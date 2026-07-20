Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти сто тысяч тонн в брак: Псковская область столкнулась с системным сбоем в качестве зерна
Планы на выходные рушатся: движение между Петербургом и Псковом замедлится на ряде участков
Чип в мозге сделал невозможное: парализованный мужчина из США научился жить заново
Муж Селены Гомес решился на безумство: ради встречи с певицей он выбрал самый долгий маршрут
В Британии нашли старый серебряный денарий: находка обнажила глубинный раскол в Римской империи
Архивы наконец заговорили: Псков увидит кадры, которые десятилетиями оставались под запретом
Она Огонь, а я Земля: звезда сериала "Аутсорс" впервые раскрыл правду о долгих отношениях с женой
Марс больше не скроет свои тайны: три новых аппарата изменят миссии NASA
Больше не придется ездить за помощью: в Лесозаводе Сыктывкара появится новый медцентр

Мир хищных сумчатых оказался древнее: случайная находка в Квинсленде сдвинула сроки эволюции

Зоосфера

Палеонтологи обнаружили останки древнейшего представителя семейства хищных сумчатых (дазиурид) — группы, к которой относятся современные тасманийские дьяволы и сумчатые куницы. Находка позволяет отодвинуть дату появления этого семейства на пять миллионов лет назад, однако точный путь эволюции группы всё ещё требует уточнения.

Тасманийский дьявол
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тасманийский дьявол

Исследование, опубликованное в журнале Australian Zoologist, основано на анализе семи фрагментов нижних челюстей с сохранившимися зубами. Образцы были найдены в Риверслее (штат Квинсленд, Австралия). Возраст находок составляет 18,24 миллиона лет, что соответствует началу миоцена.

Особенности нового вида

Команда под руководством Тимоти Черчилля из Университета Нового Южного Уэльса выделила новый род и вид — Miyumba chrisdickmani. Анализ строения премоляров и моляров показал, что этот зверь был очень мелким: его вес составлял от 23 до 33,5 граммов. Судя по размерам, животное обитало во влажных тропических лесах и питалось насекомыми и другими беспозвоночными.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что размер тела и рацион питания позволяют реконструировать экологическую нишу животного: по своему образу жизни Miyumba chrisdickmani напоминал современных новогвинейских сумчатых крыс.

Пересмотр эволюционной шкалы

До этого открытия старейшие подтвержденные останки дазиурид датировались плиоценом (около 5,3 миллиона лет назад), хотя теоретические модели предсказывали их появление раньше. Обнаружение Miyumba chrisdickmani позволило ученым перепроверить и другие находки. В частности, подтвердился статус другого вида — Mayigriphus orbus, который жил в позднем миоцене и весил около 20 граммов.

Обновленная реконструкция эволюционного древа показывает, что семейство дазиурид возникло примерно 23,2 миллиона лет назад (в конце олигоцена или начале миоцена). Это означает, что группа появилась значительно раньше, чем считалось ранее.

Результат уточняет время разделения основных ветвей хищных сумчатых и показывает, что их предки изначально освоили влажные леса, и лишь позже перешли в саванны и пустыни. Главным ограничением работы остается фрагментарность ископаемой летописи: выводы сделаны на основе анализа зубов, а не полных скелетов, что оставляет место для уточнения морфологических признаков вида.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Экономика и бизнес
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние материалы
Экологическое равновесие Ростовской области под ударом: реальные масштабы отравления водоёмов
Промышленность получила новый импульс: Ульяновская область запускает совместные проекты с Владимиром
Опасные игры с кодом жизни: запуск программы модификации внутри организма изменит правила медицины
Проверка зерна в Псковской области вскрыла проблему: десятки тысяч тонн не прошли контроль
Рынок топлива буквально трещит: Сибирь перенесла ремонты заводов, чтобы избежать коллапса
Поездка через всю страну: груз из Новосибирска изменил жизнь семей в Брянской области
В школах Великолукска отменяют домашние задания и запускают новые предметы
Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты
Опасность скрывалась в привычной приправе: исследование связало любовь к чили с риском для пищевода
Чудовищная ложь о матери просто повсюду: сын Бритни Спирс прервал молчание из-за вирусных роликов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.