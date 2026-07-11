Кошки летом отказываются даже от лакомств: ветеринары объяснили, когда это норма

Лето превращает квартиру в раскаленный биом. Кошке становится трудно удерживать температуру тела. Организм включает режим энергосбережения, пытаясь избежать лишнего перегрева. Хозяева замечают, что питомец ест меньше и чаще спит. Это нормальная реакция на смену сезонов, но она требует контроля.

Фото: Wikipedia by Tsaag Valren, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка ест траву

Почему жара меняет аппетит

Процесс переваривания пищи — это работа внутренних "печей", выделяющих тепло. Летом кошка инстинктивно сокращает нагрузку на метаболизм. Животное меньше двигается днем, предпочитая активность в прохладные часы. Понимание того, как питомцы раньше людей реагируют на перемены погоды, облегчает уход за ними.

"Снижение аппетита при повышении температуры — естественный механизм терморегуляции. Кошка не теряет интерес к еде, она экономит ресурс для выживания в неблагоприятных условиях", — констатировала в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Признаки сезонной перестройки

Если кошка сохраняет подвижность, пьет воду и не теряет вес, повода для паники нет. Обратите внимание на инстинкты, заставляющие питомцев спать рядом или искать прохладные места. Животное может чаще выбирать кафель или ванну, так как их поверхность лучше отдает тепло.

Норма Сигнал опасности Ест небольшими порциями утром и вечером Полный отказ от еды более суток Больше времени проводит в покое Вялость, затрудненное дыхание, бледность слизистых

Летом важно следить за чистотой мисок. Влажный корм быстро портится, что может привести к интоксикации. Учтите и другие особенности питания питомцев в летний период.

Когда пора к ветеринару

Коварство летних патологий в том, что симптомы болезни легко списать на жару. Срочности требуют случаи, когда животное игнорирует воду или проявляет апатию. Длительное голодание опасно для печени кошки. Ознакомьтесь, например, почему собака может лаять на пустую стену из-за стресса, и помните, что у кошек сигналы дискомфорта часто скрыты.

"Полный отказ от воды при жаре — критический маркер. Если кошка не пьет и при этом прячется в темных углах, необходим осмотр, чтобы исключить тепловой удар или острое отравление", — предупредила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Как помочь кошке в зной

Размещайте миски в теневых зонах квартиры. Не меняйте рацион резко, даже если аппетит упал. Поддерживайте доступ к свежей воде. Кошкам часто нравится проточная вода, поэтому можно предложить питьевой фонтанчик. Владельцам также стоит знать, как жара влияет на поведение домашних животных в целом — это поможет создать комфортный микроклимат для всех.

Попробуйте установить в разных комнатах несколько мисок с водой. Вы увидите, что кошка выбирает место, где ей спокойнее и прохладнее — это верный способ наладить питьевой режим в жаркие дни.

"Главное правило лета — свежая вода и отсутствие сквозняков при работающем кондиционере. Искусственный холод спасает от перегрева, но чреват системными воспалениями для ослабленного питомца", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о содержании кошек

Нужна ли кошке стрижка в жару?

Чаще всего нет. Шерсть создает термоизолирующий слой, который защищает животное и от жары, и от прямого солнечного света. Стрижка может нарушить теплообмен.

Может ли влажный корм вызвать отравление летом?

Да. Влажный корм в жару окисляется за 30-60 минут. Оставлять его в миске дольше опасно для ЖКТ питомца.

Нужно ли заставлять кошку есть больше?

Нет. Насильственное кормление вызывает стресс и рвоту. Организм кошки лучше знает, какой объем энергии ему необходим при повышении температуры.

Безопасно ли оставлять кошку в квартире с вентилятором?

Безопасно, если поток воздуха не направлен непосредственно на животное. Прямой обдув может привести к простуде или развитию конъюнктивита.

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