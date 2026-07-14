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Сердце барахлит у самого породистого: эти собаки прячут в груди часовую бомбу

Зоосфера

Собаки не умеют жаловаться, а опасные болезни сердца долго маскируются под обычную лень или усталость. Как вовремя заметить, что питомец в зоне риска, и какие породы страдают чаще всего? 

Такса со щенками в плетёной корзине на мягком пледе
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Такса со щенками в плетёной корзине на мягком пледе

Эндокардиоз: главная угроза для мелких пород

Митральный эндокардиоз лидирует в структуре сердечно-сосудистых патологий, составляя 75% случаев. Болезнь связана с деформацией клапана, который перестает плотно смыкаться. Чаще всего патология затрагивает кобелей, у которых риск развития недуга в полтора раза выше, чем у сук. Особенно уязвимы таксы, йоркширские терьеры, пудели и цвергшнауцеры. Кавалер кинг чарльз спаниели сталкиваются с проблемой массово: к десяти годам признаки болезни находят почти у каждой собаки этой породы.

"Эндокардиоз развивается постепенно, и на ранних стадиях владелец может не замечать одышку или быструю утомляемость питомца", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Важно учитывать, что общее состояние организма напрямую влияет на нагрузку на сердце. Например, скрытая инфекция после укуса клеща способна системно ослаблять органы, что усугубляет течение сердечных заболеваний. Правильное воспитание щенка также подразумевает приучение к спокойному поведению во время медицинских манипуляций, что критично для диагностики сердечников.

ДКМП: когда сердце крупных собак не справляется

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — это патология, при которой стенки сердца истончаются, а его камеры расширяются. На нее приходится около 10% случаев. В группе риска находятся крупные и гигантские породы, такие как доберманы, немецкие овчарки, боксеры и лабрадоры. У доберманов к зрелому возрасту патологию выявляют почти в 50% случаев. Как и в ситуации с мелкими собаками, самцы страдают от этого недуга чаще самок.

"При ДКМП сердце теряет способность эффективно качать кровь, что ведет к серьезным нарушениям кровообращения", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Для владельцев больших питомцев крайне важна правильная подготовка дома к собаке, включая контроль физических нагрузок. Активные игры должны соответствовать состоянию здоровья пса. Иногда излишне яркая привязанность питомца к хозяину провоцирует стресс при разлуке, что также негативно сказывается на работе миокарда при наличии патологий.

График осмотров и профилактика

Ранняя диагностика — единственный способ существенно продлить жизнь собаке с проблемным сердцем. Ветеринары рекомендуют делать эхокардиографию (УЗИ сердца) даже при отсутствии видимых симптомов, особенно если порода входит в список предрасположенных к заболеваниям.

"Если мы выявляем болезнь до появления клинических признаков, медикаментозная поддержка, такая как препараты для коррекции сократительной функции, работает эффективнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

При этом стоит помнить, что возбудимое состояние во время прогулок, если собака постоянно лает, создает лишнюю нагрузку на кровеносную систему. Стабилизация эмоционального фона — важная часть ухода за "сердечником".

Тип породы и возраст Рекомендации по контролю
Мелкие/средние породы (5-8 лет) Ежегодный профилактический кардиоосмотр
Мелкие/средние породы (старше 8 лет) Осмотр и УЗИ сердца каждые 6 месяцев
Крупные породы (после 3 лет) Скрининг на ДКМП раз в год при отсутствии симптомов
Крупные породы (после 5 лет) Углубленное обследование раз в полгода

Ответы на популярные вопросы о болезнях сердца

Почему у щенков редко фиксируют сердечные заболевания?

У щенков сердечные проблемы обычно связаны с врожденными пороками развития, а не с возрастными изменениями, поэтому такие случаи в ветеринарной практике встречаются значительно реже.

Может ли инфекция спровоцировать болезнь сердца?

Да, в ряде случаев осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний или острый дефицит определенных питательных веществ могут привести к поражению сердечной мышцы.

Правда ли, что пол собаки влияет на риск заболеть?

Статистически подтверждено, что кобели болеют и эндокардиозом митрального клапана, и ДКМП чаще, чем самки. Разница составляет примерно 1,5 раза.

Как часто нужно делать УЗИ сердца здоровой собаке?

Даже если питомец выглядит здоровым, рекомендуется проходить кардиологический осмотр один раз в год. Для пород из группы риска частота обследований может быть увеличена до одного раза в полугодие.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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