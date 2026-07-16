Еще недавно его никто не защищал, а теперь ради него меняют законы и перестраивают целые города

Власти Швеции приняли решение радикально пересмотреть природоохранный статус обыкновенного ежа, включив его в национальную Красную книгу. Поводом для этого стало тревожное сокращение популяции этих млекопитающих, которое фиксируется в королевстве на протяжении последних десяти лет. Ранее вид считался многочисленным и не требовал специальных мер защиты, однако изменение климата, сокращение естественной среды обитания и городская застройка заставили правительство действовать на опережение, чтобы предотвратить полное исчезновение колючих обитателей садов и лесов.
Шведское правительство официально подтвердило изменение правил охраны природы. Главным фактором стала статистика: за последнее десятилетие численность ежей в стране неуклонно снижалась. Если раньше они были привычными гостями на приусадебных участках, то сегодня их появление становится редкостью. Экологи связывают это с фрагментацией ландшафта — дорогами и заборами, которые мешают миграции, а также использованием пестицидов, уничтожающих кормовую базу животных.
"Включение ежа в Красную книгу — это важный сигнал обществу. Нам необходимо пересмотреть отношение к благоустройству территорий, чтобы сохранить привычные виды. Часто поведение домашних животных и диких обитателей города меняется из-за агрессивной среды, которую создает человек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по поведению животных Павел Смирнов.
Новый статус означает, что ежи теперь находятся под строгой национальной защитой. Это подразумевает не только запрет на причинение им вреда, но и разработку специальных программ по восстановлению популяции. Швеция планирует создать сеть "безопасных коридоров", которые помогут животным безопасно перемещаться между зелеными зонами в черте городов.
Ревизия охранного списка затронула не только наземных млекопитающих. Обновленная Красная книга Швеции теперь включает в себя 230 наименований. Среди них оказались угри, чей жизненный путь и миграции остаются одной из самых сложных загадок биологии, а также редкие виды бабочек и других насекомых. Насекомые играют роль фундамента экосистемы, и их исчезновение неминуемо ведет к гибели птиц и мелких хищников.
Особое внимание уделяется сохранению естественных водоемов и лугов. Правительство Швеции подчеркивает, что формальное внесение в список — это лишь первый шаг. Основная работа будет заключаться в изменении строительных и аграрных нормативов, чтобы минимизировать техногенное давление на среду обитания охраняемых видов.
"Защита диких животных в городах требует высокой ответственности. Мы видим, как даже неправильный уход за пожилыми животными дома требует знаний основ биологии. В случае с ежами обществу придется научиться делить пространство с природой, не превращая его в стерильный бетон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.
|Проблема популяции
|Меры решения / Результат
|Гибель на скоростных трассах
|Проектирование экодуков и подземных переходов
|Замкнутые пространства (заборы)
|Создание мобильных лазов между участками
|Дефицит естественного корма
|Ограничение использования инсектицидов в садах
|Уничтожение мест для зимовки
|Сохранение зон с опавшей листвой и валежником
В естественной среде ежи находят пищу самостоятельно. Постоянная подкормка, особенно молоком или человеческой едой, может вызвать серьезные нарушения обмена веществ и привыкание, из-за которого животное перестанет охотиться.
Поскольку теперь ежи в Швеции — охраняемый вид, необходимо обратиться в специализированные службы защиты животных или к ветеринарам. Самостоятельное лечение без должного опыта может только навредить.
Лучшим решением будет создание "дикого уголка" с высокой травой и кустарниками. Важно проверить наличие проходов в заборе и отказаться от использования химикатов против слизней и насекомых.
Это не накладывает штрафы за само присутствие ежа, но запрещает любые действия, направленные на уничтожение их гнезд или преднамеренное преследование животных. Охрана вида становится общей задачей собственников и государства.
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