Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир на грани катастрофы: исчерпание ключевых ресурсов довело глобальную систему до точки невозврата
Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске
Забудьте о быстрой езде по городу: новые препятствия в Калининграде лишат водителей скорости
Квартиры за проценты: в Подмосковье внедрили условия, которые привязали врачей к региону
Смертельная угроза в Лазовке: случай бешенства вынудил власти закрыть доступ к частному двору
Отеки душат сосуды изнутри: как простая активация голеностопа избавляет от многолетнего застоя
Опасная зона на сорока трех улицах: жителей Кубани принудили к соблюдению жестких мер
Фитнес-браслет врет: почему цифры после тренировки не имеют ничего общего с реальностью
Глубоко под центром Петербурга: началось движение к будущему узлу сверхскоростных поездов

Мозг голодает и мгновенно засыхает: эти смертельные угощения со стола каждый хозяин дает своей собаке

Зоосфера

Миска вашего любимца — это сложный химический реактор, а не мусорное ведро для остатков с хозяйского стола. Желание угостить собаку или кошку "человеческой" едой часто оборачивается системным сбоем организма. Токсины атакуют почки, печень и сердце. Смерть организма наступает незаметно, пока владелец умиляется аппетиту хищника.

Мопс выполняет команду сидеть на ковре рядом с лакомством
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Мопс выполняет команду сидеть на ковре рядом с лакомством

Фрукты: отказ почечного фильтра

Виноград и изюм лишены права на вход в биотоп собаки. Даже одна ягода запускает механизм острой почечной недостаточности. Механизм действия до конца не изучен. Факт остается фактом: почки просто перестают фильтровать кровь. Авокадо — персональный яд для птиц и кошек. Вещество персин разрушает сердечную мышцу. Косточки яблок и вишен при разгрызании выделяют свободный цианид. Это парализует клеточное дыхание.

"Виноград для собаки — это лотерея, где на кону стоит жизнь. Мы часто видим пациентов, у которых почки встают после горсти изюма. Обратного пути нет. Ткани умирают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Лактозная западня

Образ кошки с блюдцем молока — биологическая ошибка. Взрослые хищники теряют ферменты для расщепления лактозы. Система ЖКТ реагирует мгновенно. Стенки кишечника раздражаются. Начинается метеоризм и изнуряющая диарея. Организм теряет воду. Питательная ценность молока для взрослого зверя стремится к нулю. Это пустые калории, которые ломают стул.

Продукт Последствие для организма
Шоколад Аритмия, судороги, смерть
Лук/Чеснок Разрушение эритроцитов, анемия

Кости: внутренний разрыв

Вареная кость превращается в стекло. Она не переваривается. При разгрызании она распадается на острые иглы. Эти "шрапнели" прошивают пищевод и желудок. Начинается перитонит. Содержимое кишечника выливается в брюшную полость. Операция — единственный шанс, но успех не гарантирован. Собака — не перерабатывающий завод. Она хищник, которому нужны мышцы, а не острый кальциевый мусор.

"Кормление костями — это медленная пытка. Они царапают слизистую годами, провоцируя хронические колиты. Владельцы видят кровь в кале и ищут инфекцию, а причина в острых краях обеда", — подчеркнул ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Жировой удар по поджелудочной

Колбаса и жареная кожа птицы убивают поджелудочную железу. Панкреатит у домашних животных протекает крайне тяжело. Железа начинает переваривать сама себя. Инсулиновый баланс рушится. Диетические сладости с ксилитом еще опаснее. Заменитель сахара заставляет поджелудочную выбрасывать огромные дозы инсулина. Глюкоза в крови падает до нуля. Начинаются конвульсии. Мозг голодает и отключается.

"Ксилит для собаки — это яд мгновенного действия. Печень отказывает за часы. Если ваш питомец съел жвачку или диетическое печенье, счет идет на минуты", — отметил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о рационе

Что делать, если собака съела плитку шоколада?

Срочно вызывайте рвоту, если прошло меньше часа. Теобромин в шоколаде вызывает тахикардию. Дайте сорбенты из расчета 1 таблетка на 1 кг веса и немедленно везите в клинику.

Можно ли давать безлактозное молоко?

Теоретически оно безопаснее обычного. Но это лишние калории. Организм кошки настроен на получение энергии из белков и жиров, а не из углеводных напитков.

Почему хлеб считается вредным?

Дрожжи вызывают брожение. В животе у собаки начинает вырабатываться этанол. Это приводит к алкогольному отравлению и патологическому расширению желудка.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Авто
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Мир на грани катастрофы: исчерпание ключевых ресурсов довело глобальную систему до точки невозврата
Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске
Забудьте о быстрой езде по городу: новые препятствия в Калининграде лишат водителей скорости
Квартиры за проценты: в Подмосковье внедрили условия, которые привязали врачей к региону
Смертельная угроза в Лазовке: случай бешенства вынудил власти закрыть доступ к частному двору
Отеки душат сосуды изнутри: как простая активация голеностопа избавляет от многолетнего застоя
Опасная зона на сорока трех улицах: жителей Кубани принудили к соблюдению жестких мер
Фитнес-браслет врет: почему цифры после тренировки не имеют ничего общего с реальностью
Глубоко под центром Петербурга: началось движение к будущему узлу сверхскоростных поездов
Ремонт станет непосильной ношей: стоимость корзины запчастей для россиян рванула вверх
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.