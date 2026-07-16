Миллионы незваных гостей в шторах: это приводит к нежеланным изменениям дома

Мы не видим их, не слышим и не чувствуем. Но они здесь. Прямо сейчас. На вашей кровати, в складках штор и даже в порах кожи лица. Пылевые клещи — крошечные паукообразные. Они давно захватили человеческое жилье и не планируют съезжать. Это не просто сожители, а скрытая экосистема, пульсирующая в каждом доме. А часть из них попадает в дом на домашних животных.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Девушка, спящая в постели

Где прячутся невидимые соседи

Пылевых клещей часто путают с насекомыми. Ошибка. Это восьминогие родственники пауков и скорпионов. На земном шаре открыто 32 тысячи видов. Трафик в домашней пыли — лишь малая часть этого биоразнообразия. Их дом — ваш матрас. Там тепло. Там влажно. Там стабильно. Тканевые поверхности превращаются в гигантские мегаполисы для членистоногих.

"Клещи — это микроскопические членистоногие. Большинство видов безвредны. Но отдельные представители провоцируют тяжелую аллергию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Клещи не умеют кусать. Их челюсти не проколют кожу. Агрессия им не свойственна. Главная опасность — отходы их жизнедеятельности. Именно они вызывают чихание, зуд и заложенность носа по утрам. Один грамм пыли может содержать тысячи особей. Реакция организма на них — маркер перенаселения вашего домашнего биотопа.

Диета на клетках кожи

Меню клеща аскетично. Они едят мертвую органику. Мы ежедневно теряем тысячи чешуек кожи. Для микромира это настоящий пир. Есть и те, кто живет прямо на нас. Demodex folliculorum выбирает поры лица и волосяные фолликулы. Это комменсалы. Они пользуются ресурсом хозяина, не нанося прямого вреда. Тихий симбиоз, о котором вы не догадывались.

Параметр Характеристика пылевого клеща Тип питания Детритофаг (ест отмершие частички кожи) Срок жизни До 80 дней Идеальная влажность 70-80%

Если кошка в доме постоянно чешется, это повод проверить её на других клещей. Sarcoptes scabiei вызывает чесотку. Это уже серьезный паразит. В обычной пыли он не живет. Но домашние питомцы часто становятся его транспортом. Гигиена мест отдыха животных — критический узел обороны вашей квартиры.

"Само присутствие клещей неопасно. Это часть экосистемы. Главное — контроль численности. Не давайте им размножаться до критической массы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Как обезопасить свой дом

Победить клещей полностью невозможно. Но можно выселить их большую часть. Высокая температура — их главный враг. Стирка постели при 60 градусах уничтожает популяцию мгновенно. Свежий воздух — второй фактор. Проветривание снижает влажность. Сухая среда для клеща — пустыня без капли воды. Удаляйте пылесборники: старые ковры и тяжелый бархат штор.

"Важно понимать грань между нормой и патологией. Если у питомца или хозяина пошли аллергические реакции — пора менять условия содержания", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Клещи — интеллектуально примитивные, но физиологически совершенные существа. Они идеально вписались в наш быт. Используйте специальные чехлы для матрасов. Это физический барьер. Клетка заперта. Ваша кожа и их ротовой аппарат больше не пересекаются. Знание их повадок превращает борьбу в обычный менеджмент домашней среды.

Ответы на популярные вопросы о домашних клещах

Видны ли пылевые клещи глазами?

Нет. Размер взрослой особи — около 0,2 мм. Увидеть их можно только под микроскопом с десятикратным увеличением.

Может ли клещ переносить инфекции?

Пылевые клещи не переносят болезни через укусы. Их угроза — исключительно аллергены в экскрементах и частях хитинового панциря.

Помогает ли кварцевание?

Ультрафиолет убивает клещей, но не убирает их остатки. Пылесос с HEPA-фильтром гораздо эффективнее для очистки биотопа.

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