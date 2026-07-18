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Не болезнь приходит первой: какие ошибки незаметно губят молодняк кроликов

Зоосфера

Смертность молодых кроликов после отсадки часто кажется внезапной, но почти всегда имеет рукотворные причины. Хрупкая пищеварительная система и слабый иммунитет не прощают ошибок в гигиене или резких перемен в рационе. Достаточно одного сбоя в работе поилки или сквозняка, чтобы потерять все поголовье за сутки.

Кролики
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кролики

Пищевой шок при отсадке

Желудок крольчонка приспособлен к материнскому молоку. Резкий переход на комбикорм или сочную траву вызывает брожение и газообразование. Кишечник перестает работать, животное раздувается и отказывается от еды. Любой новый продукт нужно вводить порциями в течение двух недель, сохраняя привычную базу рациона.

"Кишечник кролика — это конвейер, который нельзя останавливать. Резкая смена корма приводит к стазу, когда пища начинает гнить внутри. Если заметили вялость и вздутие, немедленно уберите сочные корма и вернитесь к качественному сену", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Обезвоживание убивает крольчат быстрее голода. Пересохшая ниппельная поилка или замерзшая вода в миске лишают зверька сил за несколько часов. Сухой нос и тусклый взгляд — первые сигналы беды. Проверка поилок должна стать ежедневным ритуалом, особенно при кормлении гранулами.

Дефицит воды и микроклимат

Сырость и запах аммиака в клетке бьют по легким. Пары от не убранного вовремя навоза разъедают слизистые оболочки, открывая путь бактериям. Подстилка должна быть сухой, а вентиляция — работать постоянно. При этом прямой поток холодного воздуха недопустим, так как вызывает мгновенную пневмонию.

"Скученность в клетках провоцирует драки и стресс, который подавляет иммунитет. Если животные не могут свободно подойти к поилке, они слабеют. В тесноте любая инфекция, включая кокцидиоз, распространяется мгновенно", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Проблема Внешний признак
Кокцидиоз Вздутый живот, понос, взъерошенная шерсть
Перегрев Тяжелое дыхание, горячие уши, вялость
Обезвоживание Кожная складка на холке медленно расправляется

Инфекции и условия содержания

Кокцидиоз — главный враг молодняка. Эти паразиты живут в грязной зоне клеток и активируются при стрессе. Крольчонок, который еще утром прыгал, к вечеру может погибнуть от интоксикации. Регулярная дезинфекция клеток и кипячение поилок снижают риски заражения в разы.

"Слабый старт часто обусловлен плохим питанием крольчихи. Если мать недополучала витамины, потомство рождается с дефицитом веса. Таких малышей нужно отсаживать позже обычного срока", — рассказала специально для Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Температурный режим критичен для растущего организма. При 30 градусах тепла кролики получают удар, так как не умеют потеть. Зимой же им требуется глубокая подстилка из сена, чтобы сохранить энергию на обогрев. Любой перепад температур заставляет организм тратить ресурсы, предназначенные для роста.

Ответы на популярные вопросы о содержании молодняка

Можно ли давать крольчатам свежую траву сразу после отсадки?

Нет, это смертельно опасно. Траву нужно обязательно подвяливать в тени и давать по несколько стеблей в день, постепенно увеличивая дозу. Мокрая трава с росой — прямой путь к тимпании и гибели.

Как часто нужно чистить клетку у молодняка?

Полная уборка навоза и замена подстилки требуется не реже двух раз в неделю. Если в помещении стоит выраженный запах, значит, концентрация газов уже превышена и требует вмешательства.

Что делать, если один крольчонок в клетке стал вялым?

Срочно изолируйте его. Это может быть как отравление, так и начало эпидемии. Промойте все поилки и кормушки, замените сено и наблюдайте за остальными животными.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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