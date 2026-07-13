Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Триллионная дыра в бюджете: лишние килограммы россиян парализовали финансовый рост страны
Колыбель звездных гигантов оказалась полем боя: астрономы зафиксировали следы масштабной перестройки
Спасение для пикника: 5 экспресс-рецептов овощных закусок, когда гости уже на пороге
Бензин стал слишком дорогим: спрос на электрокары в Приморье привел к ценовому коллапсу
Одна царапина может создать большие проблемы: что делать после удара дверью на парковке
Путь стал короче в несколько раз: Лагар-Аульский тоннель в ЕАО решил застарелые проблемы связи
Прошлое осталось за спиной: опыт двух разводов заставил Айзу пересмотреть роль супруга
Аэропорт Магадан принял бразильского авиатора Александра Фрота в рамках кругосветного полета
Похудение как образ жизни: три скрытые ловушки не дают выйти из замкнутого круга

Гении в мире собак: рейтинг самых способных к обучению пород

Зоосфера

Интеллект и обучаемость становятся решающими факторами для россиян при покупке собаки, особенно если питомец — первый в жизни владельца. Базируясь на исследованиях профессора психологии Стэнли Корена, эксперты выделили десятку пород, способных схватывать команды буквально на лету.

Папильон
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Папильон

Лидеры интеллектуального рейтинга: от пастухов до компаньонов

Безоговорочным победителем по части сообразительности признана бордер-колли. Эта порода, выведенная для самостоятельной работы со стадами, демонстрирует феноменальные результаты: новая команда усваивается менее чем за пять повторений, а точность выполнения с первого раза достигает 95%. Однако владельцу стоит помнить, что без должной нагрузки такой интеллект может обернуться разрушительным поведением в доме.

"Высокий интеллект — это не только послушание, но и потребность в постоянной работе. Если мозг собаки не занят решением задач, она начнет развлекать себя сама, что часто приводит к порче вещей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

На второй строчке расположился пудель. Вопреки декоративному имиджу, это серьезная охотничья собака в прошлом, способная к сложнейшим трюкам и дисциплинам, таким как аджилити. Замыкает тройку немецкая овчарка — эталон служебного пса, чья преданность собаки и стабильность нервной системы позволяют использовать её в самых ответственных миссиях, от караула до сопровождения слепых.

Универсальные служебные породы и охотники

Золотистый ретривер и доберман занимают четвертое и пятое места соответственно. Ретриверы подкупают своей мягкостью и желанием получить похвалу, что делает их идеальными терапевтами. Доберманы же славятся мгновенной реакцией и дисциплиной, но требуют твердой руки и ранней социализации. Лабрадор-ретривер (седьмое место) также демонстрирует высокую пищевую мотивацию, что превращает его обучение в легкий и азартный процесс.

"Важно понимать, что даже самая умная собака нуждается в правильном подходе. Недопустимо использовать телесные наказания или шлепки — это разрушает контакт и провоцирует стресс, из-за которого питомец перестает соображать", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Маленькие гении и атлеты среди собак

В список вошли и представители компактных пород. Шелти (шестое место) и папильон (восьмое место) доказывают, что размер не влияет на когнитивные способности. Папильоны, несмотря на хрупкость, крайне любознательны и легко приспосабливаются к жизни в городской квартире. Ротвейлер и австралийская пастушья собака закрывают десятку — это выносливые и трудолюбивые животные, требующие от хозяина опыта и системности.

"Для гармоничного развития щенка критически важны прогулки и новая информация из внешнего мира. Изоляция, даже оправданная карантином, может привести к стереотипии и навязчивым движениям", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Порода собаки Особенность обучения / Лайфхак
Бордер-колли Схватывает команду за 5 повторений; эффективны пастушьи задачи.
Золотистый ретривер Лучшая мотивация — похвала и ласка; идеален для новичков.
Лабрадор Использование лакомств максимально ускоряет прогресс.
Папильон Необходимы короткие, но частые игровые сессии для сохранения внимания.

Ответы на популярные вопросы о дрессировке

Как понять, что собака готова к обучению?

Здоровый интерес к хозяину, пищевое или игровое возбуждение при виде стимула — главные признаки. Большинство пород из списка готовы к простейшим командам уже с 2-3 месяцев, при условии, что занятия проходят в форме игры.

Что делать, если умная собака отказывается подчиняться?

Часто проблема кроется в скуке или накопленном стрессе. Даже если питомец отлично знает, как видят собаки окружающую обстановку, резкий шум или посторонний запах могут его отвлечь. Следует сменить локацию или снизить уровень требований.

Нужно ли наказывать питомца за ошибки?

Физическое насилие под запретом. Достаточно выразить недовольство голосом или на время лишить собаку доступа к любимой игрушке. Это сохранит доверие и желание сотрудничать.

Влияет ли пол собаки на её интеллект?

Научных доказательств превосходства кобелей над суками (или наоборот) в плане базового интеллекта нет. Индивидуальные черты характера и настойчивость владельца играют гораздо большую роль.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач Олег Мартынов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Новости спорта
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Последние материалы
Похудение как образ жизни: три скрытые ловушки не дают выйти из замкнутого круга
Ухоженная яблоня — здоровый урожай: как навсегда забыть о пятнах на плодах
Почти сто тридцать тонн брака: проверки на Сахалине выявили серьезные проблемы в партиях кормов
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Mercedes-Benz E-Class признан самой надежной моделью бренда по результатам опроса WhatCar
Ольга Орлова дала совет, как завоевать внимание мужчин: с чего звезда предлагает начать в первую очередь
Сотни домов останутся без воды: ремонт во Владивостоке лишит тысячи людей базовых удобств
Золотистая корочка и тающая серединка: творожная запеканка, которая тает во рту
Самый полезный тренажёр давно стоит дома: три упражнения со стулом для мышц живота
Жуткое сравнение с игроманией: главная сваха России предостерегла от разрушительной зависимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.