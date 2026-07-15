Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах

Исследователи обнаружили новый вид приматов в национальном парке Ломами в Демократической Республике Конго. Обезьяна, получившая название Colobus congoensis (Ликвели), отличается характерным оранжевым пятном вокруг рта и специфическим хриплым ревом. Работа, опубликованная в журнале PLOS One, подтверждает статус нового вида, который, вероятно, уже находится под угрозой исчезновения.

Фото: Pravda.ru by Смирнов Павел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кричащий шимпанзе

Для классификации животного ученые использовали комплексный подход: анализ фотографий, запись звуков и генетические исследования тканей. Последние данные были получены из образцов погибших особей, изъятых в ходе борьбы с браконьерством. Генетический анализ выявил глубокое расхождение с близкородственным видом — черным колобусом, что позволило официально выделить Ликвели в отдельный вид.

Внешне Colobus congoensis характеризуется небольшим размером (взрослые особи весят около семи килограммов), наличием кремово-оранжевого участка на морде и пучка белых волос на задней части тела. Одной из важных анатомических особенностей является отсутствие большого пальца, что типично для всех представителей рода колобусов. По звуковым характеристикам их крик напоминает хрюканье свиньи или кваканье лягушки.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что обнаружение нового вида приматов в Африке происходит крайне редко — это всего пятый случай за последние 75 лет. Тот факт, что животное было известно местным жителям, но осталось незамеченным для науки, указывает на сложность мониторинга биоразнообразия в труднодоступных лесных массивах.

Авторы исследования предлагают включить вид в список вымирающих в реестре Международного союза охраны природы (МСОП). Основными рисками для популяции называют рост человеческого населения в регионе и незаконную охоту. Для сохранения вида исследователи считают необходимым усиление охраны парка Ломами и привлечение местных общин к защите приматов.

Результат работы позволяет точно определить таксономическое положение Ликвели, однако текущих данных недостаточно для точного подсчета численности всей популяции. В дальнейшем потребуется провести полноценный полевой учет особей для уточнения степени их уязвимости.