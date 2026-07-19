Они живут с нами уже 3500 лет: новое открытие на Кипре переписало прошлое голубей

Жители древнего Кипра завели "городских" голубей за тысячи лет до появления современных голубятен. Археологи доказали: 3500 лет назад люди не просто терпели этих птиц, а активно кормили и разводили их, сделав пернатых частью своего быта.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Голуби на площади Сан-Марко в Венеции

Химический след в костях

Ученые из Университета Гронингена проанализировали 183 птичьи кости из древнего портового города Хала-Султан-Текке. Исследователи изучали изотопы углерода и азота в коллагене. Результаты поразили: голуби питались почти той же пищей, что и люди того времени.

Избирательный рацион птиц оказался даже более однородным, чем у домашнего скота. Такая стабильность питания возможна только в условиях контролируемого содержания, когда человек сам дозирует кормовую базу.

"Однородный химический профиль скелета — прямой маркер того, что животное не искало еду на помойках, а получало её из рук владельца. Это не случайные визиты, а полноценная зависимость птиц от условий, созданных человеком", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Загадки порта Хала-Султан-Текке

Город процветал на торговле до 1200 года до нашей эры. Раскопки прошлых лет выявили массу костей, большинство из которых принадлежали водоплавающим птицам. Однако голуби стали лидерами по количеству находок после естественных местных видов.

Археологи обнаружили кости птенцов и слетков в разных частях поселения. Животные не могли прилетать извне, они размножались прямо в черте города. Гнездование внутри жилого сектора подтверждает статус птиц как домашних питомцев, а не случайных падальщиков.

Характеристика Голуби 1400 г. до н. э. Способ получения пищи Подкармливание человеком Место размножения Внутри городских стен

Голуби как участники ритуалов

Десятки птиц нашли в одном помещении рядом с алтарным камнем и импортной керамикой. Ритуальное значение голубей на Кипре уходит корнями в культ богини Афродиты. Птицы сопровождали погребальные обряды, связывая мир людей и божественное присутствие интеллектуального превосходства.

"Ритуализация животных всегда указывает на высокий социальный статус вида. Если птиц хоронят у алтаря, значит, их воспринимали как сакральный ресурс, требующий специального ухода, а не как обычный источник белка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Пересмотр истории одомашнивания

Ранее считалось, что одомашнивание голубя началось лишь в эллинистической Греции с появлением монументальных башен. Кипрские данные отодвигают эту границу на тысячу лет назад, к 1400 году до нашей эры. Процесс был не разовой акцией, а медленной интеграцией естественного поведения генетических линий птиц в человеческий быт.

Сегодня ученые смотрят на сизого голубя как на одного из первых животных, втянутых в повседневную орбиту человека. История птицы — это история нашего сожительства под одной крышей, которая оказалась длиннее прежних гипотез.

"Современное отношение к голубям как к вредителям — это ошибка восприятия. Это лишь побочный результат урбанизации, когда мы забыли, что пернатые были нашими партнерами по хозяйству и культуре в течение многих веков", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Ответы на популярные вопросы о голубях

Как ученые поняли, что голуби домашние?

Анализ изотопов азота и углерода в их костях показал стабильный и однообразный рацион, идентичный пище древних людей.

Почему они не могли быть дикими?

Наличие птенцов и слетков внутри города доказывает гнездование на контролируемой территории, а не случайные ночевки в руинах.

Влиял ли размер костей на выводы?

Нет, размер скелета почти не меняется при одомашнивании голубей, поэтому упор сделали на химию костей и археологический контекст.

Когда голубь стал считаться вредителем?

Такой образ сложился недавно, после бурного промышленного роста и перенаселения крупных городов.

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