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Их оставили без людей и еды, но произошло невозможное: пять коров захватили целый остров

Зоосфера

История пяти домашних коров, брошенных на необитаемом острове Амстердам в Индийском океане, превратилась в уникальный биологический эксперимент длиной в 140 лет. Животные не просто выжили в условиях постоянных ураганных ветров и холода, но и создали многотысячную популяцию, опровергнув многие теории о генетическом вырождении. Ученым удалось расшифровать ДНК этих "робинзонов" и выяснить, как именно смешение кровей европейских пород и азиатских зебу помогло им захватить остров.

Коровы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коровы

Наследство фермера Эртена: от пяти голов до двух тысяч

Остров Амстердам, расположенный в 4,5 тысячи километров от Мадагаскара, — место крайне негостеприимное. В 1871 году французский фермер Эртен попытался основать здесь поселение, привезя с собой пять коров с острова Реюньон. Затея провалилась: уже через несколько месяцев человек покинул клочок земли, оставив скот на произвол судьбы. Лишенные ухода и специализированных кормов, домашние животные одичали.

"Этот случай уникален тем, что популяция росла взрывными темпами. К середине XX века стадо насчитывало уже 2000 особей. Когда численность группы увеличивается так быстро, негативные последствия близкородственного скрещивания нивелируются естественным отбором", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Несмотря на суровый климат, коровы не только не вымерли, но и успешно противостояли болезням. Даже попытки контролировать их численность отстрелом долгое время не приносили результата — стадо продолжало доминировать в местной экосистеме, буквально вытесняя эндемичную флору и фауну.

Секрет живучести: гибридный код европейцев и зебу

В 2024 году международная группа ученых проанализировала образцы ДНК амстердамских коров, собранные в 90-х и нулевых годах. Результаты удивили генетиков: выяснилось, что животные не были чистопородными европейцами. Около 75% их генома действительно принадлежало породам, близким к молочным джерсейским коровам, однако оставшиеся 25% составили гены зебу — горбатого скота, приспособленного к жизни в жарких и скудных условиях Мадагаскара.

"Гибридизация с зебу подарила этим коровам запас прочности, которого лишены многие высокопродуктивные породы. Часто именно психология поведения и физиологическая устойчивость к стрессам определяют успех вида в переменчивой внешней среде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Именно этот генетический "коктейль" обеспечил разнообразие, необходимое для выживания. Ученые не нашли у стада признаков дегенерации или генетического упадка, которые обычно сопровождают группы, созданные столь малым количеством основателей.

Миф об островной карликовости и финал истории

Долгое время считалось, что под влиянием островной изоляции коровы Амстердама уменьшились в размерах — это явление называют островной карликовостью. Однако новый анализ показал: первые животные, привезенные с Реюньона, изначально были представителями некрупных пород. Таким образом, никакого резкого измельчания вида не произошло — животные просто сохранили свои исходные параметры, которые оказались оптимальными для поиска пищи на скалистых склонах.

"Содержание животных в замкнутой системе требует баланса. Если одичавшее стадо начинает методично уничтожать редкую растительность или места гнездования птиц, конфликт видов становится неизбежным", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

История одичавших коров закончилась в 2010 году. Из-за того, что многотысячное стадо полностью меняло ландшафт острова, вытаптывая растения и разрушая гнезда редкого амстердамского альбатроса, власти Франции приняли решение о полной ликвидации популяции. Сейчас остров входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые работают с архивными биоматериалами, чтобы понять, как дикие инстинкты помогают выживать даже самым "домашним" видам.

Особенность популяции Результат / Значение для выживания
Гены зебу (25%) Повышенная выносливость и адаптация к скудному рациону
Скорость размножения Быстрый рост численности позволил избежать генетического вырождения
Небольшой размер тела Снижение потребности в энергии и легкость передвижения по острову
Отсутствие хищников Полная доминация в пищевой цепи и бесконтрольное расселение

Ответы на популярные вопросы о выживании животных

Как 5 животных смогли избежать инбридинга?

За счет чрезвычайно высокой скорости воспроизводства. Популяция выросла настолько быстро, что вредные мутации не успели закрепиться в стаде, а полезные сочетания генов сохранились.

Почему их решили уничтожить, если они были уникальны?

Коровы стали экологической катастрофой для острова: они уничтожали редкие деревья и вытаптывали почву, из-за чего исчезали места гнездования уникальных видов птиц, находящихся под защитой.

Правда ли, что коровы на острове стали карликами?

Новые исследования опровергли это. Животные изначально принадлежали к мелким породам, поэтому их небольшой размер — это наследственная черта, а не результат эволюции на острове.

Влияет ли питание на генетическое разнообразие?

Прямо — нет, но скудный рацион запускает жесткий отбор. Выживают только те особи, чей организм способен эффективно перерабатывать грубую растительность, что закрепляет наиболее выносливые гены.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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