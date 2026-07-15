Опасная зона на коже собаки: визуальное сходство опухолей привело к роковым ошибкам в лечении

Обнаружение на коже собаки любого новообразования — от маленького узелка до крупного нароста — всегда вызывает тревогу у владельца. Проблема в том, что два принципиально разных по природе образования — доброкачественная гистиоцитома и злокачественная мастоцитома (опухоль из тучных клеток) — могут выглядеть почти идентично. Различить их "на глаз" невозможно, но от этого зависит тактика лечения: от простого наблюдения до радикальной хирургической операции.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Портрет лабрадора-ретривера с мягкой умилительной мордой в домашней обстановке

Гистиоцитома: признаки и течение

Гистиоцитому часто называют "пуговичной опухолью". Это доброкачественное образование, которое представляет собой небольшой приподнятый над кожей красный узел. Обычно такие наросты имеют круглую форму, гладкую поверхность и не вызывают зуда.

Чаще всего гистиоцитомы встречаются у молодых собак в возрасте до 3 лет. Локализация типична: голова, уши или конечности. Среди пород с более высокой предрасположенностью выделяют флэткоутед-ретриверов, хотя образования часто наблюдаются у короткошерстных собак разных пород.

Главная особенность гистиоцитомы в том, что она не дает метастазов и в большинстве случаев исчезает самостоятельно в течение нескольких месяцев. В некоторых ситуациях владелец вместе с врачом может принять решение об удалении новообразования, чтобы избежать психологического дискомфорта или случайного травмирования узла.

"Важно понимать, что доброкачественный статус гистиоцитомы подтверждается только после исследования клеток. Хотя многие такие опухоли регрессируют сами, любой новый нарост на коже требует первичной диагностики, чтобы не пропустить злокачественный процесс", — отметил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Мастоцитома: риски и опасности

Мастоцитома — это злокачественное новообразование, которое может вести себя крайне агрессивно. В отличие от гистиоцитом, эти опухоли чаще встречаются у пожилых собак. В группу риска входят боксеры, бостон-терьеры, бульдоги и золотистые ретриверы, хотя заболеть может любая собака.

Внешний вид мастоцитомы вариативен: от обычного подкожного шарика до воспаленного красного узла или язвы. Характерный признак — реакция на механическое воздействие. Если потереть нарост, он может быстро увеличиться в объеме, кожа вокруг станет красной и горячей. Часто такие образования сопровождаются зудом.

Опасность мастоцитомы заключается в способности давать метастазы во внутренние органы. Кроме того, тучные клетки содержат гистамин; при его выбросе в кровь у собаки могут возникнуть системные реакции: рвота, диарея и раздражение слизистой желудка.

Как проходит диагностика

Поскольку внешние признаки разных опухолей пересекаются, единственным надежным способом диагностики является тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ). Это быстрая и безболезненная процедура, не требующая седации или наркоза.

В ходе ТАБ врач забирает небольшое количество клеток из образования для микроскопического анализа. В простых случаях результат виден сразу в клинике. Если картина неоднозначна, образцы отправляются в специализированную лабораторию к ветеринарному патоморфологу.

Параметр Гистиоцитома Мастоцитома Характер Доброкачественная Злокачественная Типичный возраст До 3 лет Пожилые собаки Особенности Часто проходит сама Риск метастазов, зуд, отек при касании

Особенности лечения и контроля

Основным методом борьбы с мастоцитомой является хирургическое удаление. Прогноз зависит от степени злокачественности (грейда), размера и локализации опухоли. Низкодифференцированные опухоли часто излечиваются полностью после одной операции.

Важный нюанс: разрез при удалении мастоцитомы всегда значительно больше, чем размер самого нароста. Хирургу необходимо захватить широкий слой здоровых тканей вокруг опухоли, чтобы обеспечить "чистые края" (отсутствие раковых клеток по периметру шва). Без этого риск рецидива крайне высок.

"После удаления мастоцитомы обязательно проведение гистопатологического исследования удаленного материала. Только так можно подтвердить, что все злокачественные клетки удалены. В случае агрессивных форм врач может дополнительно рекомендовать химиотерапию или лучевую терапию", — предупредил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Владельцам собак, перенесшим операцию по удалению мастоцитомы, необходимо регулярно осматривать питомца, так как данные животные склонны к появлению новых образований.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет осмотр ветеринарного врача. Не пытайтесь самостоятельно удалять или лечить любые кожные образования у животного.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев