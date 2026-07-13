Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев

Устоявшееся мнение о том, что взаимное вылизывание у кошек всегда служит признаком нежности и дружбы, оказалось не совсем верным. Международная группа зоопсихологов под руководством Морган Ван Белль из Гентского университета обнаружила, что этот процесс, известный как аллогруминг, часто скрывает за собой борьбу за власть и социальное подавление.
Исследователи проанализировали поведение питомцев в 53 семьях, где живут две и более кошки. Владельцы фиксировали взаимодействия животных на видео, а ученые использовали сложную этограмму из 23 показателей, включая направление взгляда, положение ушей, наклон головы и телесные контакты. Статистический анализ позволил выявить закономерности, которые обычно ускользают от взгляда любителя животных.
Выяснилось, что исход и значение ритуала зависят от того, кто инициировал контакт и в какой позе находились животные. В ситуациях, связанных с доминированием, "инициатор" чаще занимал более высокую позицию — например, стоял над лежащим соперником.
Ученые выделили две кардинально разные модели поведения. Первая — действительно проявление симпатии. В этом случае кошки вылизывают друг другу зоны, недоступные для самостоятельного ухода (затылок, шею, уши). После такого груминга животные остаются расслабленными, вместе играют или засыпают в обнимку.
Второй сценарий исследователи назвали инструментом социального напряжения. В этой ситуации вылизывание выглядит навязчивым и даже агрессивным. Животное, которого "умывают", начинает проявлять признаки дискомфорта: прижимает уши, нервно облизывает нос или пытается оттолкнуть соседа лапой. Для доминанта это способ утвердить свой статус без открытой драки. Навязчивый груминг становится психологическим давлением: если оппонент уходит, "агрессор" достигает цели — признания своего превосходства.
|Признак
|Дружелюбный груминг
|Груминг-доминирование
|Расположение тел
|Кошки на одном уровне, расслаблены
|Одна особь возвышается над другой
|Зоны очистки
|Труднодоступные места (шея, уши)
|Любые части тела, навязчиво
|Финал контакта
|Мирный сон или совместная игра
|Недовольство, шипение, уход одного животного
Важно различать эти состояния, чтобы понимать психологический климат в доме. Если "нежные ласки" регулярно заканчиваются короткими стычками или бегством одного из питомцев, речь идет не о любви, а о скрытом конфликте. Для животных такой способ выяснения отношений безопаснее драки, так как помогает избежать травм.
"Навязчивое вылизывание может быть сигналом скрытого стресса в группе животных. Владельцам стоит обратить внимание, есть ли у каждого питомца свои ресурсы — отдельные миски, места для отдыха и лотки. Если один кот постоянно "умывает" другого до появления признаков раздражения, это повод организовать пространство так, чтобы у ведомого животного было больше возможностей для уединения", — объяснила фелинолог Наталья Гаврилова.
Несмотря на то что исследование было основано на видеозаписях владельцев (что могло скрыть события, предшествующие ритуалу), оно четко разделяет два функциональных типа поведения. Оценка языка тела и понимание этих сигналов помогут избежать ошибочной интерпретации кошачьего взаимодействия и вовремя предотвратить развитие открытой агрессии.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.