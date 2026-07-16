Секрет "растительной" силы: как гориллы наращивают мышцы без грамма мяса

Гориллы — настоящие атлеты животного мира, чья физическая мощь кажется парадоксальной: при весе до 200 кг и внушительной мускулатуре эти приматы практически не едят мяса. Секрет их "железности" кроется в уникальной способности перерабатывать колоссальные объемы растительности в мышечный белок, подкрепленной специфическими генетическими особенностями и работой микробиома.

Фото: Openverse by Roger Luijten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горилла

Биохимия силы: как листья превращаются в мышцы

Основу рациона горилл составляют листья, побеги и стебли — продукты, которые традиционно считаются низкокалорийными. Однако секрет кроется в масштабах потребления. Взрослый самец поглощает от 18 до 45 кг зелени в день. Несмотря на то что концентрация нутриентов в отдельно взятом листе невелика, при таком объеме животное получает до 20% белка от общей массы корма. Это количество полностью покрывает нужды организма в аминокислотах, необходимых для строительства мышечной ткани.

"Гориллы демонстрируют удивительную пищевую гибкость. В отличие от хищников, они умеют балансировать поступление аминокислот даже при сезонной смене кормов. Когда фруктов становится меньше, они переходят на листья, фактически потребляя белок в избытке относительно своих энергетических потребностей", — отметила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Исследования горных горилл в Уганде подтвердили, что во время "листовых" сезонов приматы стабильно получают избыточное количество протеина. Растительная диета обеспечивает их полным спектром незаменимых аминокислот. Хотя гориллы не отказываются от термитов или муравьев, эти насекомые служат скорее вкусовой добавкой, чем критически важным источником строительного материала для тела.

Микробиом и физиология "живого танка"

Пищеварительная система гориллы адаптирована к ферментации клетчатки гораздо лучше человеческой. Длинный толстый кишечник служит резервуаром для симбиотических бактерий. Эти микробы расщепляют жесткие волокна растений, синтезируя короткоцепочечные жирные кислоты. Последние всасываются стенками кишечника и дают животному дополнительную энергию, которая у человека просто выводилась бы из организма в виде отходов. Такая переработка позволяет извлекать максимум пользы из каждого съеденного килограмма биомассы.

"Эффективность усвоения волокнистой пищи у горилл напрямую зависит от состояния их микрофлоры. Их мощный корпус — это не просто мышцы, но и объемный ЖКТ, работающий как биореактор. Это напоминает то, как работают лучшие охранные собаки, чья выносливость и мощь заложены в способности перерабатывать специфический рацион", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Особенность гориллы Результат для организма Потребление до 45 кг зелени в день Огромный приток растительного белка (15-20%) Бактериальная ферментация клетчатки Дополнительные калории из волокон Снижение уровня миостатина Беспрепятственный рост мышечной массы Высокая доля быстрых волокон Взрывная сила при рывках и прыжках

Генетический заслон против разрушения мышц

Помимо диеты, гориллы обладают специфическим генетическим профилем. В их организме подавлена выработка миостатина — белка, который у большинства млекопитающих (включая человека) ограничивает рост мускулатуры. Благодаря отсутствию этого тормоза, даже умеренная активность в виде лазанья по деревьям и перемещения по лесу превращается в эффективную силовую тренировку. Даже без активного воспитания щенка или регулярных дрессировок, эти приматы сохраняют форму за счет врожденных механизмов.

"Мышцы горилл богаты быстросокращающимися волокнами. Это позволяет им проявлять феноменальную силу мгновенно. Важно понимать, что их мускулатура функциональна: она нужна для выживания в дикой среде, а не для красоты, и поддерживается постоянным движением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о питании и силе горилл

1. Может ли человек накачать такие же мышцы, питаясь только зеленью как горилла? Нет, пищеварительная система человека значительно короче и не обладает тем набором бактерий, которые позволяют гориллам эффективно расщеплять клетчатку и получать из нее энергию и аминокислоты в нужных объемах. 2. Едят ли гориллы мясо в дикой природе? Гориллы классифицируются как травоядные. Основу их рациона составляют растения. Крайне редко они могут поедать насекомых (термитов, муравьев), но позвоночных животных в пищу не употребляют. 3. Откуда в растениях берется белок для горилл? Белок содержится во всех живых клетках растений, включая листья и стебли. Благодаря тому, что горилла съедает до 45 кг такой пищи, суммарное количество полученного белка становится огромным. 4. Почему гориллы не толстеют от такого количества еды? У них очень активный метаболизм и постоянные физические нагрузки. Кроме того, растительная пища богата балластными веществами, которые не откладываются в жир, а требуют много энергии на переработку.

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