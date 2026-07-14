Иллюзия заботы: опасная привычка хозяина провоцирует серьезные проблемы для питомца

Кошки — мастера маскировки. Они скрывают боль до последнего, имитируя полное благополучие. Владельцы часто принимают эту невозмутимость за неприхотливость. Насыпать горсть гранул в миску — не значит накормить. Это значит запустить сложный биологический механизм, который без точной настройки быстро ломается. Сухой рацион удобен человеку, но кошачий биотоп требует иного подхода.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Абиссинская кошка

Химия против природы

Предки домашних кошек выживали в пустынях. Они генетически приучены извлекать влагу из добычи. Мясо — это 70-80% воды. Сухой корм — едва 10%. В организме хищника включается режим жесткой экономии. Моча становится гиперконцентрированной. Осадок выпадает в кристаллы. Так рождается мочекаменная болезнь. Организм кошки — это тончайшая экосистема, где рН баланс определяет жизнь или стационар в клинике.

"Кормить кошку только "сушкой" и не следить за потреблением воды — значит медленно убивать её почки. Кошка не будет пить много из застоявшейся в миске воды. Ей нужен драйв, движение, свежесть", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Четыре роковых ошибки в кормлении

Первый промах — безлимитный шведский стол. Полная миска весь день провоцирует "эмоциональное" поедание. Кошка ест от скуки. Инстинкт охотника притупляется, сменяясь ожирением. Лишний жир у хищника — это воспаление суставов и диабет. Кормите строго по часам. Два-три раза в сутки. Весы — ваш лучший друг.

Вторая ошибка — игнорирование "водного дефицита". Если питомец ест сухой корм, он должен выпивать в три раза больше объема еды. Стоячая вода быстро закисает. Используйте фонтанчики. Кошки по натуре — исследователи. Журчащая струя имитирует природный источник и заставляет животное пить чаще. Добавляйте влажные корма — это не лакомство, а физиологическая необходимость.

Тип корма Влияние на организм Эконом-класс (злаки, соя) Аллергия, распад ЖКТ, дефицит белка Холистик (мясо 70%+) Здоровая шерсть, крепкие мышцы, энергия

Экономия — третья ловушка. Дешевые корма набиты кукурузой и усилителями вкуса. Это фастфуд. Читайте этикетку. Мясо должно стоять на первом месте. Если там указана "мясная мука" или "субпродукты неизвестного происхождения" — это мусор. Накопительный эффект от такого питания выстрелит в виде хронической почечной недостаточности (ХПН).

"Владельцы часто путают аппетит с жадностью. Если кошка просит еду каждые полчаса на дешевом корме — она просто не наедается. В пустых гранулах нет нутриентов, только химия для рецепторов", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Четвертая беда — порции "на глаз". Лишние пять граммов в день превратят атлета в неповоротливый мешок за полгода. Стресс у городских кошек часто выливается в пищевую зависимость. Следите за кондицией тела. Ребра должны прощупываться, но не торчать. Живот не должен волочиться по полу.

Золотой стандарт домашнего рациона

Создайте для кошки среду, где еда — это ресурс, а не обои. Храните корм в герметичных контейнерах. Жиры в открытом пакете окисляются и становятся токсичными. Никогда не смешивайте дешевый корм с дорогим в попытке "сэкономить". Вы просто ломаете пищеварение нестабильным составом. Учитывайте возраст: пожилым нужно меньше фосфора, котятам — больше кальция.

"Когнитивный интеллект кошки требует ритуалов. Перевод на новый рацион должен быть плавным. Резкая смена бренда — это удар по микрофлоре, который может привести к длительной диарее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о питании

Можно ли давать кошке молоко вместе с сухим кормом?

Нет. Большинство взрослых кошек не усваивают лактозу. Это ведет к расстройству ЖКТ и не заменяет воду.

Почему кошка не ест в жару?

Это норма. Аппетит летом падает, так как снижаются энергозатраты на обогрев тела. Главное — доступ к прохладной воде.

Правда ли, что сухой корм чистит зубы?

Это миф. Гранулы крошатся при первом нажатии. Для гигиены нужны специальные стоматологические лакомства или чистка.

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