анализа зубов, а не полных скелетов, что оставляет место для уточнения морфологических признаков вида.