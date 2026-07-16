Еще недавно его никто не защищал, а теперь ради него меняют законы и перестраивают целые города

Власти Швеции приняли решение радикально пересмотреть природоохранный статус обыкновенного ежа, включив его в национальную Красную книгу. Поводом для этого стало тревожное сокращение популяции этих млекопитающих, которое фиксируется в королевстве на протяжении последних десяти лет. Ранее вид считался многочисленным и не требовал специальных мер защиты, однако изменение климата, сокращение естественной среды обитания и городская застройка заставили правительство действовать на опережение, чтобы предотвратить полное исчезновение колючих обитателей садов и лесов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nacaru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белобрюхий ёж

Почему ежи попали в список исчезающих видов

Шведское правительство официально подтвердило изменение правил охраны природы. Главным фактором стала статистика: за последнее десятилетие численность ежей в стране неуклонно снижалась. Если раньше они были привычными гостями на приусадебных участках, то сегодня их появление становится редкостью. Экологи связывают это с фрагментацией ландшафта — дорогами и заборами, которые мешают миграции, а также использованием пестицидов, уничтожающих кормовую базу животных.

"Включение ежа в Красную книгу — это важный сигнал обществу. Нам необходимо пересмотреть отношение к благоустройству территорий, чтобы сохранить привычные виды. Часто поведение домашних животных и диких обитателей города меняется из-за агрессивной среды, которую создает человек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Новый статус означает, что ежи теперь находятся под строгой национальной защитой. Это подразумевает не только запрет на причинение им вреда, но и разработку специальных программ по восстановлению популяции. Швеция планирует создать сеть "безопасных коридоров", которые помогут животным безопасно перемещаться между зелеными зонами в черте городов.

Кто еще оказался под защитой в Швеции

Ревизия охранного списка затронула не только наземных млекопитающих. Обновленная Красная книга Швеции теперь включает в себя 230 наименований. Среди них оказались угри, чей жизненный путь и миграции остаются одной из самых сложных загадок биологии, а также редкие виды бабочек и других насекомых. Насекомые играют роль фундамента экосистемы, и их исчезновение неминуемо ведет к гибели птиц и мелких хищников.

Особое внимание уделяется сохранению естественных водоемов и лугов. Правительство Швеции подчеркивает, что формальное внесение в список — это лишь первый шаг. Основная работа будет заключаться в изменении строительных и аграрных нормативов, чтобы минимизировать техногенное давление на среду обитания охраняемых видов.

"Защита диких животных в городах требует высокой ответственности. Мы видим, как даже неправильный уход за пожилыми животными дома требует знаний основ биологии. В случае с ежами обществу придется научиться делить пространство с природой, не превращая его в стерильный бетон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Проблема популяции Меры решения / Результат Гибель на скоростных трассах Проектирование экодуков и подземных переходов Замкнутые пространства (заборы) Создание мобильных лазов между участками Дефицит естественного корма Ограничение использования инсектицидов в садах Уничтожение мест для зимовки Сохранение зон с опавшей листвой и валежником

Ответы на популярные вопросы о защите ежей

Нужно ли подкармливать ежей, если они живут в саду? В естественной среде ежи находят пищу самостоятельно. Постоянная подкормка, особенно молоком или человеческой едой, может вызвать серьезные нарушения обмена веществ и привыкание, из-за которого животное перестанет охотиться. Что делать при обнаружении раненого ежа? Поскольку теперь ежи в Швеции — охраняемый вид, необходимо обратиться в специализированные службы защиты животных или к ветеринарам. Самостоятельное лечение без должного опыта может только навредить. Как обезопасить зону обитания ежей на своем участке? Лучшим решением будет создание "дикого уголка" с высокой травой и кустарниками. Важно проверить наличие проходов в заборе и отказаться от использования химикатов против слизней и насекомых. Чем опасен статус Красной книги для владельцев участков? Это не накладывает штрафы за само присутствие ежа, но запрещает любые действия, направленные на уничтожение их гнезд или преднамеренное преследование животных. Охрана вида становится общей задачей собственников и государства.

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