В Новороссийске пёс нашел редкую рептилию: оказалось, что помощь пришла в последний момент

В Новороссийске случайная прогулка превратила домашнюю собаку в спасателя редкой рептилии. Пес обнаружил в прибрежной зоне черепаху, чья судьба могла закончиться трагично. Биотоп этого вида крайне ограничен, поэтому каждый взрослый экземпляр критически важен для сохранения популяции.

Фото: commons.wikimedia. org by Whaldener Endo is licensed under GNU Free Documentation License Черепаха

Как спасали краснокнижную рептилию

Волонтер Наталья Колесникова нашла животное у горной реки, сообщает канал Питомцы Mail. Черепаха находилась в тяжелом состоянии: панцирь поврежден, тело покрыто грязью, паразитами и мухами. Подобное поведение питомца позволило заметить скрытый в траве объект. После консультации с экспертами Центра реабилитации в Анапе Наталья оказала первичную помощь и отправила рептилию на лечение.

"Механические повреждения панциря у черепах требуют немедленной обработки антисептиками. Любая инфекция в ране при такой влажности быстро приводит к сепсису", — разъяснил ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Почему черепаха Никольского уникальна

Этот вид обитает исключительно на Черноморском побережье Кавказа. Особи растут экстремально медленно, достигая половой зрелости спустя годы. Найденной рептилии исполнилось 46 лет. Это долгожительство сравнимо с тем, как гренландская акула сохраняет зрение веками благодаря адаптации клеток. Подобная выносливость делает их уязвимыми перед антропогенным воздействием.

Характеристика Особенности вида Ареал обитания Черноморское побережье Кавказа Темп роста Крайне медленный

"Дикие виды адаптированы к стабильным экосистемам. При нарушении привычной среды обитания они не способны быстро изменить маршруты, в отличие от тех же копытных животных на горных склонах", — констатировал специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Реабилитация диких животных на дому

Работа Натальи не ограничена черепахой. Сейчас энтузиаст выхаживает птенцов сплюшек. Для птиц создают условия, минимизирующие контакт с человеком, чтобы вернуть их в природу. Важно помнить, что правильная коммуникация с подопечными во время реабилитации исключает одомашнивание, сохраняя дикие инстинкты.

Ответы на популярные вопросы о рептилиях

Что делать, если нашли черепаху в лесу?

Не забирайте ее сразу домой. Осмотрите животное на предмет травм. Если рептилия активна и здорова, она должна остаться в своей среде.

Почему нельзя держать черепаху в круглой банке?

Круглые емкости вызывают у рептилий постоянный стресс из-за невозможности найти укрытие и нарушают ориентацию в пространстве.

Как понять, что рептилии нужна помощь?

Признаки болезни: вялость, выделения из глаз, трещины в панцире, отказ от пищи, наличие паразитов на открытых участках кожи.

Нужно ли поить сухопутную черепаху?

Черепахи получают влагу через сочный корм, но купание в теплой воде необходимо для поддержания функции почек.

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