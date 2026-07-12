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Зачем шмели высовывают язык: учёные обнаружили у насекомых эмоциональные реакции

Зоосфера

Шмели умеют "выражать" отношение к найденной пище подобно человеку. Исследователи из Австралии и Китая доказали: эти насекомые способны оценивать вкусовые стимулы не как слепые автоматы, а на основе внутреннего состояния.

Шмель на цветке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шмель на цветке

Как насекомые "смакуют" нектар

Команда ученых наблюдала за 18 колониями вида Bombus terrestris. Насекомым предлагали растворы разной вкусовой гаммы. Высокая концентрация сахара заставляла шмелей активно работать глоссой — вытягивать и втягивать ротовой орган. Горькие или соленые капли провоцировали противоположную реакцию: насекомые трясли головой и очищали лапками аппарат для питания.

"Движения глоссы у шмелей — это сложный поведенческий маркер, отражающий обработку сенсорной информации. Фиксация этих реакций позволяет нам подойти к пониманию нейронной базы ощущений у беспозвоночных животных", — констатировал в беседе с Pravda.Ru энтомолог Денис Соколов.

Рефлекс или осознанный выбор

Изначально исследователи допустили, что такая мимика — лишь жесткая программа. Для проверки гипотезы они изменили физиологическое состояние особей. Шмелей нагрели до 40 °C, спровоцировав обезвоживание. Организму потребовались минералы. Насекомые начали с жадностью поглощать соленую воду, демонстрируя те же "положительные" движения глоссой, что и при сахаре.

Фактор Реакция при норме
Сахар Активные движения глоссой
Соль / горечь Тряска головой, очистка лапками

Тонкая настройка дофамином

Ученые применили фармакологию для анализа мотивации. Дофамин лишь усиливал голод, но не менял интенсивность "удовольствия" от еды. Эндоканнабиноидные вещества, напротив, снижали пищевой азарт, но увеличивали время "смакования" сладкого. Шмели отказываются от лакомств или меняют поведение в зависимости от внутренних сигналов, что сближает их с позвоночными.

"Мы наблюдаем не эмоции в человеческом понимании, а аффективную оценку опыта. Организм оценивает ресурс как значимый или отталкивающий, регулируя биологические ответы. Интерес к биологии насекомых сегодня выходит на новый уровень точности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Есть ли у шмелей мир чувств

Исследование не утверждает, что насекомые чувствуют радость. Авторы работы фиксируют способность присваивать "позитивное" или "негативное" значение внешнему опыту. Результаты опубликованы в журнале *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Это окно в сложную систему восприятия мира крошечными существами, чей мозг долго считали примитивным.

Ранее считалось, что поведение насекомых — жесткая петля обратной связи, где каждый вкус имеет свой строго настроенный "выходной" сигнал. Теперь ясно: нейронная конфигурация меняется под влиянием метаболизма и химических нейромедиаторов.

Ответы на популярные вопросы о шмелях

Могут ли насекомые чувствовать физическую боль?

Ученые склоняются к тому, что насекомые ощущают ноцицепцию — ответ нервной системы на повреждающий фактор, но вопрос о субъективном "страдании" остается открытым.

Почему шмели выбирают разную пищу?

Выбор диктуется насущными нуждами организма: дефицит минералов после перегрева заставляет их искать соль, а нехватка энергии направляет к сахару.

Являются ли эти движения признаком разума?

Это признак развитой регуляторной системы, позволяющей организму адаптироваться к изменениям среды, а не слепо следовать инстинкту.

Можно ли сравнивать шмелей с теплокровными?

Механизмы оценки еды имеют общие черты, например, использование дофамина для мотивации, что говорит о древности этих биологических систем.

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Экспертная проверка: энтомолог Денис Соколов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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