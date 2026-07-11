Не кит и не медуза: в океане нашли 50-метровое существо, которое ломает привычные представления

Глубоководные зоны Мирового океана скрывают существо, чьи габариты обходят рекорды синих китов. Полупрозрачная лента длиной более 50 метров дрейфует на глубине километра. Это не одиночное животное, а сложная живая система, состоящая из тысяч функциональных модулей с общим генетическим кодом.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сифонофора

Биотоп глубоководной ленты

Гигантская сифонофора Praya dubia выбирает для жизни сумеречную зону океана. На глубине от 700 до 1000 метров давление в десятки раз выше поверхностного, а температура воды едва достигает 4 градусов. В таких условиях биология океана демонстрирует самые причудливые формы адаптации. Сифонофора выглядит как тонкий светящийся шнур, который постоянно меняет длину из-за мышечных сокращений.

"Сифонофора — это идеальный пример экологической пластичности. Ее тело настолько хрупкое, что разрушается при малейшем изменении давления, поэтому изучать ее можно только с помощью глубоководных роботов", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог Дмитрий Мельников.

Модульная структура организма

У этого создания нет костей, мозга или единого сердца. Каждый участок ленты — это отдельный зооид со своей специализацией. Одни элементы отвечают только за движение, другие за переваривание пищи или размножение. Все модули физически срастаются, создавая единую цепь. Морские обитатели часто демонстрируют сложные стратегии выживания, но сифонофора довела идею разделения труда до абсолюта.

Характеристика Параметр сифонофоры Максимальная длина 50 метров Глубина обитания 700–1000 метров Тип питания Хищник (пассивная ловля) Свечение Биолюминесценция

Индивидуальные части организма не выживают в одиночку. Хотя генетически зооиды являются клонами, внешне они различаются так сильно, что напоминают органы разных существ. Подобная социальная структура на клеточном уровне позволяет гиганту экономно расходовать энергию в условиях дефицита пищи.

"Мы имеем дело с распределенной нервной сетью. У сифонофоры нет центра принятия решений, но тысячи ее частей координируются мгновенно, превращая ленту в единую охотничью сеть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Тактика пассивной охоты

Животное никогда не преследует жертву. Оно зависает в толще воды вертикально, расставляя стрекательные щупальца. Любая мелочь — личинка или рачок — парализуется ядом при первом касании. Такая стратегия делает сифонофору эффективным фильтром океана. Высокая навигация птиц или маневренность рыб здесь бесполезны — прозрачные нити почти невидимы в темноте.

"Главная опасность для таких колоний заключается в изменении химического состава воды. Любая токсичная нагрузка бьет по всей системе сразу, так как модули связаны общими каналами питания", — отметил эксперт Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы

Сифонофора — это медуза?

Нет, это отдельный класс стрекающих. В отличие от медуз, она представляет собой колонию специализированных особей, а не единую особь.

Почему ее сложно изучать?

Ее ткани состоят преимущественно из воды. При попытке достать ее на поверхность тело мгновенно рвется под собственным весом.

Как она светится в темноте?

Организм использует химические реакции для создания холодного бледно-голубого света, что помогает привлекать добычу в условиях вечной ночи.

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