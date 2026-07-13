Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев

Устоявшееся мнение о том, что взаимное вылизывание у кошек всегда служит признаком нежности и дружбы, оказалось не совсем верным. Международная группа зоопсихологов под руководством Морган Ван Белль из Гентского университета обнаружила, что этот процесс, известный как аллогруминг, часто скрывает за собой борьбу за власть и социальное подавление.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Абиссинская кошка

Как изучали поведение животных

Исследователи проанализировали поведение питомцев в 53 семьях, где живут две и более кошки. Владельцы фиксировали взаимодействия животных на видео, а ученые использовали сложную этограмму из 23 показателей, включая направление взгляда, положение ушей, наклон головы и телесные контакты. Статистический анализ позволил выявить закономерности, которые обычно ускользают от взгляда любителя животных.

Выяснилось, что исход и значение ритуала зависят от того, кто инициировал контакт и в какой позе находились животные. В ситуациях, связанных с доминированием, "инициатор" чаще занимал более высокую позицию — например, стоял над лежащим соперником.

Два сценария груминга: от нежности до конфликта

Ученые выделили две кардинально разные модели поведения. Первая — действительно проявление симпатии. В этом случае кошки вылизывают друг другу зоны, недоступные для самостоятельного ухода (затылок, шею, уши). После такого груминга животные остаются расслабленными, вместе играют или засыпают в обнимку.

Второй сценарий исследователи назвали инструментом социального напряжения. В этой ситуации вылизывание выглядит навязчивым и даже агрессивным. Животное, которого "умывают", начинает проявлять признаки дискомфорта: прижимает уши, нервно облизывает нос или пытается оттолкнуть соседа лапой. Для доминанта это способ утвердить свой статус без открытой драки. Навязчивый груминг становится психологическим давлением: если оппонент уходит, "агрессор" достигает цели — признания своего превосходства.

Признак Дружелюбный груминг Груминг-доминирование Расположение тел Кошки на одном уровне, расслаблены Одна особь возвышается над другой Зоны очистки Труднодоступные места (шея, уши) Любые части тела, навязчиво Финал контакта Мирный сон или совместная игра Недовольство, шипение, уход одного животного

Что это значит для владельцев кошек

Важно различать эти состояния, чтобы понимать психологический климат в доме. Если "нежные ласки" регулярно заканчиваются короткими стычками или бегством одного из питомцев, речь идет не о любви, а о скрытом конфликте. Для животных такой способ выяснения отношений безопаснее драки, так как помогает избежать травм.

"Навязчивое вылизывание может быть сигналом скрытого стресса в группе животных. Владельцам стоит обратить внимание, есть ли у каждого питомца свои ресурсы — отдельные миски, места для отдыха и лотки. Если один кот постоянно "умывает" другого до появления признаков раздражения, это повод организовать пространство так, чтобы у ведомого животного было больше возможностей для уединения", — объяснила фелинолог Наталья Гаврилова.

Несмотря на то что исследование было основано на видеозаписях владельцев (что могло скрыть события, предшествующие ритуалу), оно четко разделяет два функциональных типа поведения. Оценка языка тела и понимание этих сигналов помогут избежать ошибочной интерпретации кошачьего взаимодействия и вовремя предотвратить развитие открытой агрессии.