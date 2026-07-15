Самые тихие жители: эти особенные породы кошек и собак навсегда избавят владельцев от лишнего шума

Когда мы впускаем в квартиру собаку, мы приглашаем в жизнь все ее звуки. Лай — это не прихоть, а способ коммуникации, социальный маркер и крик души. Но для адептов тишины существуют породы, чей "язык" гораздо лаконичнее.

Фото: NewsInfo.Ru by Ольга Сидорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Играющая кошка с яркой игрушкой

Зона спокойствия: кто не нарушит тишину

Собачий мир неоднороден. Одни животные работают живой сигнализацией, другие — воплощение буддийского спокойствия. Кавалер Кинг Чарльз спаниель — это аристократ с мягким характером. Ему не нужно доказывать превосходство голосом. Он просто вписывается в экосистему семьи, становясь тенью хозяина.

"Некоторые породы действительно более спокойные и, как правило, лают меньше. Но полностью исключить лай невозможно — это форма выражения эмоций у собак", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Мопсы и английские бульдоги выбирают тактику энергосбережения. Из-за особенностей строения морды и дыхательной системы активный лай для них — серьезная физическая нагрузка. Они предпочтут сопеть или храпеть, чем поднимать шум по пустякам.

Повадки и физиология: почему они молчат

Ши-тцу — крошечный интеллект, который почти не использует голосовые связки для давления на окружающих. Они отлично адаптируются к жизни в квартире, не превращая ее в вольер. Вес и размер тут не играют роли: огромная Пиренейская горная собака так же молчалива, как и декоративный спаниель. Это уверенность гиганта, которому не нужно заявлять о себе криком.

Порода Тип "вокала" Басенджи Урчание Английский бульдог Пыхтение, редкий низкий лай

Басенджи — феномен природы. Эту африканскую собаку называют "нелаящей". Из-за специфического строения гортани она издает звуки, похожие на тирольское пение — йодль. А вы знали, что басенджи — одна из древнейших пород, сохранившая первобытные инстинкты чистоплотности? Они умываются лапой, как кошки.

"Бульдоги и мопсы — заложники своей анатомии. Они требуют особого внимания к дыханию и физическим нагрузкам, особенно в жару", — подчеркнул ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Выбор собаки — это всегда ответственность за настройку микроклимата в доме. Если хищник лает без остановки, часто это сигнал о системном сбое: стрессе, скуке или нарушении привычного рациона. Интеллект питомца требует нагрузки, иначе нереализованная энергия выйдет через шум.

"Ши-тцу дружелюбные, тихие и всегда рядом. Это идеальные спутники для тех, кто ценит предсказуемость и покой", — добавил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы

Может ли тихая собака стать шумной?

Да. Если нарушены правила содержания или животное находится в хроническом стрессе. Лай становится единственным способом сбросить напряжение.

Как отучить собаку лаять на сородичей?

Нужна планомерная коррекция поведения. Важно соблюдать дистанцию и переключать внимание питомца до того, как он перейдет "точку невозврата".

Правда ли, что мелкие породы лают чаще?

Многие терьеры и шпицы — отличные "звоночки". Это их работа. Но правильное воспитание щенка купирует излишнюю тревожность.

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