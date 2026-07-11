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Почти нечем дышать, зато выше всех: крошечная мышь побила рекорд на высоте 6739 метров

Зоосфера » Грызуны

Высокогорье кажется непригодным для жизни. Здесь царит ледяной холод, воздух разрежен, а пищи почти нет. Однако крошечная андская листоухая мышь (Phyllotis vaccarum) бросает вызов самой природе. Этот грызун обживает склоны вулкана Льюльяльяко на высоте 6739 метров. Это на сотни метров выше, чем зона комфорта любого известного конкурента.

Золотистая колючая мышь
Фото: commons.wikimedia.org by JNguyenFlohic is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Золотистая колючая мышь

Биотоп на пределе высоты

Длительное время биологи сомневались, что млекопитающие способны существовать на таких отметках. Ученые под руководством профессора Джея Сторца доказали обратное в 2020 году. Мыши живут там, где кислорода всего 44% от нормы, а столбик термометра падает ниже нуля.

"Высокогорная фауна — это всегда набор экстремальных адаптаций. Мы наблюдаем, как узкая экологическая ниша заставляет организм менять базовые процессы дыхания, что демонстрирует биофизику ландшафта в действии", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.

Метаболический двигатель мыши

Андские листоухие мыши имеют самый широкий ареал среди позвоночных. Они освоили всё: от подножий гор до их пиков. В лабораторных опытах выяснилось, что высокогорные особи эффективнее вырабатывают тепло.

Параметр Обычные грызуны Листоухие мыши
Источник энергии Углеводы Жиры
Метод насыщения Связывание гемоглобином Гипервентиляция легких

Жиры дают больше энергии при минимуме кислорода. Это радикальное отличие от привычных видов. Чтобы избежать гипоксии, эти животные форсируют легочную вентиляцию. Они адаптировали ферменты крови, замедляя вывод углекислого газа, чтобы удерживать кислотно-щелочной баланс в норме.

"Эволюция метаболизма при низком парциальном давлении кислорода — это ювелирная работа генома. Подобные стратегии напоминали мне изучение восстановления ДНК у долгожителей", — подчеркнул специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Защита от вулканических ядов

Генетический анализ подтвердил, что мыши научились детоксикации. Растительность на склонах вулканов содержит тяжелые металлы. Грызуны успешно нейтрализуют эти угрозы. Экологи отмечают: выживание на высоте — это не только проблема кислорода, но и защита от химической агрессии среды.

Ответы на популярные вопросы о грызунах

Почему мыши живут так высоко?

Эволюция расширила их экологическую нишу, позволяя эффективно конвертировать жиры в тепло.

В чем секрет их крови?

Измененные ферменты красных кровяных клеток помогают корректировать баланс CO2 в условиях дефицита кислорода.

Являются ли они уникальными?

Это рекордсмены среди млекопитающих по высоте проживания, превзошедшие все известные виды.

Опасны ли они для человека?

Нет, это дикие грызуны, изучение которых дает данные для геронтологии и медицины экстремальных состояний.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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