Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешно до слёз: Зендея призналась в странной привычке, которая стала традицией в паре с Томом Холландом
Неожиданный ход против астероида: нейросети нашли слабое место внутри космического камня
Посадили один раз — хватит на десятилетия: этот кустарник даёт урожай, украшает сад и не боится морозов
Деньги не решают всё: Нью-Йорк выставил Тейлор Свифт огромный счёт за безопасность на свадьбе
Мороженое начинает проигрывать: этот шоколадный десерт из обычного молока исчезнет со стола первым
Любовь Толкалина подтвердила роман с рок-звездой: что актриса рассказала о своём "главном мужчине"
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу

Продление жизни хирургическим путём: почему ветеринары рекомендуют кошкам эту операцию

Зоосфера » Кошки

Стерилизация кошки — это больше, чем борьба с нежелательным потомством. Речь идет о создании здоровой среды внутри вашего дома. Владельцы часто воспринимают операцию как вмешательство в природу. Но игнорирование потребностей организма питомца в условиях городской квартиры — куда опаснее. Понимание биологических процессов помогает сделать жизнь животного долгой и комфортной.

Ветеринарный осмотр кошки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ветеринарный осмотр кошки

Биология против стресса

Постоянные гормональные всплески превращают жизнь кошки в бесконечную гонку за партнером. Животное испытывает колоссальный физический дискомфорт. Аппетит пропадает, вес уходит, а психика находится в состоянии хронического напряжения. Операция избавляет питомца от тревожности, позволяя сосредоточиться на домашнем уюте. Это не лишение радостей жизни, а исключение патологического стресса.

"Гормональный фон — мощный регулятор всех систем организма. Если кошка не участвует в разведении, регулярные течки лишь изматывают её внутренние ресурсы, провоцируя развитие заболеваний даже у молодых особей", — подчеркнула ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Защита от опасных патологий

Риск заболеваний молочных желез снижается, если вмешательство происходит до первой течки. Удаление матки и яичников полностью исключает потенциальную пиометру. Это состояние гнойного воспаления, которое требует экстренной помощи и потери аппетита. Домашняя среда должна обеспечивать безопасность, а не создавать риски неконтролируемых инфекций и драк при побегах.

"Многие владельцы боятся операции, забывая о том, что инфекции, такие как вирусный иммунодефицит, неизлечимы. Стерилизация — это превентивный щит, спасающий животное от фатальных последствий бродяжничества", — отметил ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Коррекция поведенческих проблем

Мечение границ территории и ночные завывания — попытки привлечения внимания в естественной среде. В квартирных условиях это превращается в конфликт между инстинктами и правилами дома. Стерилизованный питомец ведет себя спокойнее, реже проявляет агрессию к другим сородичам. Это основа гармонии, где нет места борьбе за доминирование.

Показатель Стерилизованная кошка
Риск опухолей МЖ Минимальный
Риск пиометры Исключен
Желание убежать Отсутствует

Важно понимать разницу между представителями разных видов. Собаки требуют более индивидуального подхода в вопросах защиты экосистемы дома, но кошки в подавляющем большинстве случаев извлекают из стерилизации неоспоримую выгоду для здоровья.

"Стерилизация кошек в любом возрасте оправдана, так как биологически этот вид крайне уязвим перед репродуктивными патологиями. Продление жизни — главная цель ответственного содержания", — прокомментировал специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о стерилизации

Вредно ли удалять матку в пожилом возрасте?

Нет, если имеются медицинские показания, операция жизненно необходима для профилактики осложнений.

Меняется ли характер питомца после процедуры?

Животное становится более уравновешенным, так как исчезает потребность в поиске партнера.

С какого возраста можно проводить операцию?

Ветеринары рекомендуют начинать с шести месяцев для максимального защитного эффекта.

Влияет ли операция на набор лишнего веса?

Набор массы зависит не от гормонов, а от качества рациона и физической активности дома. Контроль питания обязателен.

Читайте также

Экспертная проверка: Максим Лазарев, ветеринарный врач по домашним животным; Сергей Рябинин, ветеринарный врач общей практики; Михаил Кравцов, специалист по содержанию домашних животных.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Мир. Новости мира
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Наука и техника
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Последние материалы
Неожиданный ход против астероида: нейросети нашли слабое место внутри космического камня
Посадили один раз — хватит на десятилетия: этот кустарник даёт урожай, украшает сад и не боится морозов
Деньги не решают всё: Нью-Йорк выставил Тейлор Свифт огромный счёт за безопасность на свадьбе
Мороженое начинает проигрывать: этот шоколадный десерт из обычного молока исчезнет со стола первым
Продление жизни хирургическим путём: почему ветеринары рекомендуют кошкам эту операцию
Любовь Толкалина подтвердила роман с рок-звездой: что актриса рассказала о своём "главном мужчине"
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.