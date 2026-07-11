В Новороссийске пёс нашел редкую рептилию: оказалось, что помощь пришла в последний момент

В Новороссийске случайная прогулка превратила домашнюю собаку в спасателя редкой рептилии. Пес обнаружил в прибрежной зоне черепаху, чья судьба могла закончиться трагично. Биотоп этого вида крайне ограничен, поэтому каждый взрослый экземпляр критически важен для сохранения популяции.
Волонтер Наталья Колесникова нашла животное у горной реки, сообщает канал Питомцы Mail. Черепаха находилась в тяжелом состоянии: панцирь поврежден, тело покрыто грязью, паразитами и мухами. Подобное поведение питомца позволило заметить скрытый в траве объект. После консультации с экспертами Центра реабилитации в Анапе Наталья оказала первичную помощь и отправила рептилию на лечение.
"Механические повреждения панциря у черепах требуют немедленной обработки антисептиками. Любая инфекция в ране при такой влажности быстро приводит к сепсису", — разъяснил ветеринарный врач Сергей Рябинин.
Этот вид обитает исключительно на Черноморском побережье Кавказа. Особи растут экстремально медленно, достигая половой зрелости спустя годы. Найденной рептилии исполнилось 46 лет. Это долгожительство сравнимо с тем, как гренландская акула сохраняет зрение веками благодаря адаптации клеток. Подобная выносливость делает их уязвимыми перед антропогенным воздействием.
|Характеристика
|Особенности вида
|Ареал обитания
|Черноморское побережье Кавказа
|Темп роста
|Крайне медленный
"Дикие виды адаптированы к стабильным экосистемам. При нарушении привычной среды обитания они не способны быстро изменить маршруты, в отличие от тех же копытных животных на горных склонах", — констатировал специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.
Работа Натальи не ограничена черепахой. Сейчас энтузиаст выхаживает птенцов сплюшек. Для птиц создают условия, минимизирующие контакт с человеком, чтобы вернуть их в природу. Важно помнить, что правильная коммуникация с подопечными во время реабилитации исключает одомашнивание, сохраняя дикие инстинкты.
Не забирайте ее сразу домой. Осмотрите животное на предмет травм. Если рептилия активна и здорова, она должна остаться в своей среде.
Круглые емкости вызывают у рептилий постоянный стресс из-за невозможности найти укрытие и нарушают ориентацию в пространстве.
Признаки болезни: вялость, выделения из глаз, трещины в панцире, отказ от пищи, наличие паразитов на открытых участках кожи.
Черепахи получают влагу через сочный корм, но купание в теплой воде необходимо для поддержания функции почек.
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