Макаки предсказывают будущее? Новый эксперимент изменил взгляд на разум животных

Макаки способны просчитывать будущее: их мозг не просто реагирует на инстинкты, а моделирует реальность. Ученые доказали, что приматы умеют оценивать риски, выбирать стратегии и учитывать возможный результат — проявляя форму метапознания, ранее считавшуюся почти исключительно человеческой.

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Биотоп предсказаний: как макаки строят модели

Ученые из Оксфорда и японского центра RIKEN поместили макак в условия жесткого интеллектуального выбора. На экране — хаотичные точки. Задача первая: определить вектор движения. Сложно. Муторно. Зато честный ответ гарантирует приз.

Задача вторая: точки летят стройно. Легко. Но награда — лотерея. Она зависит от объема биомассы на экране и случая. Макаки не просто тыкали в экран. Они замирали. Оценивали. Выбирали сложный, но надежный путь, когда риск во втором варианте становился критическим.

"Обезьяны — это не меховые игрушки. У них базовая логика работает как часы. Если макака нападает, она часто делает это не от безумия, а просчитав угрозу или выгоду в своей иерархии", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Способность заглянуть в "завтра" — это эволюционный бронежилет. Обезьяны продемонстрировали перспективное метапознание. Это уровень планирования, который раньше считали эксклюзивом человека.

Интеллект примата — это динамическая экосистема. Она постоянно калибрует реальность. Даже в дикой природе выбор ветки или способа добычи термитов требует работы нейронного "симулятора".

Нейронная архитектура: наследство предков

МРТ-сканирование вскрыло карты эволюции. У людей за высшее мышление отвечает зона 47 префронтальной коры. Оказалось, она не возникла из пустоты. Это гибрид. Ее "родители" — зоны 45a и 47/12o у макак.

Когда биологи временно выключали эти участки, макаки глупели. Они теряли способность планировать. Выбор становился хаотичным. Это доказывает: фундамент нашего разума закладывался миллионы лет назад в джунглях.

Параметр сравнения Результат эксперимента Точность прогноза У макак ниже человеческой, но выше случайного выбора Зоны планирования Зоны 45a и 47/12o определяют успех стратегии

Приматы берегут ценный ресурс — энергию мозга. Они не тратят ее на бесполезные действия. Как и анатомия крокодила подчинена идеальной плавучести, так и мозг макаки заточен под выживание через интеллект.

Даже птицы, например древние голуби, демонстрировали адаптивность, но приматы пошли дальше — они создали нейронные мосты для виртуального моделирования действий.

"Экзотические пациенты часто удивляют волей к жизни. Редкая обезьяна после операции восстанавливается быстрее, если у нее есть доступ к социальным стимулам и сложной среде. Мозг командует телом", — подчеркнул ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Творческий разрыв: чего не хватает приматам

Почему макаки не строят города? Ответ в "тонких настройках". Связь между префронтальной корой и лобно-полярной областью 10 у макак слабая. У человека это скоростное шоссе данных. Именно здесь живет творческое воображение.

Обезьяна может представить, где лежит банан. Человек может представить банан, которого не существует, и нарисовать его. Это фундаментальное отличие в архитектуре нейронных сетей.

Биология — это всегда баланс. В суровых условиях, где обитает прозрачная рыба Байкала, воображение не нужно. Там царит физиология. Но в мире приматов социальные взаимодействия требуют гибкости. Примат должен знать, что сделает сородич через минуту. Пустое фантазирование для них — непозволительная роскошь. Их интеллект практичен и остр.

"Природа не делает лишних движений. Если у макаки есть зона мозга, похожая на нашу, значит, задачи выживания у нас общие. Разница лишь в глубине абстракции", — объяснил зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о мышлении приматов

Правда ли, что обезьяны умнее некоторых людей?

В тестах на кратковременную память шимпанзе и макаки часто обходят человека. Но в планировании долгосрочных стратегий люди остаются лидерами за счет развитой области 10.

Может ли макака осознавать свои ошибки?

Да. Эксперименты показывают, что приматы испытывают подобие неуверенности. Если они не знают ответа, они чаще отказываются от задания, чтобы не терять время.

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