Мозг голодает и мгновенно засыхает: эти смертельные угощения со стола каждый хозяин дает своей собаке

Миска вашего любимца — это сложный химический реактор, а не мусорное ведро для остатков с хозяйского стола. Желание угостить собаку или кошку "человеческой" едой часто оборачивается системным сбоем организма. Токсины атакуют почки, печень и сердце. Смерть организма наступает незаметно, пока владелец умиляется аппетиту хищника.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Мопс выполняет команду сидеть на ковре рядом с лакомством

Фрукты: отказ почечного фильтра

Виноград и изюм лишены права на вход в биотоп собаки. Даже одна ягода запускает механизм острой почечной недостаточности. Механизм действия до конца не изучен. Факт остается фактом: почки просто перестают фильтровать кровь. Авокадо — персональный яд для птиц и кошек. Вещество персин разрушает сердечную мышцу. Косточки яблок и вишен при разгрызании выделяют свободный цианид. Это парализует клеточное дыхание.

"Виноград для собаки — это лотерея, где на кону стоит жизнь. Мы часто видим пациентов, у которых почки встают после горсти изюма. Обратного пути нет. Ткани умирают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Лактозная западня

Образ кошки с блюдцем молока — биологическая ошибка. Взрослые хищники теряют ферменты для расщепления лактозы. Система ЖКТ реагирует мгновенно. Стенки кишечника раздражаются. Начинается метеоризм и изнуряющая диарея. Организм теряет воду. Питательная ценность молока для взрослого зверя стремится к нулю. Это пустые калории, которые ломают стул.

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Кости: внутренний разрыв

Вареная кость превращается в стекло. Она не переваривается. При разгрызании она распадается на острые иглы. Эти "шрапнели" прошивают пищевод и желудок. Начинается перитонит. Содержимое кишечника выливается в брюшную полость. Операция — единственный шанс, но успех не гарантирован. Собака — не перерабатывающий завод. Она хищник, которому нужны мышцы, а не острый кальциевый мусор.

"Кормление костями — это медленная пытка. Они царапают слизистую годами, провоцируя хронические колиты. Владельцы видят кровь в кале и ищут инфекцию, а причина в острых краях обеда", — подчеркнул ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Жировой удар по поджелудочной

Колбаса и жареная кожа птицы убивают поджелудочную железу. Панкреатит у домашних животных протекает крайне тяжело. Железа начинает переваривать сама себя. Инсулиновый баланс рушится. Диетические сладости с ксилитом еще опаснее. Заменитель сахара заставляет поджелудочную выбрасывать огромные дозы инсулина. Глюкоза в крови падает до нуля. Начинаются конвульсии. Мозг голодает и отключается.

"Ксилит для собаки — это яд мгновенного действия. Печень отказывает за часы. Если ваш питомец съел жвачку или диетическое печенье, счет идет на минуты", — отметил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о рационе

Что делать, если собака съела плитку шоколада?

Срочно вызывайте рвоту, если прошло меньше часа. Теобромин в шоколаде вызывает тахикардию. Дайте сорбенты из расчета 1 таблетка на 1 кг веса и немедленно везите в клинику.

Можно ли давать безлактозное молоко?

Теоретически оно безопаснее обычного. Но это лишние калории. Организм кошки настроен на получение энергии из белков и жиров, а не из углеводных напитков.

Почему хлеб считается вредным?

Дрожжи вызывают брожение. В животе у собаки начинает вырабатываться этанол. Это приводит к алкогольному отравлению и патологическому расширению желудка.

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