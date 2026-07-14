Большая собака и малыш в доме: из каких пород можно выбрать четвероногую няньку

Появление маленького ребенка в доме меняет привычный быт. Родители ищут четвероногого друга, способного выдержать детский хаос. Выбор животного — это создание полноценного биотопа, где комфортно обоим.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Портрет пуделя абрикосового окраса с мягкой кудрявой шерстью

Темперамент и психика собак для семьи

Крупные собаки обладают стабильной нервной системой. Они менее остро реагируют на резкие движения и неуклюжий детский шаг. Высокий болевой порог позволяет им невозмутимо переносить детские объятия. Изучите самые умные породы собак, чтобы понимать особенности их дрессировки.

"Собака с устойчивой психикой способна игнорировать провокацию, но ребенок обязан понимать границы дозволенного в общении с животным. Постоянный контроль взрослых исключает инциденты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Рейтинг терпеливых пород

Некоторые породы исторически приспособлены к жизни рядом с человеком. Лабрадоры и золотистые ретриверы считаются эталоном доброты. Они редко проявляют агрессию, оставаясь верными спутниками во всех играх.

Порода Особенности характера Ньюфаундленд Природная "нянька", требующая пространства Колли Высокий интеллект и социальная привязанность Пудель Игривость и отсутствие линьки

"Интеллект собаки — не замена воспитанию. Порода определяет склонности, но бытовые привычки выстраиваются ежедневным трудом владельца и зоопсихологией отношений внутри семьи", — констатировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Воспитание как основа безопасности

Ни одна порода не является гарантией безопасности без дрессировки. Ребенок должен учиться понимать язык тела животного. Игнорирование признаков стресса — фатальный просчет, который может привести к непредсказуемым реакциям. Здоровье питомца напрямую влияет на его поведение: больные собаки более раздражительны. Также помните, что стресс у питомца всегда находит выход: от порчи вещей до защитной агрессии.

Ответы на популярные вопросы о содержании питомцев

Возраст ребенка имеет значение?

Да. Дети до пяти лет не контролируют силу сжатия и резкость движений, поэтому присутствие взрослого при контакте обязательно.

Нужно ли учить ребенка сигналу "стоп"?

Безусловно. Ребенок должен знать, что нельзя беспокоить собаку во время еды или в её месте отдыха.

Почему собака может укусить?

Это крайняя мера защиты от сильной боли или испуга. Животное всегда посылает сигналы: рычит, отходит, поджимает хвост.

Можно ли заводить собаку в квартиру к кошке?

Да, если учитывать иерархию питомцев и давать каждому отдельное пространство для отдыха.

"Безопасность начинается с понимания биологии. Никогда не надейтесь, что пес будет терпеть издевательства только из-за названия породы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

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