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Красота с ядовитым секретом: птицы, которые несут в себе смертельные токсины

Зоосфера

В мире животных яд часто ассоциируется с пресмыкающимися или насекомыми, однако эволюция наделила смертоносным оружием и некоторых пернатых. Важно понимать, что ни одна птица не вырабатывает токсин самостоятельно: опасные вещества попадают в их организм вместе с пищей, превращая кожу и перья в химическую ловушку. 

Птица удод
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Птица удод

Биологический щит: как птицы становятся ядовитыми

Ядовитость птиц носит вторичный характер и в науке классифицируется как гетероагландулярная. Это означает, что пернатые аккумулируют токсичные соединения, поедая определенных насекомых или семена растений. Такая стратегия обеспечивает надежную защиту от хищников: даже случайная попытка нападения на "токсичную мишень" вызывает у агрессора тяжелое отравление.

"Явление накопления токсинов птицами — это уникальный пример адаптации. Птица превращается в живое хранилище яда, сохраняя при этом идеальное здоровье, поскольку её рецепторы нечувствительны к данным веществам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Список видов, которых лучше обходить стороной

Среди ядовитых птиц есть как экзотические обитатели тропиков, так и вполне привычные для жителей России виды. Самым известным примером является обыкновенный перепел. Во время осенних перелетов птицы активно едят семена ядовитого болиголова. Человек, съевший мясо такого перепела, рискует получить котурнизм — системное разрушение мышц, ведущее к почечной недостаточности.

В Австралии обитает бронзовокрылый голубь, чей организм насыщен монофторацетатом. Это вещество, содержащееся в местных растениях, фактически является аналогом крысиного яда. Для домашних животных — собак и кошек — попытка поймать такого голубя заканчивается летальным исходом.

Настоящим рекордсменом по токсичности считается двуцветная дроздовая мухоловка (питоху) из Новой Гвинеи. Её перья пропитаны батрахотоксином — тем самым ядом, который используют индейцы для стрел. Вещество в сотни раз сильнее цианида и блокирует работу нервной системы.

"При работе с дикими птицами, особенно в период их миграции, следует проявлять осторожность. Даже нелетальные выделения, как специфический секрет удода, могут вызвать сильное раздражение слизистых и рвотный рефлекс у человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Не менее опасна синеголовая ифрита, которая получает батрахотоксин, поедая жуков рода Choresine. Яд сосредоточен на грудке и лапах птицы. В Африке же встречается шпорцевый гусь: его рацион из жуков-нарывников делает ткани птицы насыщенными кантаридином. Доза в 10 мг этого вещества для человека смертельна. Список дополняют пурпурный танагровый певун из Мексики и североамериканский воротничковый рябчик, накапливающий грейанотоксин при поедании кальмии в зимний период.

Прицельная атака на организм

Разные токсины действуют на человека выборочно, поражая либо мышечные волокна, либо нейронные связи.

"Основные риски при случайном употреблении мяса ядовитых птиц связаны с острой интоксикацией. Часто владельцы собак даже не подозревают, что опасная еда для собак может поджидать питомца прямо во дворе, если он решит поохотиться на дикую птицу", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Вид птицы / Токсин Последствия для человека
Перепел (Котурнизм) Боли в мышцах, паралич, риск почечной недостаточности
Мухоловка / Ифрита (Батрахотоксин) Онемение конечностей, паралич дыхания, смерть
Шпорцевый гусь (Кантаридин) Сильнейшее отравление, поражение ЖКТ и почек
Удод (Диметилсульфид) Тошнота, рвота, сильное кожное раздражение

Ответы на популярные вопросы о ядовитых птицах

Можно ли нейтрализовать яд термической обработкой?

Большинство токсинов, таких как батрахотоксин или кантаридин, термостабильны. Обычная варка или жарка не делают мясо безопасным, хотя некоторые народы используют сложные многоступенчатые методы очистки.

Правда ли, что в России живут ядовитые птицы?

Да, обыкновенный удод встречается во многих регионах РФ, от Калмыкии до Сибири, а перепела становятся опасными в период осенней миграции через южные области.

Как отличить ядовитую птицу от обычной?

Визуальных признаков "ядовитости" (как яркий окрас у лягушек) у птиц не всегда достаточно. Главный совет — не употреблять в пищу перелетную дичь, если нет уверенности в безопасности ее рациона.

Может ли птица, рожденная в неволе, быть ядовитой?

Нет, если птица не получает токсичные семена или насекомых с пищей, она остается абсолютно безопасной, так как не имеет собственных желез для выработки яда.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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