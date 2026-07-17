Пасть, от которой отступают рыбаки: зачем рыбе из Охотского моря такие клыки

Дальневосточная зубатка обитает в холодных водах Охотского моря. Рыбаки называют ее собакой за характерный вид и мощные челюсти. Несмотря на устрашающую внешность, этот вид играет роль санитара прибрежных экосистем и крайне редко контактирует с человеком в естественной среде обитания.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дальневосточная зубатка

Особенности челюстного аппарата и биотоп

Дальневосточная зубатка относится к роду Anarhichas. Взрослые особи вырастают до 115 сантиметров. Вес рыбы достигает 15 килограммов. Змеевидное тело позволяет ей маневрировать среди камней. Основная деталь экстерьера — голова с выпирающими наружу клыками. Они служат инструментом для отрыва добычи от скал. За передним рядом расположены дробящие зубы. Они работают как жернова.

"Сила сжатия челюстей у этой рыбы колоссальна за счет мощного мускульного аппарата. Зубатка способна повредить прочное оборудование. В отличие от многих других видов, она меняет зубы каждый год, восстанавливая функциональность челюстей к новому сезону", — объяснил специально для Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Летом рыба держится на глубинах до десяти метров. Она предпочитает заросли водорослей и расщелины скал. С наступлением холодов зубатка мигрирует на глубину до 360 метров. Там температура воды остается стабильной. В отличие от активных хищников, вроде чавычи, зубатка ведет оседлый образ жизни. Она редко покидает выбранное убежище без веских причин.

Поведение и реальная опасность

В воде зубатка проявляет флегматичность. Она не атакует дайверов первой. Агрессия возможна только при защите кладки икры. Самец охраняет гнездо несколько месяцев. Он обвивает кладку телом и отгоняет любых непрошеных гостей. Ситуация меняется после поимки рыбы. Оказавшись на суше, она начинает яростно обороняться. Челюсти захлопываются автоматически при контакте с любым предметом.

Признак Характеристика Максимальная длина 115 сантиметров Максимальный вес 15 килограммов Тип питания Дурофаг (моллюски, иглокожие) Глубина обитания от 1 до 360 метров

Зубатка легко прокусывает плотную обувь. Рыбаки на Сахалине стараются обездвижить рыбу сразу после вытягивания из воды. Опасность представляет не яд, как у маринки, а дробящий эффект укуса. Кости и ткани повреждаются моментально. При этом рыба не преследует цель охоты на человека. Ее реакция является защитным рефлексом.

Рацион и польза для экосистемы

Зубатка является классическим дурофагом. Ее рацион состоит из крабов, морских ежей и мидий. Хитиновый панцирь краба не становится препятствием. Благодаря мощным зубам рыба поддерживает баланс в подводных лесах. Главный враг морской капусты — морской еж. Без контроля со стороны зубаток ежи уничтожают ламинарию полностью. Это делает рыбу важным звеном в защите биоразнообразия.

"Мы наблюдаем четкую зависимость состояния водорослей от популяции этого вида. Зубатка работает как естественный регулятор численности донных беспозвоночных. В отличие от агрессивного ротана, она не уничтожает другие виды рыб, а фокусируется на моллюсках", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Исчезновение зубаток в районах интенсивного промысла приводит к деградации биотопа. Донное траление разрушает их укрытия. Многие особи гибнут при случайном попадании в сети. Сейчас на Сахалине вид имеет статус восстанавливающегося. Промышленная добыча ограничена законодательно. Это необходимо для сохранения стабильности экосистемы шельфа.

Промысел и кулинарная ценность

Рыбалка на зубатку требует выдержки. Ее ловят на тяжелые снасти в заливах. В качестве наживки используют мясо моллюсков. Мясо рыбы отличается высокой жирностью около 16,6%. В нем нет мелких костей. Белое филе содержит селен и витамин В12. Калорийность продукта составляет около 110 ккал на 100 граммов. На рынке она встречается редко из-за отсутствия массового промышленного вылова.

"Диетологи ценят этот продукт за высокое содержание омега-3 жирных кислот. Важно правильно подготовить рыбу из-за ее рыхлой структуры. Она лучше всего подходит для запекания или жарки при высоких температурах", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

При вываживании трофея нужно соблюдать дистанцию. Рыба сопротивляется до конца. Даже после длительного нахождения вне воды зубатка сохраняет способность к укусу. В этом она напоминает повадки змееголова, который также отличается живучестью. Но зубатка никогда не покидает водную среду добровольно.

Ответы на популярные вопросы о зубатке

Зачем зубатке такие мощные клыки?

Они необходимы для захвата твердой добычи и отрывания моллюсков от камней. Основную работу по дроблению панцирей выполняют плоские зубы на небе и нижней челюсти.

Как часто зубатка нападает на людей?

В естественной среде нападения не зафиксированы. Агрессия проявляется только после поимки или при прямом вмешательстве человека в процесс охраны кладки с икрой.

Правда ли, что зубатка может съесть человека?

Нет, это легенда. Рыба питается исключительно донными беспозвоночными. Ее челюсти не предназначены для охоты на млекопитающих. Подобные мифы окружают и других крупных рыб, например сома, но они не имеют под собой оснований.

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