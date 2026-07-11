Размер имеет значение: почему учёные призывают охранять прежде всего крупных животных

Защита исполинов животного мира — это не просто гуманный жест. Это стратегия выживания всей биосферы. Профессор Эми Б. Макьюэн в своей книге "How to Think Like an Ecologist" доказывает: сохранение так называемых "зонтичных" видов гарантирует безопасность целых экосистем.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Кто такие "зонтичные" виды

"Зонтичные" животные требуют огромных пространств для жизни. Под их куполом укрываются тысячи других обитателей — от микроскопических грибов до редких птиц. В этот список входят крупные кошки, медведи, человекообразные обезьяны и морские гиганты. Сохраняя их дом, человек автоматически спасает биоразнообразие целого региона.

"Защита ареалов крупных видов — это единственный способ сохранить целостность природных цепей, так как они удерживают структуру сообщества в рабочем состоянии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Расчеты выживания: приматы как индикатор

Ученые проанализировали данные по 16 видам приматов. Если взять под охрану 30% их территорий, эффект перекрывает ожидания. Сохраняются 52% мощностей по поглощению углерода, половина водных запасов и более 50% почвенных экосистем.

Показатель Эффект при охране 30% ареала Поглощение углерода 52% Ресурсы пресной воды 52% Почвенные экосистемы 54%

Зоны обитания крупных приматов — это природные резервуары жизни. Там плотность видов рептилий и амфибий зашкаливает.

Петля вымирания: почему промедление опасно

Биологи предупреждают о "вихре вымирания". Вид попадает в эту ловушку при критическом падении численности. Генетическое разнообразие скудеет, репродукция замедляется, влияние случайностей становится решающим. Популяция начинает таять на глазах, словно снег на солнце.

"Эффект вихря — это точка невозврата, когда биологические механизмы адаптации перестают срабатывать из-за изоляции и инбридинга", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Восстановление экосистем: опыт китобойного промысла

Природа пластична. Регулирование нагрузки на среду дает плоды. Запрет на коммерческий китобойный промысел вернул горбатых китов в океаны. Треть поврежденных экосистем за последние десятилетия вернулись к начальному состоянию.

Многие организмы показывают чудеса выживаемости. Кораллы учатся противостоять глобальному потеплению через естественное скрещивание популяций. Это доказывает, что вмешательство человека не всегда требует сложных технологий — иногда достаточно просто дать виду пространство и покой.

Ответы на популярные вопросы о животных

Почему именно крупные животные стали "зонтичными"?

Им требуется огромный кормовой участок, что охватывает множество разных сред обитания с разными видами растений и микроорганизмов.

Могут ли исчезнуть виды, которые не считаются "зонтичными"?

Безусловно, однако защита крупных видов — это превентивный метод, спасающий целые ландшафты целиком.

Что происходит, если популяция падает ниже критического минимума?

Включается "вихрь вымирания", вызывающий генетическое упрощение и неспособность успешно размножаться.

Восстанавливаются ли экосистемы после серьезного ущерба?

Да, опыт показывает, что около 30% поврежденных зон способны вернуться к исходному облику при снятии антропогенного давления.

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