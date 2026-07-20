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Рыба-призрак Байкала: прозрачное существо оказалось самым необычным обитателем древнего озера

Зоосфера

Глубины Байкала скрывают голомянку — прозрачную рыбу без чешуи и плавательного пузыря. Она составляет 80% всей биомассы озера, выдерживает колоссальное давление и рождает живых личинок. Этот эндемик напоминает каплю жира, способную раствориться под лучами солнца, оставляя лишь скелет и кожу.

Рыба голомянка в воде
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыба голомянка в воде

Архитектура выживания в бездне

Голомянка — вторично-пелагический вид. Ее предки обитали на дне, но в процессе эволюции вернулись в средние слои воды. Чтобы не тратить энергию на борьбу с гравитацией, рыба накопила огромный запас липидов. Содержание жира в теле достигает 35%, что значительно выше показателей, которыми обладает мясо чавычи или омуля.

Организм рыбы лишен чешуи, а кости черепа истончены до предела. Грудные плавники стали огромными, позволяя парить в толще воды. Отсутствие плавательного пузыря исключает баротравмы при резких вертикальных миграциях. Днем голомянка уходит на глубину 1,5 километра, а ночью поднимается к поверхности, преодолевая дистанцию, недоступную большинству других видов.

"Голомянка — это биологический парадокс. Ее тело практически прозрачно, что делает рыбу незаметной для хищников в кристально чистой байкальской воде", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Фундамент озерной экосистемы

Несмотря на скрытность, голомянка доминирует в озере количественно. Общая биомасса вида оценивается в 200 тысяч тонн. Это фундамент пищевой цепи: жирной рыбой питается байкальская нерпа, составляя из нее 80% своего рациона. Сама голомянка потребляет планктонных рачков, выполняя роль фильтра и регулятора органики в глубоководных зонах.

Характеристика Показатель большой голомянки
Максимальная длина самки 25 сантиметров
Доля жира в теле 35 %
Тип размножения Яйцеживорождение

Промышленный лов голомянки невозможен. Она не образует плотных косяков, распределяясь по объему воды рассеянно. В отличие от случаев, когда опасна дальневосточная зубатка или иные крупные хищники, голомянка не проявляет агрессии к человеку. Ее редко находят на рынках, так как после поимки и термической обработки от тушки остается лишь тонкий остов.

"Поведение голомянки исключает сетевой промысел. Она одиночка. Попадание в трал — редкая случайность, а не закономерность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Специфика северного живорождения

Голомянка — единственная рыба в умеренных широтах, которая рожает живых личинок. Большинство видов этой категории предпочитают тропики. Беременность длится 90 дней, после чего на свет появляются до 4 тысяч мальков. Этот процесс требует таких энергетических затрат, что часто приводит к гибели самки сразу после завершения родов.

Такой механизм размножения обеспечивает высокую выживаемость потомства в суровых условиях. Пока другие рыбы рискуют кладками икры, голомянка выпускает в воду уже сформированных личинок. Это позволяет виду сохранять численность в 55 миллиардов особей, несмотря на отсутствие защиты в виде чешуи или шипов. Даже если обыкновенный сом кажется гигантом пресных вод, голомянка превосходит его по значимости для локальной биологической системы.

"Живорождение в ледяной воде Байкала — пример предельной адаптации. Это позволяет популяции мгновенно реагировать на изменения кормовой базы", — отметил эксперт Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о голомянке

Почему голомянка тает на солнце

Из-за высокого содержания жидких жиров соединительные ткани рыбы быстро разрушаются под воздействием тепла и ультрафиолета. Тело буквально превращается в маслянистое пятно, оставляя лишь скелет.

Можно ли употреблять ее в пищу

Рыба съедобна, но кулинарной ценности почти не имеет. При жарке она превращается в жир. В прошлом жители Прибайкалья использовали ее жир для освещения домов и в народной медицине.

Опасна ли голомянка для других рыб

Рыба практикует каннибализм, поедая собственную молодь, если другой пищи недостаточно. Это естественный механизм контроля численности вида в замкнутом водоеме.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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