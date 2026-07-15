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В желудке кошки скопилась шерсть: последствия вынудили владельцев сменить привычки ухода

Зоосфера » Кошки

Трихобезоары, или комочки шерсти в желудке, — естественное следствие гигиенических привычек кошек. Поскольку шерсть состоит из кератина, она не переваривается, и большая ее часть проходит через кишечник незаметно. Однако иногда волоски скапливаются в желудке, образуя плотный комок, который животное выводит через рвотный рефлекс.

Ветеринарный осмотр сиамской кошки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ветеринарный осмотр сиамской кошки

Для здоровой кошки появление такого комка раз в одну-две недели считается физиологической нормой. Особенно часто эта проблема встречается у представителей длинношерстных пород, которые заглатывают большее количество подшерстка при вылизывании.

Как снизить количество комочков шерсти

Полностью исключить образование безоаров невозможно, так как это связано с биологией животного. Однако можно существенно сократить их частоту и размер с помощью простых мер.

Наиболее эффективным методом является регулярное вычесывание. Удаляя отмершие волоски щеткой, владелец предотвращает их попадание в пищеварительный тракт. Также значительную роль играет водный баланс: достаточное количество свежей воды и включение влажных кормов в рацион облегчают продвижение шерсти по кишечнику. Сбалансированное питание с оптимальным содержанием клетчатки дополнительно поддерживает моторику ЖКТ.

"Регулярное вычесывание — самый действенный способ профилактики. Кроме того, важно следить за гидратацией питомца. Если же комочки шерсти появляются слишком часто или сопровождаются другими симптомами, необходимо выяснить первопричину, а не просто бороться с симптомом", — подчеркнул ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Признаки опасной закупорки

В некоторых случаях шерсть образует конгломерат такого размера, что он не может пройти через кишечник или быть отрыгнутым. Это может привести к частичной или полной обструкции (закупорке) ЖКТ, что требует неотложного медицинского вмешательства.

Симптом Что это может означать Действие владельца
Частые позывы к рвоте без результата Возможная закупорка желудка или пищевода Срочный визит к ветеринару
Снижение аппетита и вялость Общая интоксикация или непроходимость Диагностика в клинике (УЗИ/Рентген)
Запоры или рвота Нарушение пассажа содержимого кишечника Срочный осмотр специалистом

Помощь при затрудненном выводе

Если кошка с трудом выводит шерсть, существуют специальные средства — мальт-пасты и добавки на основе вазелинового масла. Они действуют как мягкие лубриканты, помогая шерстному комку скользить по стенкам кишечника и выходить естественным путем через дефекацию.

Некоторые владельцы используют обычный вазелин. Хотя он может помочь в некоторых случаях, самостоятельное применение сопряжено с рисками: от потери питательных веществ до аспирации (попадания жира в дыхательные пути), что может вызвать тяжелую пневмонию.

"Применение любых слабительных средств или паст-лубрикантов должно быть согласовано с врачом. Только специалист может определить, безопасно ли сейчас стимулировать продвижение комка по кишечнику или же в случае полной закупорки такая стимуляция может привести к разрыву стенки органа", — предупредил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Для долгосрочного решения проблемы можно рассмотреть переход на специализированные корма для вывода шерсти, которые содержат повышенное количество специфических волокон.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию ветеринарного специалиста с учётом вида, возраста и состояния животного.

Экспертная проверка:

ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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