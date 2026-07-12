Листья вместо стейка: как растительный рацион горилл разгоняет мышцы до 180 килограммов

Горные гориллы набирают внушительную мышечную массу на растительном рационе. Они обходятся без животного белка, поедая листья, побеги и стебли. При этом вес самцов достигает 180 кг. Эти приматы доказывают, что для построения мощного тела мясо не является обязательным компонентом, охрана крупных животных помогает сохранять подобные уникальные виды в дикой природе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горилла в природе

Белковый парадокс приматов

Исследования, опубликованные в порталах News-Medical и ScienceDaily, подтверждают: гориллы извлекают строительный материал для мышц напрямую из растений. Организму помогают симбиотические микроорганизмы. Они расщепляют трудноперевариваемую клетчатку, высвобождая энергию. Даже крошечная мышь в условиях высокогорья использует сложные механизмы адаптации, но гориллы выбрали эволюционный путь увеличения объемов пищеварительной системы.

"Гориллы — мастера ферментации. Их метаболизм настроен на извлечение аминокислот из самых грубых волокон. Попытка перевести человека на подобный рацион приведет к дефициту, так как наш желудочно-кишечный тракт слишком короток", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Кишечник как биореактор

Основную работу по усвоению проводит массивная толстая кишка. В ней обитают колонии бактерий, расщепляющие волокна. В результате процесса ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты: ацетат, пропионат и бутират. Они легко проникают сквозь стенки кишечника, обеспечивая приматов необходимым топливом. Природа здесь использует принципы, схожие с тем, как терассы на склонах формируются под воздействием стад, постепенно меняя ландшафт.

Характеристика Горная горилла Источник энергии Ферментация клетчатки Ключевой орган Увеличенная толстая кишка

Специалисты часто наблюдают, как даже кошки летом меняют предпочтения в пище, однако физиология горилл остается стабильно ориентированной на растительный профиль. Они не ищут мясных альтернатив, их организм эволюционировал до уровня идеальной утилизации зелени.

"Сравнивать пищеварение примата и человека некорректно. Горилле не нужны добавки, но человек вынужден искать концентраты, чтобы закрыть потребности организма в аминокислотах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Почему люди другие

Человеческий организм также синтезирует жирные кислоты при переработке бобовых или овса, но объемы производства ничтожны. Мы обладаем иной анатомией. Попытка копировать рацион гориллы обернется для человека скорее проблемами с ЖКТ, чем ростом мышц. Даже эмоциональная кошка при смене рациона испытывает стресс, а для человека радикальные эксперименты с диетой — прямой путь к нутриентному голоданию.

"Люди, исключающие мясо, должны грамотно подбирать сою, орехи и семена. Горилла получает все это из природного разнотравья, человек же должен имитировать это через осознанный выбор продуктов питания", — добавил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о питании

Нужно ли человеку копировать диету приматов?

Нет. Системы пищеварения человека и гориллы слишком сильно отличаются анатомически.

Как гориллы получают белок?

Они извлекают его из растений, используя мощный аппарат микробной ферментации в толстой кишке.

Почему вегетарианцам сложнее?

У них нет органов размером с кишку гориллы для переработки грубой растительности, поэтому приходится искать концентрированные источники белка.

Безопасны ли короткоцепочечные кислоты?

Да, это естественный продукт обмена веществ, необходимый для работы клеток кишечника у млекопитающих.

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