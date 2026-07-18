Размером с половину зефира: в Сан-Диего применили УЗИ, чтобы спасти крошечную ехидну

В зоопарке Сан-Диего (США) родился детеныш коротконосого ехидны (Tachyglossus aculeatus), который из-за проблем с набором веса оказался под присмотром ветеринаров. Случай позволил специалистам применить ультразвуковую диагностику для корректировки рациона животного, которое в первые недели жизни по размеру сопоставимо с половиной зефира.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Ехидна

Особенности развития "пагглов"

Ехидны относятся к однопроходным — млекопитающим, которые откладывают яйца. Детеныши этого вида, называемые пагглами, рождаются абсолютно беспомощными (альтрициальными): у них нет ни шерсти, ни колючек. После примерно десяти дней инкубации в сумке матери паггл начинает развиваться в специфических условиях.

В отличие от сумчатых, у ехидны нет постоянного органа для вынашивания. Она формирует временную "псевдосумку", которая существует только в период инкубации яйца и первого этапа роста детеныша. Примерно через два месяца мать переносит паггла в глубокую нору-ясли.

Дальнейший процесс воспитания проходит в изоляции: мать засыпает вход в нору землей и возвращается к детенышу лишь раз в несколько дней для кормления. Паггл начинает осваивать внешний мир только тогда, когда мать перестает засыпать выход из убежища.

Зоолог Андрей Ворошилов отмечает, что такая стратегия выживания минимизирует риск обнаружения беспомощного потомства хищниками, однако делает детеныша полностью зависимым от точности графиков кормления матери.

Медицинский контроль и риски

Один из двух детенышей ехидны Кэтрин не набирал вес, что потребовало вмешательства людей. Чтобы определить оптимальный интервал кормления смесью, ветеринары использовали регулярное УЗИ желудка паггла. Этот метод помог отследить скорость переваривания пищи и точно настроить график питания.

На данный момент животное находится под ежедневным наблюдением врачей и специалистов по уходу. Однако специалисты предупреждают, что искусственное выкармливание пагглов с такого раннего возраста имеет низкий процент успеха.

Текущий опыт позволяет уточнить физиологические нормы пищеварения однопроходных, но вопрос о том, сможет ли выращенный человеком детеныш полноценно адаптироваться к жизни в природе или группе, остается открытым.