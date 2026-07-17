Жёсткий диктат одной особи: найден фактор, лишающий самок землекопа возможности размножаться

Исследователи обнаружили химическое соединение, которое позволяет королеве голых землекопов подавлять репродуктивную функцию других самок в колонии. Работа, опубликованная в журнале Nature, выявила вещество изопропилмиристат, воздействие которого на обоняние рабочих особей блокирует овуляцию. Это объясняет механизм поддержания эусоциальности — редкой для млекопитающих системы, где размножается только одна особь, а остальные обслуживают группу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Голый землекоп в норе

Как нашли "сигнал" королевы

Для поиска вещества команда под руководством Гэри Люина из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка провела анализ запахов 351 особи голых землекопов разных рангов. В качестве метода использовали термодесорбционную газовую хромато-масс-спектрометрию, которая позволяет точно определить химический состав летучих соединений.

В результате удалось выделить изопропилмиристат. Это соединение присутствовало только у королев; у самцов и рабочих самок оно отсутствовало. Вещество обнаружили в слюнных, анальных и влагалищных железах, а также в фекалиях и на поверхности тела. Концентрация изопропилмиристата была максимальной в период овуляции королевы и заметно снижалась во время беременности и лактации, хотя все равно оставалась выше, чем у остальных членов колонии.

Механизм блокировки размножения

Авторы проверили, как изопропилмиристат воздействует на мозг и гормоны животных. Сначала использовали ультразвуковое исследование мозга под наркозом: при воздействии соединения увеличился кровоток в миндалевидном теле, грушевидной коре и других обонятельных центрах. Для сравнения использовали диметилсульфоксид (растворитель), который не вызывал подобной реакции. Примечательно, что обонятельные рецепторы человека на это вещество почти не реагируют.

Биологический эффект проявился в изменении уровня пролактина — гормона, который в данном случае подавляет овуляцию. У рабочих самок уровень пролактина достигал пика именно тогда, когда королева выделяла больше всего изопропилмиристата. При изоляции рабочих особей от колонии уровень пролактина падал. Чтобы подтвердить связь, ученые создали пары из рабочих особей и подвергли часть из них воздействию изопропилмиристата. В результате такие пары не спаривались, в то время как в контрольной группе (без воздействия вещества) пять из шести самок забеременели.

"Выявленная связь между запахом королевы и уровнем пролактина у рабочих особей демонстрирует, как химический сигнал может напрямую управлять физиологией целой группы, имитируя социальную иерархию", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Эксперимент с имитацией присутствия

Самым жестким тестом стала проверка того, может ли запах заменить живую королеву. Исследователи удалили главу колонии, но ежедневно добавляли изопропилмиристат в подстилку. Поведение животных не изменилось: новые королевы не появлялись, уровни пролактина у самок оставались высокими, а признаки прогестерона в фекалиях — низкими. Колония продолжала функционировать так, будто королева все еще была на месте.

Когда добавление вещества прекратилось, социальный порядок рухнул. Высокоранговые самки начали проявлять агрессию, в результате одной из драк погибла особь. В итоге выжившая доминантная самка набрала вес, забеременела и стала новой королевой, позже родив потомство.

Состояние Влияние изопропилмиристата Присутствие королевы Высокая концентрация $rightarrow$ высокий пролактин $rightarrow$ блок овуляции Искусственная имитация (в подстилке) Подавление размножения сохраняется, иерархия стабильна Отсутствие вещества Падение пролактина $rightarrow$ борьба за доминирование $rightarrow$ новая королева

Эта таблица показывает, что один химический маркер способен полностью контролировать репродуктивный статус колонии, независимо от физического присутствия лидера.

Что исследование не доказывает

Несмотря на полученные данные, работа имеет ряд ограничений. Авторам не удалось идентифицировать конкретный обонятельный рецептор, который реагирует на изопропилмиристат. Это значит, что точный путь передачи сигнала от носа к эндокринной системе до конца не описан. Также ученые не исключают, что помимо этого вещества существуют и другие механизмы, которые вносят вклад в подавление размножения.

Результаты также проясняют ошибки прошлых работ: ранее попытки имитировать запах королевы провалились. Сейчас стало ясно, что это произошло из-за низкой летучести изопропилмиристата и использования в тех опытах мочи, в которой это вещество просто отсутствует.

В целом работа определяет конкретный химический инструмент управления эусоциальностью у грызунов. Однако для полного понимания системы необходимо найти соответствующий рецептор и проверить, работают ли аналогичные механизмы у других видов землекоповых. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.