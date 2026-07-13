Маленькие сердца — большие проблемы: 7 пород кошек, которые требуют от хозяина удвоенного внимания

Многие владельцы ошибочно записывают восьмилетнюю кошку в "старики", хотя биологически это лишь расцвет сил или даже первая треть жизненного пути. В идеальных домашних условиях, при сбалансированном рационе и ветеринарном контроле, средний срок жизни мурлык составляет 14-16 лет, а отдельные особи благополучно перешагивают порог в 20-22 года.

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Миф о долголетии беспородных кошек

Распространенное мнение о том, что обычные "дворянки" живут дольше породистых собратьев, не имеет под собой строгой научной базы. Сравнение затруднено из-за огромного количества переменных: уличные кошки часто погибают рано из-за инфекций и травм, попадая в статистику как короткоживущие. В то же время породистые животные находятся под постоянным наблюдением в ветклиниках и клубах, что делает данные об их здоровье более прозрачными.

"Генетический фундамент важен, но условия первых месяцев жизни и отсутствие скрытого стресса у кошки играют решающую роль в итоговом долголетии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Елена Воробьёва.

Породы с минимальной продолжительностью жизни

Согласно масштабным исследованиям 2024 года, антирейтинг долгожителей возглавили канадские сфинксы. Если раньше представители этой бесшерстной породы доживали до 15 лет, то современные показатели едва достигают 7 лет. Причиной стало бесконтрольное разведение на фоне резкого взлета популярности, что ослабило иммунитет и общее здоровье животных.

К группе риска также относятся:

Бенгальские кошки: в среднем живут около 8,5 лет из-за склонности к амилоидозу, порокам сердца и глазным болезням.

в среднем живут около 8,5 лет из-за склонности к амилоидозу, порокам сердца и глазным болезням. Мейн-куны: великаны часто уходят в возрасте 9-10 лет (коты) или 12-13 лет (кошки) из-за патологий спинного мозга и нарушения обмена веществ.

великаны часто уходят в возрасте 9-10 лет (коты) или 12-13 лет (кошки) из-за патологий спинного мозга и нарушения обмена веществ. Кимрики: отсутствие хвоста напрямую связано с аномалиями позвоночника, что ограничивает их срок жизни 10 годами.

"Владельцам гигантских пород стоит помнить, что их сердечно-сосудистая система и суставы изнашиваются быстрее. Особенно осторожным нужно быть, когда кошка в жару теряет аппетит — это может быть сигналом о сбое в работе сердца", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Проблемы "экстремальных" типов внешности

Тренды на плоские морды (брахицефальный тип) негативно сказались на классических породах. У персов, чья "старая" версия легко доживала до 20 лет, современные показатели упали до 12-14 лет. Выступающий лоб и экстремально короткий нос провоцируют хронические трудности с дыханием, что неизбежно бьет по легким и сердцу.

Аналогичная ситуация наблюдается у рэгдоллов. Красивые и нежные гиганты стали жертвой популярности: участившиеся случаи заболеваний сердечной мышцы сократили их средний возраст до 12 лет, хотя ранее нормой считались 17 лет.

"Выбирая котенка с необычной внешностью — будь то отсутствие хвоста или приплюснутая морда, — вы автоматически подписываетесь на специфические риски по дыхательной и нервной системам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Порода / Особенности Главные риски и ожидаемый срок Канадский сфинкс Слабый иммунитет, средний срок — до 7 лет. Мейн-кун Сердце, позвоночник, суставы; живут 9-12 лет. Персидская (экстремал) Брахицефальный синдром, живут 12-14 лет. Курильский бобтейл Проблемы с позвоночником, срок снизился до 12 лет.

Ответы на популярные вопросы о долголетии кошек

Правда ли, что сфинксы живут меньше из-за отсутствия шерсти?

Само по себе отсутствие шерсти — это мутация, которая требует ухода, но не является приговором. Низкая продолжительность жизни современных сфинксов связана с коммерческим разведением, в ходе которого закрепились другие, более опасные генетические дефекты.

Почему мейн-куны считаются "старичками" уже в 9 лет?

Из-за большого веса и специфической наследственности к этому возрасту у многих котов развиваются хронические поражения спинного мозга, артриты и проблемы с деснами, что существенно снижает качество и длительность жизни.

Влияет ли форма морды на долголетие персидских кошек?

Да, напрямую. Современный тип с "вдавленным" носом затрудняет нормальную терморегуляцию и газообмен. Это создает постоянную нагрузку на миокард, что "крадет" у животного несколько лет жизни по сравнению с классическим типом морды.

Можно ли продлить жизнь бенгальской кошке при плохой генетике?

Генетические заболевания вроде амилоидоза лечить крайне сложно, однако регулярный скрининг сердца и почек позволяет начать поддерживающую терапию раньше, что может подарить питомцу 2-3 дополнительных года.

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