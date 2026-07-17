Леса Нью-Йорка внезапно опустели: канадский смог заставил десятки видов птиц исчезнуть из виду

Дым от канадских лесных пожаров приводит к снижению частоты встреч с десятками видов птиц на территории штата Нью-Йорк. Исследование показывает связь между качеством воздуха и видимостью пернатых, однако оно не доказывает реальное сокращение численности популяций.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Яркая птица

Анализ провели специалисты из Университета Баффало совместно с Корнеллской лабораторией орнитологии. Работа опубликована в журнале Biodiversity and Conservation. Ученые сопоставили данные о концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 (основной маркер дыма) с почти 99 тысячами чек-листов из базы данных eBird за периоды гнездования с 2021 по 2023 год.

Особое внимание уделили 2023 году, когда из-за рекордных пожаров в Канаде уровень PM2.5 в Нью-Йорке в июне и июле неоднократно превышал нормы ВОЗ, достигая восьмикратного предела.

Влияние дыма на обнаружение видов

Из 84 изученных видов птиц почти половина — 40 видов — реже попадали в поле зрения наблюдателей при росте уровня загрязнения воздуха. В эту группу вошли преимущественно мигрирующие лесные певчие птицы: славки, дрозды и вирео.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что задымленность может менять поведение птиц: они начинают меньше петь и реже перемещаться, предпочитая оставаться в густых кронах деревьев, что делает их практически незаметными для людей.

При этом для 15 видов частота наблюдений при задымлении, напротив, выросла, а у 29 видов не произошло значимых изменений. Это коснулось в основном птиц, обитающих на открытых пространствах и в водно-болотных угодьях. Авторы полагают, что такой результат связан не с пользой дыма для птиц, а с тем, что в условиях смога бердвотчеры чаще выбирали для наблюдений открытые местности, а не леса.

Результаты работы уточняют методы мониторинга биоразнообразия. Ученые подчеркивают, что временное снижение заметности видов не следует путать с реальным вымиранием или миграцией популяций. Главным ограничением исследования остается невозможность точно определить, вызвано ли снижение встреч именно изменением поведения птиц или только субъективным выбором наблюдателей. В дальнейшем предстоит выяснить, как длительное воздействие дыма влияет на физическое состояние и здоровье птиц.