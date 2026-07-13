Диванная иерархия: составлен список наиболее подходящих пород кошек для содержания в квартире

Выбор питомца по критерию "удобство" часто критикуют. Это не предмет мебели. Однако реальность городской среды диктует свои правила. Хозяин и животное заперты в бетонном кубе на долгие годы. Если биоритмы и темпераменты не совпадут, жизнь превратится в изнурительную борьбу за территорию.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Девон-рекс, белая кошка

Энергетика малых пространств: на что смотреть при выборе

Генетика — фундамент поведения. Заводчик обязан подсветить нюансы характера. Для тесной квартиры критична низкая активность. Питомец должен уметь ждать. Весь день на диване — это не лень, а адаптация. Важен низкий уровень охотничьего инстинкта. Стресс у кошек в квартире часто провоцируется невозможностью реализовать агрессию. Кот с мощным драйвом хищника будет атаковать ноги детей или вылетит в окно за синицей.

"Выбирая породу, оцените свой график. Кошка — социальный объект. Если вы работаете по 12 часов, ищите независимых флегматиков, а не прилипчивых ориенталов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Топ-10 пород для жизни в четырех стенах

1. Сфинкс. Абсолютный чемпион по контакту. Ходит тенью. Лишен шерсти, что снижает разлет аллергенного белка по углам. Требует водных процедур дважды в неделю. Миролюбив. Легко дрессируется. Аппетит кошки летом у сфинксов может падать, но их метаболизм всё равно требует качественного топлива.

2. Персидская кошка. Интеллектуальный флегматизм. Не делает лишних движений. Покой — её религия. Игнорирует птиц и грызунов. Важно: склонна к ожирению. Порция корма должна быть строго выверена. Не перекармливайте диванного короля.

3. Скоттиш-фолд. Проект для небольших площадей. Шотландцы терпеливы. Умеют анализировать обстановку. Живут долго — до 15-20 лет. Главный риск — жадность в еде. Контролируйте миску, иначе суставы не выдержат веса тела.

4. Бурма. Психологическая опора. Чувствует смену настроения хозяина. Эмоциональна, но не навязчива. Дружит с детьми и другими питомцами. Идеальна для одиноких людей, которым нужен собеседник.

5. Бирманская кошка. Настоящий психолог. Тонко считывает состояние человека. Любит тепло. В квартире с обогревом чувствует себя как в раю. Не выносит шума. Если в доме кричат дети — бирме будет плохо.

6. Британская короткошерстная. Уравновешенный темперамент. Не путается под ногами. Уход минимален: чешем щеткой раз в неделю. Требует диеты. Охрана крупных особей в мире кошек начинается с правильного рациона.

7. Русская голубая. Образец вменяемости. Не портит мебель. Не устраивает ночных скачек. Проводит день в одиночестве без истерик. Обладает крепким здоровьем и отсутствием генетических пороков.

8. Селкирк-рекс. Новая волна. Смесь перса и британца. Кудрявый оптимист. Сильно страдает в одиночестве, но ведет себя тихо. Мяукает редко.

9. Сибирская кошка. Независима, но предана. Встречает у двери как пес. Тонкий эмпат: если вам больно, она придет транслировать вибрации мурчания. Знает меру в общении.

10. Абиссинская кошка. Активнее остальных. Требует вертикального пространства. Для неё важны полки, шкафы и высокие лежанки. Если квартира крошечная — абиссинке будет тесно.

"Помните про безопасность. Даже самая спокойная кошка — это зверь. Сетки 'антикошка' на окнах обязательны, охотничий инстинкт может проснуться мгновенно", — подчеркнул эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о кошках в квартире

Правда ли, что сфинксы совсем не вызывают аллергию?

Нет. Аллергию вызывает белок, содержащийся в слюне и кожных выделениях. Но отсутствие шерсти мешает аллергену бесконтрольно мигрировать по квартире.

Нужно ли выгуливать квартирных кошек?

Большинству достаточно подоконника. Улица для домашнего кота — источник инфекций и колоссальный стресс.

Какая порода лучше всего ладит с очень маленькими детьми?

Бурма и Шотландская вислоухая. Они отличаются колоссальным терпением и не выпускают когти при неосторожном контакте.

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