Только притворяются родственниками: в горах Мозамбика нашли 4 вида хамелеонов вместо одного

Северный Мозамбик — это палящее солнце и бесконечные сухие равнины. Здесь, на изолированных горных вершинах, ученые долгое время наблюдали медлительных хамелеонов. Их считали одним видом, не заслуживающим пристального внимания. Исследователи ошиблись. Генетический анализ доказал: перед нами скрытые миры, а не просто ползающие ящерицы.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Хамелеон

Небесные острова: ловушки для эволюции

Гранитные горы Мозамбика вздымаются из равнин, словно одинокие скалы в море. Они перехватывают облака, создавая на вершинах влажные лесные оазисы. Биологи называют такие точки "небесными островами". Путь между одной горой и другой преграждает раскаленная сушь. Хамелеоны рода Nadzikambia оказались заперты в этих лесных резервациях.

"Изоляция — двигатель видообразования. Когда популяция отрезана от внешних контактов, накапливаются генетические отличия, превращающие группу в уникальный вид", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Лабораторный обман: когда ДНК важнее окраски

На вид ящерицы с разных пиков неотличимы. Та же форма тела, та же неторопливость. Однако исследование четырех участков ДНК расставило всё по местам. Генеалогическое древо показало: каждая вершина хранит свой уникальный вид. Эти хамелеоны развивались независимо миллионы лет. Похожесть — лишь результат адаптации к схожей жизни в густых кронах.

Характеристика Наблюдение Внешний вид Идентичное телосложение и маскировочная окраска Генетика Уникальные различия для каждой горной вершины

Пример рекордов адаптации здесь явно прослеживается. Как показывают исследования ландшафтов, среда жестко диктует правила выживания.

Имена в честь науки и предостережения

Ученые официально закрепили статус новичков. Вид с горы Рибауэ получил имя *Nadzikambia goodallae* в честь Джейн Гудолл. Ящерица с горы Намули — *Nadzikambia franklinae* - носит имя Розалинд Франклин. *Nadzikambia nubila* напоминает об облаках горы Чипероне. Самое тревожное название досталось жителю горы Инаго — *Nadzikambia evanescens*, что переводится как "исчезающий".

"Классификация — не бюрократия, а инструмент спасения. Давая животному имя, мы наделяем его юридическим статусом для защиты среды обитания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Гонка со временем: угроза исчезновения лесов

Африканские леса сокращаются под натиском сельского хозяйства. Потеря леса для таких узкоспециализированных видов означает мгновенное вымирание. Это не летний отказ от еды, который переживет домашний питомец. Здесь нет права на ошибку или второго шанса.

"Фрагментация леса лишает изолированные виды генетической устойчивости. Без связей между популяциями их шансы на выживание стремятся к нулю", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о биоразнообразии

Почему хамелеоны выглядят одинаково, но являются разными видами?

Это пример конвергентной эволюции. Одинаковые условия жизни в лесу привели к формированию схожих черт, хотя генетически эти группы разделены миллионы лет.

Что такое "небесные острова"?

Это вершины гор, климат которых отличается от засушливых низин. Они удерживают влагу и создают уникальные биомы, окруженные непригодной для многих видов местностью.

Почему вырубка лесов так опасна?

Вид, живущий на одной вершине, не может мигрировать. Уничтожение его лесного участка ведет к окончательному исчезновению вида.

Могут ли местные сообщества спасти редких животных?

Да. На горе Мабу и горе Чипероне именно отказ местных жителей от активной вырубки помог сохранить уникальные леса, что подтверждает успех природоохраны при поддержке людей.

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